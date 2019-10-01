«Пьянку не остановили даже телевизоры со скидкой». Победа, напугавшая США

Минул 31 год со дня исторического финала баскетбольного турнира сеульской Олимпиады. И исторической она стала не только для россиян, но и для всего европейского баскетбола. Легендарный Александр Гомельский привёл к триумфу команду, в составе которой в последний раз бок о бок бились за победу российские и литовские баскетболисты. Этот успех – последний аккорд всей спортивной системы Союза. На следующие Игры литовцы поехали отдельной дружиной, а вместо сборной СССР появилась команда СНГ.

«Литва до сих пор играет против СССР». Неужели у них всё сложно? Олимпийский чемпион Сергей Тараканов рассказал, почему его и сейчас вспоминают в каждой литовской деревне.

Да и сама победа, как любят повторять участники чемпионской команды, изменила баскетбол во всём мире. Американцев очень задело поражение в полуфинале. Советские баскетболисты обыграли крепкую команду звёздных студентов, многие из которых буквально через пару лет стали звёздами НБА. А легендарные Дэвид Робинсон и Митч Ричмонд уже введены в Зал славы НБА. Мог стать звездой первой величины и Дэнни Меннинг, но не позволило здоровье.

Фото: РИА Новости

Вторая осечка «звёздно-полосатых» в баскетболе, и на Олимпиаду в Барселону приехали уже не студенты, а настоящие профессионалы. На паркет в Барселоне вышли Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Чарльз Баркли, Карл Мэлоун, Ларри Бёрд… Так баскетбольный турнир стал чуть ли не самой привлекательной дисциплиной во всей программе Игр, а сам вид спорта получил колоссальный толчок в развитии.

«Ты должен пасти этих золотых овец». Марчюлёнис — о сборной-1988 Звезда сеульской «золотой» сборной вспоминает драки на тренировках, атмосферу Олимпиады и Александра Гомельского.

Но всего этого могло и не быть.



Сборная СССР по вполне понятным (но от этого не менее дурацким) причинам пропустила Игры 1984 года в Лос-Анджелесе: США бойкотировали московскую Олимпиаду-80, в ответ советская команда не поехал к Калифорнию. Поэтому в 1988-м перед Александром Гомельским и его командой стояли максимальные задачи. Собственно, других тогда и не ставили.



И уже в первом матче сборная СССР проигрывает мощнейшим югославам. В составе у соперника звёзды: Дивац, Кукоч, Обрадович и, конечно, Петрович. Именно Дражен Петрович набрал 25 очков в стартовой игре против СССР. Но самое главное осталось за скобками. На паркете появился Арвидас Сабонис, не игравший почти два года из-за разрыва ахилла.



Даже сейчас, с современной медициной и новейшими методами восстановления, нет никаких гарантий, что спортсмен продолжит карьеру после подобной травмы. А тогда Сабонис мечтал лишь об одном – увидеть Олимпиаду своими глазами. Естественно, не как игрок. Центровой хотел просто полететь в Сеул в качестве члена делегации. Но Гомельский наотрез отказался выполнять просьбу игрока. «Поедешь игроком!» — тренер ЦСКА и сборной был решителен.



Гомельский, правда, пошёл на хитрость и договорился с Сабонисом, что тот будет играть мало, если вообще будет. Но уже в первом матче литовец набрал 11 очков. Азарт и стремление побеждать сделали своё дело.



Журналисты часто спрашивают чемпионов Сеула, когда именно они поняли, что победят. Те, конечно, отвечают, что именно после победного полуфинала со Штатами. Но ведь и в финале они снова играли с Югославией. И Петрович снова набрал двадцатку. Сабонис и Марчюлёнис ответили 41 очком на двоих и рывком во второй половине.

Тараканов: через 30 лет после золота Сеула подстриг волосы Легендарный Сергей Тараканов о баскетболе разных лет.

Легендами обросла не только та выдающаяся победа, но и события, которые разворачивались в Олимпийской деревне после неё. Триумфаторы гуляли с таким размахом, что дошедшие до нашего времени мифы от реальности уже и не отделишь. По одной из версий, часть команды-чемпиона едва не пропустила рейс, которым должна была улетать домой. Победители улыбаются, вспоминая те времена, но оправдание их всегда звучит убедительно: «Мы победили, а значит могли себе позволить и отметить». Да и правда, двухметровых парней заметить всегда проще остальных. Естественно, их видела и слышала вся деревня.

«Помнится, в 1988-м Папа не знал, как остановить наши пьянки после победы в Сеуле и в итоге придумал отличную фишку, — рассказал в интервью «Советскому спорту» один из героев Сеула Валерий Тихоненко. — Он сказал, что рано утром приедет машина и мы поедем на завод «Самсунг», где нам продадут телевизоры за десять процентов от цены. В итоге человек семь реально спустились в семь утра в холл. Но… вовсе не потому, что они рано легли спать. Просто пить еще не закончили!»



Но каким бы ни был этот кутёж, можно констатировать главное: Папа (именно так и никак иначе звали Гомельского те, кому посчастливилось играть под его началом) изменил не только принципы комплектования сборной США. Александр Яковлевич не только сделал баскетбольный турнир на Олимпийских играх невероятно лакомым кусочком для ТВ и болельщиков.



Папа сдержал слово, данное своим «детям». Гомельский пообещал перед турниром, что в случае победы сделает всё, чтобы баскетболисты имели возможность уехать играть за границу. И сделал! В НБА в итоге попробовали себя Волков, Марчюлёнис, Сабонис. Последний, правда, сначала поиграл в Европе, как и Сергей Тараканов.



Дома баскетболистам (как и всем спортсменам) было практически невозможно заработать, а в Европе, и тем более НБА, контракты позволяли обеспечить себе безбедную жизнь. После того как «железный занавес» окончательно пал, дорогу в профессиональные лиги пытались проложить и многие другие наши соотечественники. Наверное, такая конкуренция делала людей сильнее. По крайней мере дважды на чемпионатах мира (1994 и 1998) мы доходили до финала, останавливаясь в шаге от золотых медалей.



Сегодня, к сожалению, об успехах, подобных сеульскому, мы можем только мечтать.