«Химки» устроили крутое шоу перед матчем и чуть не проиграли аутсайдеру

Матч открытия сезона Единой лиги ВТБ проходил, пожалуй, на одной из самых современных арен в нашей стране. «ВТБ Арена» вместила в себе не только футбольный стадион, но и многофункциональную площадку для хоккея, баскетбола, концертов, а вдобавок и торговый центр. Ходили слухи, что её вот-вот арендует баскетбольный ЦСКА, но «армейцам» ближе (во всех смыслах) «Мегаспорт», а потому в этом сезоне «Химки» будут проводить у станции метро «Динамо» некоторые из своих игр, с прицелом на будущее.

«Химки» нынче уже стали особенной командой. Они будут играть сразу на трёх аренах: в Химках, Мытищах и в Москве. И даже в этом у них присутствует соревнование с их главным конкурентом – ЦСКА. «Армейцы» обычно выступают на двух, расположенных по соседству площадках — УСК ЦСКА и «Мегаспорте», но зимой вынуждены будут отправиться в Калининград и провести две игры Евролиги там из-за занятости столичных арен. А значит, и в этом компоненте дружина Итудиса химчанам не уступит.

«Химки» входят в сезон в статусе команды с самой громкой трансферной кампанией этого межсезонья. А может и вообще в истории лиги. Мозгов, Карасёв, Жеребко, Бертанс, Эванс, Букер, Йович – каждая фамилия на слуху и значима как минимум в европейском баскетболе.

Бэтмен теперь вместе с Суперменом. Карасёв — в «Химках» Противостояние Сергея Карасёва и Алексея Шведа украшало чемпионат. Теперь они в одной команде.

Уезжал в НБА дылдой, а возвращается легендой. Мозгов в «Химках» Помощник Леброна в «Кливленде» провёл год без баскетбола, но с большими деньгами. Первый российский чемпион НБА возвращается в родной клуб.

По окончании предыдущего сезона прекратил своё участие в Лиге ВТБ рижский ВЭФ. Совпадение или нет, но именно музыкальная группа из Латвии BrainStorm выступила на разогреве баскетбольного матча «Химки» — «Зелена Гура». После выступления лидер группы Ренарс Кауперс ответил на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата».

— Ренарс, рижский ВЭФ из лиги ушёл, а вы тут же пришли.

— (Улыбается.) Свято место пусто не бывает. Мы очень рады быть здесь и открывать баскетбольный сезон.



— Со сцены вы сказали, что занимались баскетболом. Это правда?

— Да, я ходил в баскетбольную школу.



— Как оцените свой уровень?

— Однозначно на пять… по десятибальной шкале, естественно (смеётся).

— Вы что-то пожелали со сцены химчанам Янису Тимме и Дайрису Бертансу на латышском. Что сказали соотечественникам?

— Пожелали парням удачи, хорошего сезона. Специально для них мы спели один куплет на латышском. Надеемся, им было приятно.



После матча Бертанс, заканчивавший прошлый сезон в клубе НБА «Новый Орлеан», признался, что знаком с творчеством группы и даже подпевал во время разминки, но ни разу не смог попасть на концерт. Сегодня у него всё получилось. И в баскетбольном плане тоже. Три дальних попадания из четырёх попыток – отличный показатель и хороший дебют в новой команде.

Кому первая игра не удалась, так это Янису Тимме. Один из лидеров прошлогодних «Химок» (тогда он выступал на правах аренды, являясь игроком «Олимпиакоса») никак не мог найти свой бросок, особенно дальний. В результате ни одного точного трёхочкового из 11 попыток. И да, это официальный антирекорд Единой лиги ВТБ.

Да что вы в ней нашли? Теперь Седокова увела из семьи баскетболиста Меньше года назад ради 36-летней певицы хоккеист «Динамо» разорвал помолвку. Теперь вот сын останется без отца.

На первом ряду было много знаменитостей и VIP-гостей. Но самой известной стала Анна Седокова.

Что же касается самой игры, то аутсайдер прошлого сезона «Зелена Гура» качественно изменила свой состав. Кстати, их лидера российская публика уже знает. Дрю Гордон (родной брат Аарона Гордона из «Орландо») играл за «Зенит» и делал это очень ярко. В первом поединке сезона он отметился отменным данком через экс-партнёра Сергея Карасёва, а его команда до последней минуты была на хвосте, оставаясь на расстоянии одного дальнего броска.

Главная звезда «Химок» Алексей Швед участия в игре не принимал, расположившись рядом со скамейкой своей команды. Рядом с ним также сидели ещё два лидера жёлто-синих Тимофей Мозгов и Энтони Гилл.

Крутое шоу перед началом матча, крутая арена, много болельщиков, отличная атмосфера, да и баскетбол (пусть и во многом неожиданно) получился зрелищным и равным. Но самое главное, что новый баскетбольный сезон стартовал.