Выбираем лучшего игрока за всю историю НБА

До старта сезона НБА ещё далеко, а потому общественности нужны информационные поводы. Популярный американский спортивный сайт bleacherreport решил оседлать старого горбунка и на днях опубликовал громадный рейтинг лучших игроков в истории сильнейшей баскетбольной лиги в мире.
Свой рейтинг наши американские коллеги строили не только на сухой статистике (пусть и продвинутой), но и на эмоциях, а также субъективных оценочных суждениях.
Спойлер: Коби на 14-м месте и сейчас мы расскажем кто обошел Чёрную Мабу.
Но сначала о том, кто оказался сразу позади.
№15. Кевин Дюрант
В среднем за игру: 27 очков, 7,1 подбор. 4,1 передача, 1,8 трёхочковых, 1,1 перехват, 1,1 блок-шот
Скорее всего, мы больше не увидим того самого Кевина Дюранта, который был самым опасным игроком в истории баскетбола. Разрыв ахилла однозначно поделит его карьеру на «до» и «после». Столько атакующей мощи НБА ещё не видела. Дюранта невозможно было закрыть, да и в защите он был крайне эффективен. Два его чемпионства с «Голден Стейт» и два титула MVP в финальных сериях могут остаться единственными большими наградами в лиге. Его потенциал – пятёрка лучших игроков за всё время. Но всё это с большой оговоркой: «если бы не травма».
№14. Коби Брайант
В среднем за игру: 25 очков, 5,2 подбора, 4,7 передачи, 1,4 трёхочковых, 1,4 перехвата
Коби был очень хорош на долгой дистанции. Он отыграл два десятка сезонов и показывал фантастическую статистику, которую невозможно переплюнуть. Коби выиграл пять титулов и всегда при этом был голоден до побед и личного развития. Его часто критиковали за эгоизм, но именно из-за него многие из тех кто прочитает этот текст могли увидеть тот самый матч и 81 очков Брайанта. Фантастика! Мы как-то привыкли видеть его рядом с фамилией Джеймса и Джордана в подобных обсуждениях. Сейчас он всего лишь 14-ый, и это кажется странным.
№13. Хаким Оладжьювон
В среднем за игру: 21,8 очка, 11,1 подбора, 3,1 блок-шота, 2,5 передачи, 1,7 перехват
Хаким – универсальный боец, умеющий на площадке всё. Стоит сказать, что крутость Оладжьювона в том, что он выиграл два своих титула в той грозной НБА, которую разрывал Джордан со своим «Чикаго». Точнее, он выиграл в то время, когда Майкл уходил в бейсбол. Но конкуренция за те титулы была точно не меньше. Ах да, вспомните сколько квадрупл-даблов вы видели в НБА? Их было всего три и один из них на счету Оладжьювона: 18 очков + 16 подборов + 10 передач + 11 блок-шотов. Универсальный боец – это про него.
№12. Дэвид Робинсон
В среднем за игру: 21,1 очка, 10,6 подбора, 3 блок-шота, 2,5 передачи, 1,4 перехвата
Любители статистики вполне справедливо могут сказать, что 12 место – это слишком низко для столь крутого игрока. Легенда «Сан-Антонио» действительно показывал невероятные цифры, бьющие даже статистику вышеупомянутого Хакима. Адмирал выиграл свои титулы после того, как Майкл Джордан закончил выступать за «Чикаго». Отметим и большую помощь Тима Данкана.
№11. Оскар Робертсон
В среднем за игру: 25,7 очка, 9,5 передачи, 7,5 подбора,
Чтобы понять, насколько крут Робертсон, просто подумайте, что за свою карьеру в НБА он сыграл в 1126-ти матчах. При этом в почти что 17 процентах игр он делал трипл-даблы, демонстрируя чудеса универсализма.
№10. Стефен Карри
В среднем за игру: 23,5 очка, 6,6 передачи, 4,5 подбора, 3,6 трёхочковых 1,7 перехвата
Человек, который изменил баскетбол по-настоящему. Вы ведь помните, сколько раз по кольцу издали бросали раньше? А осмеливался ли кто-то регулярно бросать с 9-10 метров? Сейчас это кажется нормой. И именно потому, что Карри творит магию в каждом матче. Сначала он изменил игру «Уорриорз», а после весь мир начал играть в его стиле. Кажется, мы ещё не до конца осознали степень влияния этого защитника на игру.
№ 9. Уилт Чемберлен
В среднем за игру: 30,1 очка, 22,9 подбора, 4,4 передачи
Чемберлен шесть сезонов подряд набирал более 40 очков в среднем за игру. А его знаменитые 100 очков за матч?! Можно сколько угодно дискутировать на тему разницы эпох, но всё это риторика. Уилт — легенда и заслужил своё место в десятке.
№8. Билл Рассел
В среднем за игру: 22,5 подбора, 15,1 очка, 4,3 передачи
Рассел не показывал статистики Чемберлена, но победил в 9-ти чемпионатах, когда Уилт был в лиге. Всего же на счету Рассела 11 титулов в качестве игрока. Фантастическое для сегодняшнего дня достижение.
№7. Тим Данкан
В среднем за игру: 19 очков, 10,8 подборов, 3 передачи, 2,2 блок-шота, 0,7 перехвата
Данкана можно назвать одним из самых скромных баскетболистов за всю историю. Он символ всего командного, но при этом очень грамотно мог взвалить ответственность за результат на свои плечи и повести клуб к чемпионству. Казалось, он создан системой Грега Поповича, но на самом деле они прогрессировали вместе. У «Шпор» всегда был стержень в лице Данкана.
№6. Шакил О’Нил
В среднем за игру: 23,7 очка, 10,9 подбора, 2,5 передачи, 2,3 блок-шота, 0,6 перехвата
Шак в прайме — один из самых доминирующих игроков в истории лиги. Его мощь была неподвластна защитникам, а набор движений и пластика помогали с лёгкостью обыгрывать (или затаптывать?) любого. Он был главной звездой в «Лейкерс». Он привёл Коби к первому чемпионству.
№5. Ларри Бёрд
В среднем за игру: 24,3 очка, 10 подборов, 6,3 передачи, 1,7 передачи, 0,8 блок-шотов, 0,7 трёхочковых
Сейчас это кажется невозможным, но Бёрд отыграл всего 13 лет в НБА, учитывая, что тот же Леброн 8 раз подряд выходил в финал. Но в 80-е ещё не было той спортивной медицины, что есть сейчас. Тело Ларри Бёрда к концу карьеры буквально разваливалось. Спина регулярно подводила его. Но его игра и достижения спустя годы производят впечатление. Бёрд — символ «Бостона». Символ НБА и топ-5 за все времена.
№4. Мэджик Джонсон
В среднем за игру: 19,5 очка, 11,2 передачи, 7,2 подбора, 1,9 перехвата
Мэджик, абсолютно точно, повлиял на игру. Посмотрите на Леброна и Йокича. Нынешние звёзды буквально копируют манеры Джонсона, сильно повлиявшего на баскетбол в целом. Он пять раз приводил «Лейкерс» к чемпионству, а видео лучших моментов его карьеры до сих пор завораживает.
№3. Карим Абдул-Джаббар
В среднем за игру: 24,6 очка, 11,2 подбора, 3,6 передачи, 2,6 блок-шота, 0,9 перехвата
Да, самого результативного игрока в истории лиги можно не ставить на первое месно. Но он определённо заслуживает того, чтобы быть в тройке. Его божественный «крюк» используется и по сей день, а об его уровне и долголетии может говорить тот факт, что между первым и последним MVP финала прошло 14 лет (71-й и 85-й).
№2. Леброн Джеймс
В среднем за игру: 27,2, 7,4 подбора, 7,2 передачи, 1,6 перехвата, 1,4 трёхочковых, 0,8 блок-шота
Леброн, наверное, самый универсальный баскетболист в истории. После его прихода в лигу, каждый тренер хочет к себе в команду пять таких игроков. И ведь Леброн действительно может сыграть на любой из позиций. Причём как в защите, так и в нападении. Он был абсолютным лидером каждой из команд, за которые играл. Леброн готовится провести свой 17-й сезон и (кто знает?) вполне может замахнуться на рывок в виде четвёртого чемпионского трофея. Возможно, Джеймс уже заслужил первую строчку. Но куда тогда деть того, кто сейчас на ней?
№1. Майкл Джордан
В среднем за игру: 30,1 очка, 6,2 подбора, 5,3 передачи, 2,3 перехвата 0,8 блок-шота
Легенда. Лучший игрок в баскетбол в истории. Можно привести очень много статистики, рассказать сколько он бросал и какие важные попадания это были. Но самое главное лежит на поверхности. Шесть финалов НБА – шесть титулов и шесть званий MVP. Разве кто-то может не согласиться с тем, что Майкл Джордан – это и есть символ баскетбола?
P.S.
Выбор коллег таков, но это всегда тема спорная. У каждого из нас есть собственное мнение. Мы предлагаем вам составить наш собственный рейтинг, по версии читателей «Чемпионата». Если вы считаете, что кто-то незаслуженно не попал в топ-15, пишите об этом в комментариях.
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