Тушите свет! ЦСКА не смутила темнота в Валенсии

Евролига – самый крутой турнир. Но даже в этом крутом турнире есть моменты, которые кажутся крайне нелогичными. Нет, это не про распределение лицензий, которые зачастую не зависят от спортивного принципа. Про это разговор отдельный. Перед стартовой игрой ЦСКА вопросы возникли к составителям календаря.

Хорошо, чемпион прошлого сезона начинает сезон не первым. Наверное, это можно как-то обосновать. Но ведь чемпион начинает турнир на выезде. В гостях у победителя Еврокубка – «младшего» брата Евролиги. При всём уважении к «Валенсии», главная команда Европы прямо сейчас ЦСКА. И об этом перед матчем говорил главный тренер Димитрис Итудис.

«Было бы здорово, если бы действующий чемпион Евролиги проводил стартовую игру дома. Евролига проводила бы церемонию поднятия чемпионского флага. Без разницы, кто бы стал чемпионом. Можно, например, вручать чемпионские перстни, как это делают в НБА. В обоих же случаях мы начинали следующий после чемпионства сезон в Евролиге на выезде. Нам оба раза противостояли чемпионы Еврокубка. В первый раз «Галатасарай», сейчас – «Валенсия», — сказал греческий тренер армейцев.

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Гостевая игра должна была стать очередной проверкой сильно обновлённого красно-синего коллектива. Сенсационное поражение в Красноярске от «Енисея» и непростая игра дома против «Пармы» должны были поумерить пыл болельщиков, радостно смотревших в сезон после побед во всех контрольных матчах предсезонки. Сезон чемпиона начался совсем не так.

Коста Куфос пока вне игры из-за травмы, зато первый официальный матч за ЦСКА готовился провести Рон Бэйкер. Американский защитник не заявлен в лигу ВТБ, а потому будет играть за ЦСКА только в Евролиге.

Стартовая пятёрка выглядела вполне ожидаемо. В ней нашлось место новой и такой вроде бы уже привычной связке защитников Джеймс – Хиллиард, а также паре разноплановых больших Хайнс – Фойгтман, которым помогал Никита Курбанов.

Именно на счету Курбанова первые очки ЦСКА в новом сезоне Евролиги. Старт вообще получился предельно хорошим. Чего не скажешь о испанцах – 1:8 на первых минутах и лёгкая нервозность в действиях.

Армейцам в первой десятиминутке удавалось находить очень правильный баланс между атакой с периметра и проходами в трёхсекундную зону. В этом плане очень эффективен был Андрей Воронцевич, набравший 7 очков за относительно небольшой промежуток игрового времени. Ветерана раньше частенько критиковали за обилие обманных действий и нежелание бросать издали. Андрей бросал, обманывал, забивал в проходе. Словом, делал вообще всё, что умеет. И делал хорошо.

Во второй четверти всё шло по сценарию дебютного отрезка. То есть, по сценарию ЦСКА. Но в какой-то момент чемпион забуксовал. Причём пробуксовки случились на обеих сторонах площадки. Случились несколько ошибок в нападении, а «Валенсия» раз за разом находила лёгкий путь до кольца.

В середине второй Димитрис Итудис не выдержал и взял тайм-аут. Разница к тому моменту сократилась до трёх очков после точного дальнего броска Мотума, перешедшего летом из «Эфеса», с которым красно-синие играли в прошлом финале Евролиги.

Странное дело, как минута разговора тренера с командой может изменить происходящее на паркете. Разница перестала сокращаться, команда Итудиса оживилась и заиграла увереннее. Не смутило москвичей и полное отключение света на арене, ставшее к счастью кратковременным.

Ключевым и переломным моментом встречи стали эмоциональные несколько минут в исполнении ЦСКА в конце первой половины. Импульс задал тот самый соскучившийся по баскетболу Рон Бэйкер. Сначала он наконец появился на паркете и очень старался в защите, а после отличного дальнего попадания Хиллиарда на последних секундах, успел перехватить мяч и забить «трёху» с сиреной. Так 6-очковая разница превратилась в 12-очковую. И это было только начало.

Сразу после перерыва чемпион побежал добивать пропустившего пару серьёзных ударов оппонента. И добил! Испанцы пропускали много. В основном издали. Они пытались было ответить прессингом. Он у них даже получился. Но спустя пару атак Хиллиард, Воронцевич и реактивный Джеймс отодвинули разницу за 20-очковую отметку.

Удивительно, но Майк Джеймс просидел на скамейке почти всю вторую половину, набрав при этом «двадцатку» и ещё раз доказав свою убойную атакующую мощь. Последняя четверть стала формальностью и продолжением фестиваля трёхочковых бросков, устроенного российским клубом на тёплых испанских землях.

Опасения прочь. Чемпион начинает мощно. Особенно страшно, когда бросок «летит» у всех игроков Итудиса. Но делать далеко идущие выводы рано. Всё-таки, это всего лишь первый матч Евролиги нового сезона.