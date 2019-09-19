Тренер в США отказался от прибавки к зарплате. Почему его называют жуликом?

«Счастье не в деньгах, а в их количестве» — эту фразу мы слышим часто, как правило, в шутливом контексте. Понятно, что в мире, где всё продаётся и покупается, «бабло» может победить любое зло. И да, речь в этой статье пойдёт про деньги. А точнее, про деньги, которые добровольно не будут получены. Что?! Кто-то отказывается от денег? Срочно ведите его в специальную больничку!

Но шутки в сторону.



Есть в США баскетбольный тренер. Его зовут Тони Беннетт. Эта фамилия не знакома широкому кругу, поскольку тренирует специалист студенческую команду «Кавальерс» университета Вирджинии. Работает мистер Беннетт, не жалея себя, а его система подготовки считается одной из лучших.



Правда, год назад всё было не так радужно и красиво. «Кавалеры» были посеяны под общим первым номером в «мартовском безумии» и считались одними из главных претендентов на титул. Команда Беннетта не подвела университет в информационном плане и действительно заставила говорить о себе в США. Но контекст был печальный. «Вирджиния» стала первой командой в истории студенческой лиги, которая, будучи сеянной под первым номером, проиграла 16-й команде. Исторический провал!



Но тренер сохранил свою должность и уже в этом году полноценно исправился, одержав победу в чемпионате. Игроки Беннетта показали свою силу, не без труда затащив последние решающие матчи. Таким образом, тренер из неудачников резко превратился в счастливчика. Именно он принёс университету первый титул в истории. Счастью не было предела.



И вот на днях спортивный мир повергла в шок новость о том, что этот самый Беннетт отказался от повышения зарплаты. Даже больше, он попросил руководство университета потратить эти деньги на развитие баскетбольной программы и увеличение зарплаты своих помощников. Фантастика!



«Президент университета был очень любезен и предложил увеличение зарплаты по моему контракту. Но у меня и так очень хороший контракт. И если я могу чем-то помочь программе и тренерам, это будет моё желание», — комментировал своё решение тренер.



После этого заявления было ещё одно. Беннетт и его супруга пожертвовали $ 500 тыс. программе развития карьеры бывших и нынешних игроков «Вирджинии». Вау! Этот человек точно не может ходить по воде? Надо проверить.



Естественно, все спортивные сайты растиражировали эту новость. А комментарии были сплошь «мимимишными». Мужчина отказался от повышения и попросил раздать эти деньги другим. Что в этом может быть плохого? Оказывается, как и у всего в этом мире, и в этой ситуации есть обратная сторона медали.





Многие из тех, кто читает этот текст, никогда не отказывались от повышения заработной платы. Но для того чтобы понять поступок Беннетта, необходимо узнать его заработную плату. Итак, готовы? Так вот, за прошлый сезон господин тренер получил $ 4,15 млн. Согласитесь, сумма очень серьёзная. Для сравнения звезда «Юты» и сборной США Донован Митчел получит за следующий сезон 3,6 млн. А центровой «Лейкерс» Джавейл Макги – 4.

Однако не все расплывались в улыбках и респектах щедрому жесту коуча. Очень быстро американские журналисты задались вопросом: «А сколько от этого поступка получат те, кто собственно своей игрой приносил славу как тренеру, так и всему университету?». Кажется, правила студенческой лиги по-прежнему не предполагают финансовых отношений между игроками и университетом. А если так, то так ли крут поступок Бенетта? Кому вернутся деньги? Очевидно тем, кто ему их платит.

Американский коллега Лорен Тейсен крайне критично высказался о всей этой затее, назвав её не иначе чем «маркетинговым ходом и чистейшим пиаром». Тейсен задаёт главный вопрос: «Почему этот шаг настолько широко освещался всеми СМИ?». Не пытается ли лига вернуть себе положительную репутацию после череды громадных скандалов, связанных как раз с тайными выплатами игрокам? Тейсен не стесняется в выражениях.

В частности, автор приводит мнение, что президент университета настолько воодушевлён действиями своего тренера, что буквально «плохо скрывает свою эрекцию». Ещё немного простой математики из этой статьи. Если бы тренер уменьшил свою зарплату с трёх миллионов в год до полутора, то по-прежнему получал бы в 20 раз больше среднестатистического рабочего штата Вирджинии, а игроки его команды могли бы заработать по $ 100 тыс. Но, к сожалению, система этого не предполагает.



В любом случае поступок Беннетта – большой. Но, как и всё большое в этом мире, оно видится на расстоянии. Понятно, что система студенческого спорта уже давно нуждается в реформировании и вопрос этот рано или поздно будет решён. А что даст этот жест Тони Беннетту, узнаем в будущем.