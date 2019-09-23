«Мы за матч заработали больше, чем 8 клубов за весь сезон». И им всё равно

Уже в среду, 25 сентября, матчем между «Химками» и «Зеленой Гурой» стартует сезон в главной баскетбольной лиге России. По этому поводу на «ВТБ-Арене», которая постепенно становится настоящей баскетбольной меккой, прошла большая пресс-конференция. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, почётный президент Сергей Иванов и генеральный директор лиги Илона Корстин рассказали массу любопытного о прошлом и будущем главной баскетбольной лиги России.

Доходы

«ЦСКА заработал 113 млн 280 тыс. рублей. А знаете, кто идёт на втором месте? Единая лига ВТБ! Матч звёзд – 25 млн 378 тыс. рублей. Как с куста. У «Химок» чуть поменьше, на 11 тыс. Сколько «Химки» играют матчей в году? А про остальных я даже не говорю. И мой вывод: клубы либо не хотят, либо не могут зарабатывать на билетах. Им всё равно, в отличие от ЦСКА. Это упрёк в адрес менеджмента клубов российских», — поделился мнением руководитель лиги.



Да, в эту внушительную «армейскую» сумму были включены и доходы от продаж билетов на Евролигу, а там порядок цифр совершенно иной. Но главное, что отметил Иванов, спокойное удовлетворение от того, что можно спокойно просидеть на деньгах, которые выписывают владельцы клубов. И советам директоров по каким-то причинам нет дела до того, что упускаются такие источники доходов.

Сергей Иванов Фото : Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Расходы

«Химки» по этой статье лидируют. Но здесь ситуация понятна, в команде в ходе сезона менялся тренер, платить приходилось двум специалистам. А у «Локомотива» вообще три тренера сменились по ходу сезона. У ЦСКА, слава богу, всё с этим нормально. Что же касается игроков, то «армейцы» потратили на игроков 1,4 млрд рублей, а «Химки» — 1,01 млрд. Остальные клубы чуть поменьше, а уж совсем низкобюджетные в районе 60 млн. Ниже всего расходы у «Пармы», — сообщил Иванов.



Любопытный нюанс — траты на игроков в Единой лиге ВТБ составляют меньше половины бюджетов клуба. Серьёзные затраты идут на молодёжные команды, в которых вырастают будущие игроки сборной России. Подготовка игроков для национальной дружины лежит именно на клубах Единой лиги. Это они занимаются развитием молодых и талантливых игроков.

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Сейчас в лиге выступают 9 российских команд. И на данный момент этот состав оптимален. По крайней мере, проводись сейчас чемпионат России на старых условиях, состав был бы ещё меньше. Клубы ни копейки не платят за проведение самого турнира. Сумма в 254 млн рублей – это составляющая расходной части бюджета лиги.

Как в НБА

Любопытные данные привёл почётный президент по объёмам агентских и трансферных выплат. Больше всех на эти цели потратил «Локомотив» — более 100 млн. Следом идут УНИКС и «Химки». И самая интересная цифра в графе «Енисея». Там значится ноль. Сибиряки действуют по ролевой модели НБА, где клубы агентские вознаграждения не выплачивают совсем. Только зарплата игроку, а уж он сам решает, чем и как делиться со своим менеджером. Когда мы придём к этому?

Финансовый фэйр-плей

«Я и раньше об этом говорил. Считаю это нереальным, — делится мнением Иванов. – Запретить ЦСКА, «Химкам» и «Локомотиву» и дальше увеличивать бюджет? Если это частные спонсоры делают. Я не вижу, как это можно осуществить. Я вижу это с другой стороны – нужно, чтобы небогатые клубы работали над увеличением бюджета, если это возможно. Почему самые «бедные» клубы – «Парма» и «Енисей»? Ответ на поверхности – потому что они бюджетные. Я не верю, что бюджет региона-донора позволит себе вкладывать в команду миллиард рублей. А у ЦСКА и Химок – частные инвесторы, как мы можем им запретить. Там решение принимает совет директоров. Что хотят, то и делают».

«Для первой пятёрки клубов лиги главная задача – пробиться в Евролигу. А там нет никаких ограничений по бюджету, — подключается к обсуждению Кущенко. – Наши верхние, как мы их называем, с хорошими бюджетами, они соответствуют европейскому баскетболу».

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Телевизионные права

«Мы продаём свои медиаправа за границу. Прошлый наш контракт был на сумму 1 млн евро, — делится информаций Илона Корстин. — И действовал он три года. В этом году мы подписали новый договор с увеличенной суммой. Теперь она составляет 1,3 млн евро. Ещё 200 тысяч мы зарабатываем с наших диджитал прав. Что касается реализации наших прав на территории России, то сейчас это невозможно, к сожалению. Рынок к этому не готов. Мы работаем над улучшением качества нашего продукта. Вкладываем средства в производство и показ матчей. Игры категории А транслирует «Матч ТВ», а вот категорию В и С мы производим совместно с клубами. И тратим на это немалые деньги. Считаю, что качество нашего продукта постоянно улучшается. Но в России рынок пока не готов заплатить нам какую-то сумму. Можно сказать, что «Матч ТВ» покупает наши права за тысячу рублей. Это смешно».

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Первая спортивная экологическая лига

Одной из главных фишек сезона будет социальная работа лиги. Подробности новшеств поведал Сергей Кущенко.



«Я хочу презентовать вам новый слоган, с которым мы идём в сезон: «Единая лига ВТБ – первая спортивная экологическая лига». Мы в тренде и уже несколько лет назад с подачи Сергея Борисовича Иванова начали экологические инициативы, которые привели к тому, что сейчас происходит. Мы заразили этим и другие виды спорта – игровиков прежде всего, но уже добрались и до тенниса. Надеюсь, что это добрая зараза и все будут знать, что куда бросать. Мяч, которым будут играть баскетболисты в новом сезоне. Отчасти выполнен из переработанных пластиковых бутылок».



«И не только мяч, — подхватывает Иванов. – Мы ещё и форму игровую будем выпускать, изготовленную на основе переработанных пластиковых бутылок. За нами уже пошёл хоккей. Там уже буллит-баттл называется проект. Футболисты активно изучают наш опыт. Если сотни тонн пластиковых бутылок за сезон будут перерабатываться на всех аренах, это уже большое дело. Важно донести до людей необходимость раздельного сбора мусора. Нравится это кому-то или нет, а мы – первая спортивная экологическая лига в мире. Даже в НБА это заметили. Был вопрос об эко-мяче от Адама Сильвера. Мы пришлём ему наш вариант, возможно, за деньги (улыбается)».

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт на «ВТБ-Арене»

«Мы приняли решение, что Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ будет проходить в Москве на «ВТБ-Арене», — рассказала Корстин. — Состоится он 16 февраля 2020 года. У нас был положительный опыт проведения этого матча на этой арене. Болельщиков собрался полный зал. Достаточно успешно лига провела этот матч и с точки зрения финансов. Мы хотим повторить этот положительный опыт.



Есть отзывы от наших болельщиков, всем всё очень понравилось. С другой стороны, естественно, мы считаем наши деньги. С другой стороны, у нас есть договорённость с нашим генеральным спонсором, это их арена. К тому же, здесь мы нашли достаточное количество спонсоров. Город Москва даёт нам достаточно большую сумму. Ну и билеты. Не секрет, что покупательская способность в Москве выше, чем в регионах. Мы сможем заработать больше на билетах. Я не говорю, что теперь всегда матч звёзд будет проходить в Москве, но пока это так».

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Сергей Иванов объяснил, почему во второй раз подряд была выбрана «ВТБ-Арена».



«Дело в том, что в других местах он не получился бы таким прибыльным, как на этой арене. А то, что мы ищем лучшие варианты из всех, это естественно, по-моему. Если бы Сочи, Питер или Казань предложили нам такие же условия, как здесь, мы пошли бы на это. Но ведь этого нет. Мы готовы были бы рассматривать Казань, но только если это будет не на баскетбольной арене. Не в «Баскет Холле», а на хоккейной арене. Там, по крайней мере, тысяч 12-13 болельщиков можно собрать. Не получилось. Тогда до свидания. Если какой-то город сможет предложить нам 15-тысячную арену с нужной средней стоимостью билета, мы ответим согласием. Но ведь никто не предлагает».

Пиво на аренах

Эта тема муссируется уже не первый год. И сторонников отмена запрета на продажу пива на аренах всё больше. В их числе и почётный президент Единой лиги.

«Да, я сторонник принятия такого решения. Уж по крайней мере на баскетбольных, гандбольных и волейбольных аренах это можно было бы сделать. У нас совсем другая культура боления. На этих аренах нет фанатов, которые всё портят. И если это произойдёт, а я надеюсь на это рано или поздно, финансирование клубов увеличится. Это не будут стеклянные бутылки, это должно быть разливное пиво, которое продаваться будет в кулуарах арены и разливаться в пластиковые стаканчики. Почему-то на чемпионате мира по футболу всё прошло идеально, никаких проблем не было. Я не понимаю, почему противники пива на стадионах так боятся. Хотя бы на баскетбольных, хоккейных, волейбольных аренах, на том же теннисе. Пиво, кстати, может быть, как алкогольное, так и безалкогольное. На выбор – кому что нравится», — делится мнением Сергей Иванов.

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