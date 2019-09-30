С красотками из групп поддержки начали бороться. Кому они помешали?

Мир меняется, и мы ничего не можем с этим поделать. И есть перемены хорошие, перемены, которые нас радуют. А есть такие, в которые и верить то не хочется…



Давайте ответим себе на вопрос: «С чем у вас ассоциируется баскетбольный матч?» Да, это дальние броски, умопомрачительные данки и шоу в паузах. Да чего там греха таить, многие и на матчи то ходят только потому, что паузы заполняют группы поддержки. Яркие костюмы, зажигательные танцы и красивые девушки. Чирлидинг всегда был неотъемлемой частью спортивного действа, добавлял ему яркости и динамики.

И вот, перед стартом сезона боссы берлинской «Альбы» объявили о том, что отказываются от группы поддержки. В клубном офисе считают подобные шоу неуместными. Вы представляете? Неуместными баскетбольные чиновники считают заполнение пауз яркими выступлениями красивых девушек!

Фото: albaberlin.de

«За последние 25 лет чирлидеры «Альбы» проделали большую работу. Наши девушки несколько раз становились лучшей танцевальной командой Европы. Для достижения такого результата была проделана большая и трудная работа. Я хотел бы выразить свою признательность и от всего сердца поблагодарить девушек от имени нашего клуба. Однако мы пришли к выводу, что появление молодых женщин в качестве привлекательного заполнения пауз в спортивных состязаниях уже не соответствует нашему времени», — заявил управляющий директор немецкого клуба.



Далее в заявлении рассказывается о том, что клуб планирует развивать женский баскетбол и видит девушек как часть спортивного действа. Да, у «Альбы» есть женская баскетбольная команда, возможно, со временем она добьётся успехов. Но почему, в мнимых попытках выслужиться перед так называемым толерантным обществом, чиновники не считаются с интересами простых людей.

Почему истребляется культура, которая закладывалась десятилетиями? Почему, перед принятием подобных решений, чиновники не интересуются мнением болельщиков? Ответ напрашивается сам собой, и он не порадует тех, кто принимает такое решение. И тут даже не в болельщиках дело. Любопытно, почему борцы за права женщин не интересуются мнением самих девушек, выступающих в подобных танцевальных коллективах?

Фото: albaberlin.de

Какая по сути разница – на сцене они выступают или на баскетбольном паркете? Мы уже не говорим о том, что профессионалы своего дела лишаются стабильного дохода. Ведь девчата и их тренеры работают не за спасибо!

Даже если это был бы единичный случай, поводы для беспокойства должны были появиться. Ведь чем абсурднее идея, тем большее число сторонников она получает. Но данный процесс угрожает стать трендом. В боксе отказываются от ринг-гёрлз, в хоккее особенно горячие головы требуют отказаться от девушек, которые убирают снег со льда. Вспомним и отказ боссов Формулы 1 от красивых моделей на стартовой решётке.

В Европе осуждают наших чирлидерш. Не нравятся их костюмы на этом фото В Финляндии всё строже, в Швеции вообще отказались от танцующих девушек. «А что это в России?» — говорят они нам.

Весной 2018 года в Сан-Антонио расформировали группу поддержки «Silver Dancers». Но там хоть пустым паркет во время пауз в сезоне 2018/19 не оставался. С шоу-программой выступал смешанный коллектив. А берлинские боссы предлагают болельщикам во время многочисленных пауз, которые возникают в каждом баскетбольном матче, любоваться пустым паркетом. Новый прекрасный мир, который мы заслужили?



Нам крайне интересно ваше мнение на этот счёт. Считаете ли вы правильным – отказаться от женских групп поддержки во время баскетбольных матчей?

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