Из MVP в интернет-воины. За что так не любят Дюранта?

Это обычный день рождения. Кевин Дюрант вместе с друзьями, среди которых был и его новый одноклубник Кайри Ирвинг, пришли побросать мячи в автоматах. Ему исполнился 31 год, и вроде бы всё шло привычно. Скоро начало сезона, но в нём он уже точно не сыграет. Один из лучших игроков НБА будет вынужден смотреть за игрой своей новой команды со стороны.

Личность Дюранта до сих пор загадочна. С одной стороны, он фантастический снайпер, умения которого неповторимы. С другой, о его характере ходят легенды, которые периодически находят подтверждения в различных комментариях и поступках.

Разрыв ахилла перечеркнул не только шансы на чемпионство «Голден Стейт», но и окончательно укрепил желание Дюранта покинуть «Уорриорз». И в этом снова была масса противоречий. Вроде бы открытого конфликта не было. В этой организации форвард наконец выиграл титул чемпиона НБА (дважды), получил приз самому ценному игроку финала (дважды), став полноценным лидером. Но ему было тесно от того, что рядом столько звёзд, да ещё и тех, которые выросли в этой команде. Он не был любимым игроком публики, и это его удручало.

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«Я пришёл в «Голден Стэйт», стремясь стать частью этого коллектива. Хотел стать часть семьи, и я хорошо был принят, но я никогда не был одним из своих парней в команде. Я не был выбран на драфте здесь. Стеф Карри начинал карьеру здесь, Клэй Томпсон был задрафтован здесь, то же касается и Дрэймонда Грина. Андре Игуодала помог команде завоевать первый титул. Другие реанимировали здесь свою карьеру. А что же я? Как я мог реабилитировать её? Чему я должен был учиться? К моменту перехода я уже был MVP», — абсолютно непонятные слова человека, перешедшего в команду, которой он проиграл в прошлом сезоне в финале конференции, ведя по ходу 3-1.



Другие звёзды «Уорриорз», к которым заревновал болельщиков Кевин, спокойно отдали часть своих бросков в нападении, жертвуя ими для общего дела. Тренерский штаб доверил ему главное место в команде, но и им прилетело тоже. Оказалось, что тактика Стива Керра – отстой. А в важных матчах «Голден Стэйт» просто полагался на индивидуальное мастерство. Как минимум не очень красивое заявление от человека, которому создавались все условия с точки зрения игровой модели.



На орехи досталось и легендарному Мэджику Джонсону, пожелавшему удачи Дюранту. Всё дело в том, что Джонсон выразил сомнения в том, что баскетболист после перехода в «Бруклин» будет счастлив.



«Надеюсь, Кей Ди обретёт счастье. Если не можешь обрести счастье в «Голден Стэйт», то где ты обретёшь его? Я хочу, чтобы он нашёл своё счастье. Кевин Дюрант является одним из лучших скореров, которых мы только видели в истории НБА. Просто хочу, чтобы он был счастлив. Но я не знаю, где он будет счастлив, если не обрёл этого в «Голден Стэйт», — сказал Джонсон.



«Ужасное мнение. Просто извергнутая наружу чушь собачья», — отреагировал в «Твиттере» игрок.

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Вообще, с социальных сетей и началось формирование образа Дюранта как капризного мальчика. Сначала он хотя бы пытался держать язык за зубами, но после истории с несколькими фейковыми аккаунтами всё пошло по пути развенчания культа личности лучшего игрока современности.



А ведь недавно его ставили выше Леброна и многие находили в скромном и тихом Дюранте своего парня, который коренным образом отличался от «надменного» и «высокомерного» Джеймса. Нет, Леброна сейчас ненавидят примерно так же, как и раньше, а вот Дюранта, кажется, даже больше.

Что же до травмы, то сказать, в какой именно форме Кевин Дюрант вернётся в следующем сезоне, не сможет ни один врач. Да, он успешно перенёс операцию. Он уже спокойно ходит. Но мы же говорим не об обычном офисном сотруднике, физические нагрузки которого может решить машина и лифт. После таких травм не возвращаются на прежний уровень. По крайней мере история не знает таких примеров. Играть после разрыва ахилла можно. Но быть суперзвездой?



Ему 31 год. Он по-прежнему ругается в социальных сетях и не был счастлив ни в «Оклахоме», ни в «Голден Стэйте». Как, собственно, и Кайри Ирвинг, жаловавшийся на «Кливленд» и Леброна, а потом на «Бостон». Сейчас они вместе в «Бруклине». А будет ли счастлив клуб от их дуэта?