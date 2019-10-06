Весёлая, жизнерадостная и талантливая. Ксения Левченко – надежда сборной России

На неделе стартовал очередной чемпионат женской Премьер-лиги. Проблемы нашего женского баскетбола никуда не делись. Если кто-то забыл, то мы не пробились на Олимпиаду, неудачно выступив на Евробаскете. У сборной проблем хватало в каждом аспекте (даже в тренерском), но сильнее остальных выделялась разница между нашими разыгрывающими и защитницами топовых сборных типа Испании, Сербии, Франции.

Одной из тех немногих, кто мог легко разогнать атаку и не потерять мяч была как раз она – Ксения Левченко. Прошлый сезон она доигрывала в «Енисее», перебравшись туда из курского «Динамо», где не получала игровой практики, просиживая на скамейке.



Этим летом у Ксении (вот же удивительно) не было предложений от российских клубов, а большую часть лета она провела в поисках новой команды. На помощь пришла «Спарта энд К», где и начиналась профессиональная карьера невысокой разыгрывающей.



Википедия говорит о том, что её рост 167 сантиметров. Но в каждом, кто посмотрит матчи Ксюши, возникнут сомнения в правильности этой информации. Рядом с двухметровыми баскетболистками Левченко смотрится ещё меньше, а её реактивные проходы ещё более эффектными.



«Улыбаться всегда», — кажется, что именно такой жизненный девиз выбрала себе баскетболистка сборной. Её «Инстаграм» полон радости и веселья. Ну и, естественно, не обходится и без путешествий.



Отдельное место в социальных сетях Ксения отводит своему молодому человеку. Алексей Жердев – профессиональный баскетболист. Летом он подписал контракт со столичным клубом МБА, но получил серьёзную травму уже в первом товарищеском матче и выбыл из строя на длительный срок. Помощь Ксюши и её позитив ему обязательно должны помочь.