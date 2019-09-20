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Красота дня, невеста Кайри Ирвинга

Красота дня, невеста Кайри Ирвинга
София Михайлова
Модель, которая не смогла отказать баскетболисту с контрактом на $ 141 млн
Счастливое лето Кайри Ирвинга – новый клуб и помолвка.
Баскетбол / НБА 0

Один из лучших разыгрывающих защитников НБА Кайри Ирвинг минувшим летом во второй раз сменил команду. Начиналась карьера американца с австралийскими корнями в Кливленде. «Кавальерс» выбрали его на драфте-2011 под первым номером.

Новым клубом 27-летнего баскетболиста стал «Бруклин Нетс». Ньюйоркцы условия контракта не оглашают, но в мире информационного бума такие тайны не сохранить. По общедоступной информации, сделка была заключена сроком на четыре года и сумма её составила $141 млн.

Что ещё нужно мужчине для счастья? Верная и красивая подруга рядом. На этой неделе стало известно, что Кайри сделал предложение своей девушке Голден. И судя по фотографиям, которые добыл известный таблоид TMZ, счастливая избранница ответила согласием. Бриллиант на кольце впечатляет.

О Голден известно не так много. Девушка крутится в модельном бизнесе, активно ведёт «инстаграм», в котором у неё 440 тыс. подписчиков. Любопытен статус в шапке её странички: «Не стремитесь иметь больше, стремитесь быть чем-то большим». Ну что сказать, теперь ей о бытовых проблемах задумываться не придётся.

Любопытный факт. В «инстаграме» Ирвинга и его невесты нет ни одной совместной фотографии.

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