Клуб НБА потерял китайские миллиарды. Всё из-за записи в соцсети

В наше время, особенно если ты являешься медийной личностью, стоит следить за тем, что ты пишешь в социальных сетях. В противном случае можно повторить путь Дэрила Мори, генерального менеджера «Рокетс», который одним своим твитом, скорее всего, похоронил будущее своей организации на китайском рынке. Ну, или своё будущее в «Хьюстоне».
Что произошло?
В данный момент в Гонконге проходят акции протеста против нового закона об экстрадиции, который допускает депортацию из Гонконга даже в те страны, с которыми экстрадиция не налажена, например в материковый Китай. Жители Гонконга боятся, что новый закон приблизит утерю автономии, которая должна продлиться до 2047 года. Дэрил Мори в своём «твиттере» поддержал движение за освобождение Гонконга, чем вызвал бурный шквал критики. Вскоре сообщение было удалено, но его всё ещё можно найти в виде скриншотов.
Что связывает «Хьюстон» и Китай?
За последние 30 лет в НБА сыграли шестеро китайский игроков, двое из них (Яо Мин и Чжоу Ци) играли за «Рокетс», также за организацию успел поиграть Джереми Лин – американец китайского происхождения. Но популярность команды в Китае, конечно, прежде всего связана с Яо Мином.
Китайский центровой провёл 8 сезонов в НБА и все за одну команду, множество раз участвовал в Матче всех звёзд, в 2016 году включён в Зал славы НБА. Номер 11, под которым играл Мин, навсегда выведен из обращения в «Рокетс». Для многих китайцев именно их главная звезда стала проводником в мир баскетбола.
В настоящее время Яо Мин является президентом Китайской баскетбольной ассоциации, благодаря его помощи «Хьюстон» проводил игры с китайскими командами (в частности, они играли с клубом «Шанхай Шаркс», владельцем которого является Мин). «Рокетс» являлись одной из самых популярных команд в Китае, трансляции их игр покупали множество жителей Поднебесной, а сама организация каждый год производила специальный комплект формы с китайскими иероглифами, который был посвящён Китайскому Новому году.
Как сказалось заявление Дэрила Мори на «Рокетс»?
Яо Мин уже объявил что КБА прекращает всякое сотрудничество с «Хьюстоном». Также «Рокетс» потеряли почти всех своих китайских коммерческих партнёров, что составляло большую часть от их спонсорских контрактов (по количеству китайских инвесторов «Хьюстон» был на первом месте в НБА).
Китайская компания Tencent, которая официально транслирует игры НБА в Поднебесной, добавила возможность сменить команду для тех болельщиков, которые купили годовую подписку только на матчи «Рокетс», данное заявление должно быть сигналом для организации, так как, возможно, матчи «Хьюстона» вообще не покажут в Китае.
Для «Хьюстона» это является одной из наиболее важных потерь, так как население Китая составляет полтора миллиарда, что в два раза больше населения Европы. Китайским зрителям, в отличие от европейских фанатов, удобнее смотреть матчи, ведь если для Европы трансляции начинаются ночью, то в Китае в это время наступает утро, что делает этот рынок наиболее привлекательным. В итоге «Рокетс» потеряли аудиторию, которая приносила им огромную прибыль.
Как отреагировало руководство «Хьюстона»?
Владелец франшизы Тилман Фертитта уже открестился от заявления Мори, отметив, что это частное мнение и высказано не от имени организации.
Внимательные пользователи «Инстаграма» уже успели заметить, что Фертитта лайкает комментарии с призывом уволить Мори.
Этот пример показывает, что в современном мире спорт и политика уже неотделимы друг от друга. Вот так один неосторожный комментарий, возможно, поставил точку не только на будущем франшизы, но и на карьере одного из самых перспективных менеджеров сегодняшней НБА. Не стоит забывать, что все последние успехи «Рокетс» напрямую связаны с их генеральным менеджером.
- 7 октября 2019
-
11:20
-
10:51
-
09:33
-
00:40
- 6 октября 2019
-
22:44
-
21:53
-
20:48
-
19:53
-
17:59
-
17:56
-
16:11
-
15:18
-
13:23
-
11:58
-
11:04
-
09:49
-
09:05
-
00:38
-
00:30
- 5 октября 2019
-
23:19
-
21:32
-
20:22
-
19:07
-
16:52
-
16:00
-
14:53
-
13:37
-
12:38
-
12:06
-
10:51
-
00:29
- 4 октября 2019
-
23:59
-
23:43
-
22:40
-
22:30