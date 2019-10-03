«Химки» начинают поход за титулом. Ждём дебюта Шведа? Live!

13:40. Наставник химчан Римас Куртинайтис высоко оценил готовность соперника к сезону.

«Безусловно, «Маккаби» — очень хорошая команда, пусть и в последние годы у них не было результата, поэтому им нужно реабилитироваться. У них хороший тренер, который собрал хорошую команду. В составе «Маккаби» можно выделить Уилбекина, Уолтерса, перешедшего из «Жальгириса», Касспи, вернувшегося из НБА, где провел десять лет, а также центрового Блэка. Одним словом, состав у них боевой, однако мы играем дома и должны дать двойную энергию, показать домашнюю уверенность. Мы провели два матча в Лиге ВТБ, где было не только много хорошего, но и вещей, которые можно было сыграть получше. У нас немало проблем, изменилось много игроков, и сыграться не так уж легко, однако я думаю, что все будет в порядке, потому что ребята тренируются очень хорошо, а мастерства у нас достаточно. Надеюсь, что новый сезон мы начнём с победы».

13:30. Главная новость, которая должна порадовать болельщиков клуба: Алексей Швед и Энтони Гилл тренируются с командой в общей группе. Это означает, что у нас есть возможности увидеть этих парней сегодня на паркете. Пропустят игру из-за повреждений Сергей Карасёв и Дайрис Бертанс.

13:20. Четырьмя матчами стартует главный клубный баскетбольный турнир Европы. Российский клуб «Химки» на «Арене Мытищи» в первом матче принимает израильский «Маккаби». Игра начнётся в 20:00 мск. Мы в подробностях расскажем о событиях, которые будут происходить как на площадке, так и за её пределами. Оставайтесь с нами!