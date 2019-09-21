Японец победил центрового НБА в поедании чизбургеров. Он в три раза меньше

Центровой «Майами» Эдрис Адебайо прославился на весь мир. Тот самый случай, когда, проиграв в соревновании в одну калитку, можно спокойно найти положительные моменты. Дело в том, что центровой «Хит» выступал в соревнованиях по поеданию чизбургеров. А что вы хотели, до старта сезона в НБА ещё далеко и каждый соревнуется как может.



Так вот, баскетболист «Хит», которого мама и все остальные с детства называют «Бэм», решил посоревноваться в скорости приёма пищи. Его рост 208 сантиметров, а вес 115 килограммов – разве у него могут найтись соперники? Ну если только Шакил О’Нил не будет проезжать рядом и не заглянет на огонёк. Оказалось, что габариты тут совсем неважны.

Соперником Адебайо выступил Такэру Кобаяси. Ему 41 год и в Книгу рекордов Гиннеса он попал как раз за количество съеденного. Чтобы вы понимали насколько крут Кобаяси: за пять минут он затолкнул в себя 20 (двадцать!) чизбургеров. Говорят, что это была только разминка. В это самое время игрок НБА умял лишь один, проиграв «матч» с разгромным счётом 1:20. Это фиаско.



Справедливости ради, стоит сказать, что Адебайо пришёл на этот «турнир» не с целью покушать и победить. Ещё до его начала баскетболист заявил, что отдаст в благотворительный фонд по 100 долларов с каждого съеденного соперником чизбургера. Так и получилось. Игрок «Хит», чья зарплата в следующем сезоне составит 3,5 миллиона долларов, отдал 2000 «зелёных» волонтёрской организации «feeding south florida».

Видео доступно по этой ссылке.

Своё поражение Адебайо прокомментировал так:



«Я чувствовал себя школьником, который играет против Леброна. Это автоматическое поражение. Братан, это его профессия. Я съедаю один чизбургер за 15 минут», — Бэм не стеснялся выдавать комплименты сопернику.



Забавно, но в этот же самый день, за несколько часов до приезда на мероприятие, Адебайо проходил тест, определяющий количество жира в организме. По данным врачей в теле игрока всего 7% жира, а значит и этот один чизбургер он «отработает» быстро.