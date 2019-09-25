ЦСКА не пощадил команду Дэвида Блатта. Над «Олимпиакосом» издевались

Из года в год Кубок Александра Гомельского считается топовым предсезонным турниром. Проверить свои силы в противостоянии с ЦСКА дело не только престижное, но ещё и полезное. Кто, если не действующий победитель евролиги будет для вас лучшим экзаменатором перед стартом сезона? Об этом говорил наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт после непростой победы над казанским УНИКСом.

«Хочу не забыть и поблагодарить организаторов турнира за то, что мы снова здесь, снова принимаем участие в Кубке имени Гомельского. Это один из лучших предсезонных турниров в Европе. Мы счастливы быть здесь и рады, что у нас сложились отличные взаимоотношения с ЦСКА. Такие предсезонные игры – это очень здорово», — отметил наставник.

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Приятно было снова увидеть в России лучшего тренера в современной истории сборной России. «Чемпионат» рассказывал, какие неприятности постигли израильского специалиста. Наставнику диагностировали рассеянный склероз. Заболевание непростое, но Дэвид нашёл в себе мотивацию и силы остаться в деле, за что честь ему и хвала!

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Матч против УНИКСа сложился для греческой дружины непросто. После вялого старта подопечным Блатта пришлось отыгрываться, но на заключительную четверть они вышли с комфортным преимуществом. И снова забуксовали, больше трёх минут играя без набранных очков.

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Блатт, хоть и ощутимо прихрамывал на левую ногу, до самой сирены не присаживался на стульчик, который ему заботливо подставляли помощники. Не остался Дэвид и без поддержки российских болельщиков. Оба дня на трибуне за скамейкой запасных «Олимпиакоса» был растянут плакат с теми словами, которые сам Блатт заявил в своём открытом письме: «Пока ты не опустил рук, ты не проиграл!» Борись, Дэвид, мы с тобой!

Фото: РИА Новости

При всём уважении к казанскому клубу, болельщики рассчитывали увидеть настоящую европейскую классику. Подопечные Димитриса Итудиса в режиме тренировочной двусторонки разобрались с ещё одним приглашённым в Москву греческом клубом – «Прометеусом». Разница в 20 очков говорит сама за себя. При этом, Итудис нагрузил игровым временем всех заявленных игроков.



Состав российской дружины существенно обновился, причём коснулось это ключевых позиций. В добавок к этому практически весь тренировочный цикл пропустили парни, защищавшие цвета своих национальных сборных. На послематчевой конференции тренер отметил, что вопрос готовности сборников остро не стоит.

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Речь в первую очередь шла о том, чтобы дать им полноценный отдых и время на восстановление. И это логично, ведь странно было бы думать, что в той же российской дружине Кубанову, Воронцевичу и Антонову дали меньше нагрузки, чем тренерский штаб ЦСКА, тем ребятам, что были в наличие. Вопрос стоит лишь настройке командных взаимодействий.

Уже первые минуты показали, что ни Блатт, ни Итудис не планируют побеждать любой ценой. В составе ЦСКА на площадку выходило 9 игроков, у гостей и вовсе 11. И здесь непременно нужно отметить глубину и качество скамейки ЦСКА. У армейцев за первые 10 минут игры очки набрали 6 игроков, а у греков – 2. И этим всё сказано.

Фото: РИА Новости

Да, разница в счёте не была пугающей (19:14), но запас прочности у хозяев просматривался. Джоэл Боломбой порхал над кольцом как бабочка и жалил своими данками как пчела. Никита Курбанов включил режим Денниса Родмана и без устали собирал подборы на своём и чужом щите. Клайберн расчехлил свою пушку и набрал за второй игровой отрезок 8 очков. В какой-то момент разница в счёте составляла 20 очков, но и «+18» к большому перерыву выглядели вполне солидно.



В третьей четверти лидер «Олимпиакоса» Пантер был неприятно удивлён тем вниманием, которое ему оказали армейцы. За 5 минут, проведённых им на площадке, Кевин не отметился ни одним результативным действием. В попытках вывести своего лидера на подготовленный бросок, греки выбирали весь отведённый на атаку лимит времени и раз за разом вынуждены были выпускать по кольцу неподготовленные броски с сиреной.

Фото: РИА Новости

Это незамедлительно сказалось на разнице. За 3 минуты до третьего перерыва преимущество хозяев достигло 30 очков. Пантер в итоге отыграл в третьей четверти больше 6 минут и не набрал ни одного очка. Это всё, что нужно знать об организации игры в обороне армейского клуба. В заключительном игровом отрезке пошли эксперименты. На площадке появились Михаил Кулагин и Андрей Лопатин.