Над Дрейком издевались за плохой бросок. Но он заставил «троллей» закрыть рты

Одной из самых ярких звёзд минувшего плей-офф НБА стал уроженец Торонто, главный поставщик мемов в американском шоу-бизнесе рэпер Дрейк. Вам может не нравиться эта музыка (многие считают его скорее поп-исполнителем, нежели рэпером), вас может бесить поведение этого парня во время баскетбольных матчей «Рэпторс», а также ярко-выраженные наклонности глора. Но не признать, что именно такие ребята делают в НБА настоящее шоу, мы просто не можем.

Для тех, кто не особенно интересуется баскетболом и хип-хопом, напомним, что для вас Дрейк – это парень в яркой оранжевой куртке. У него есть два жеста: отрицание и одобрение. Эти кадры поклонники исполнителя нарезали из его клипа на песню «Hotline Bling», увидевшего свет в 2015 году.

Пристрастии Дрейка, который неистово любит баскетбол, менялись в зависимости от того, какой клуб являлся фаворитом конкретного чемпионата. Он был бы рад активно болеть за «Торонто», но команда эта долгое время скорее мучила своих фанатов, чем радовала их. Но ситуация начала меняться с приходом на пост генерального менеджера Массаи Уджири.



Команда прибавляла год от года и в минувшем сезоне взошла на вершину, обыграв в финале плей-офф НБА «Голден Стэйт». И этот неистовый парень, который вечно метался по бровке, доставал судей, бесил тренеров обеих команд и мешал вводить соперникам мяч в игру, стал неотъемлемой частью этой победы.

После триумфа «Торонто» Дрейк позировал с кубком, перенёс его на фоновое оформление сцены. Казалось бы, жизнь болельщицкая удалась, но был ещё один мем, который Дрейку необходимо было закрыть. В своей баскетбольной активности парень периодически брал на себя больше, чем мог унести. На этой гифке его фэйл со сквозняком во время разминки команды «Кентуки».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Cooper Reid.



Эти кадры регулярно появляются в комментариях в «инстаграме» исполнителя, когда кто-то хочет поддеть его. Прошло почти два года и Дрейк ответил критикам новым видео. Оказывается, любимец Торонто тренируется с наставником, который профессионально ставит броски. Letal Shooter в своём «твиттере» выложил видео, на котором Дрейк демонстрирует почти идеальный бросок со средней и дальней дистанции. Исключительно чистый, без касания дужки кольца.

Видео доступно по этой ссылке.

«Мы внесли некоторые изменения в технику броска Дрейка, и теперь его навыки по-настоящему впечатляют. Достаточно один раз ему что-то объяснить, он схватывает всё на лету. Радуют дальние броски с расстояния, принятого в НБА, которые чисто ложатся в кольцо», — похвалил тренер своего ученика.