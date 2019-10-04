В женской команде играет семейная пара. Да, в России такое возможно

В Европе стартовал баскетбольный сезон. И на паркет вышли не только мужчины, но и прекрасная половина человечества. Триумфатор женской Евролиги-2018/19 екатеринбургский УГМК и без того был в большом порядке, а после завершения трансферной кампании выглядит почти неуязвимым.

Завершило комплектование подписание по-настоящему звёздного игрока – Элли Куигли. Этот атакующий защитник рубится в баскетбол на протяжении всего года. В WNBA в 2017, 2018 и 2019 годах неизменно попадала на Матч звёзд, а когда сезон за океаном заканчивался, ехала в Европу, добывать новые звания и титулы. Она поиграла в Турции, Венгрии, Словакии, Польше и Италии. И вот, добралась Элли и до России.

Справка «Чемпионата»



Элли Куигли

Дата рождения: 20.06.1986

Место рождения: Джолиет (Иллинойс, США)

Рост: 1.78

Амплуа: атакующий защитник

Гражданство: Венгрия

Главные достижения: вице-чемпион Евролиги 2017, чемпион Еврокубка 2018, чемпион Италии 2019, чемпион и обладатель Кубка Турции 2016, чемпион Польши 2015, чемпион Словакии 2013, чемпион Венгрии 2010, вице-чемпион Польши 2014, вице-чемпион Венгрии 2011, обладатель Кубка Польши 2014, участник Матча всех звезд WNBA 2017, 2018, 2019, MVP Кубка Турции 2016.



В текущем сезоне WNBA звезда «Чикаго Скай» провела 36 игр, набирая в среднем за игру

28.5 очка, делая 3 подбора и 2.6 передачи.

Так как же уральскому суперклубу удалось заполучить игрока, который, по сути, сделает его неуязвимым? Ответ на этот вопрос вас немного удивит, поскольку деньги тут совершенно не причём. История эта сколько романтичная, столь и необычная пока для России.

Цвета УГМК уже второй сезон защищает разыгрывающий защитник Кортни Вандерслут, выступающая в WNBA за… «Чикаго Скай». Именно в Чикаго играет и Элли. Девушки близко дружат уже много лет. Но в Европе под своими знамёнами их объединяла лишь одна команда — польская «Висла Кэн-Парк» в 2015-16 годах. Да, чтобы быть рядом в последние 4 сезона Кортни и Элли отправлялись в Турцию, но играли там за разные клубы.

А в декабре 2018 года, аккурат под Новый год девушки оформили свои отношения официально. Вот как подписала свадебное фото сама Элли: «Самый счастливый день в моей жизни! Я вышла замуж за лучшего друга, лучшим из людей, с которыми мне доводилось делить одну комнату на двоих».

Тогда же в «инстаграме» Куигли появился статус: «Защитник клуба WNBA «Чикаго Скай» и жена для @sloot22».

Получается, что в составе лучшего женского клуба России и Европы выступает семейная пара, чего в нашем баскетболе до сего момента не было никогда. Что касается самих девушек, то обе они открытые, жизнерадостные и безусловно талантливые. С адаптацией в новом клубе у Элли проблем быть не должно. А уж в том, что она станет одним из лидеров на площадке, сомнений и вовсе нет никаких. Всё это должно помочь УГМК подтвердить статус лучшего клуба Европы и в стартовавшем сезоне.

Кстати, если вы скептически относитесь к женскому баскетболу, мы можем порекомендовать вам посмотреть обзоры плей-офф WNBA, а также матчи екатерибургского суперклуба. Уровень игры, а также очарование этих талантливых девушек вас приятно удивят.