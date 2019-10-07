Клуб НБА потерял китайские миллиарды. Всё из-за записи в соцсети

«Рокетс» были самой популярной командой в Поднебесной, но менеджер поссорил клуб со всем Китаем.

В наше время, особенно если ты являешься медийной личностью, стоит следить за тем, что ты пишешь в социальных сетях. В противном случае можно повторить путь Дэрила Мори, генерального менеджера «Рокетс», который одним своим твитом, скорее всего, похоронил будущее своей организации на китайском рынке. Ну, или своё будущее в «Хьюстоне».

Что произошло?

В данный момент в Гонконге проходят акции протеста против нового закона об экстрадиции, который допускает депортацию из Гонконга даже в те страны, с которыми экстрадиция не налажена, например в материковый Китай. Жители Гонконга боятся, что новый закон приблизит утерю автономии, которая должна продлиться до 2047 года. Дэрил Мори в своём «твиттере» поддержал движение за освобождение Гонконга, чем вызвал бурный шквал критики. Вскоре сообщение было удалено, но его всё ещё можно найти в виде скриншотов.

Что связывает «Хьюстон» и Китай?

За последние 30 лет в НБА сыграли шестеро китайский игроков, двое из них (Яо Мин и Чжоу Ци) играли за «Рокетс», также за организацию успел поиграть Джереми Лин – американец китайского происхождения. Но популярность команды в Китае, конечно, прежде всего связана с Яо Мином.

Фото: Tim Warner/Getty Images

Китайский центровой провёл 8 сезонов в НБА и все за одну команду, множество раз участвовал в Матче всех звёзд, в 2016 году включён в Зал славы НБА. Номер 11, под которым играл Мин, навсегда выведен из обращения в «Рокетс». Для многих китайцев именно их главная звезда стала проводником в мир баскетбола.

Яо Мин — легенда «Хьюстона» и президент Баскетбольной ассоциации Китая Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

В настоящее время Яо Мин является президентом Китайской баскетбольной ассоциации, благодаря его помощи «Хьюстон» проводил игры с китайскими командами (в частности, они играли с клубом «Шанхай Шаркс», владельцем которого является Мин). «Рокетс» являлись одной из самых популярных команд в Китае, трансляции их игр покупали множество жителей Поднебесной, а сама организация каждый год производила специальный комплект формы с китайскими иероглифами, который был посвящён Китайскому Новому году.

«Хьюстон Рокетс» в выездном турне по Китаю Фото: Tim Warner/Getty Images

Как сказалось заявление Дэрила Мори на «Рокетс»?

Яо Мин уже объявил что КБА прекращает всякое сотрудничество с «Хьюстоном». Также «Рокетс» потеряли почти всех своих китайских коммерческих партнёров, что составляло большую часть от их спонсорских контрактов (по количеству китайских инвесторов «Хьюстон» был на первом месте в НБА).

Китайская компания Tencent, которая официально транслирует игры НБА в Поднебесной, добавила возможность сменить команду для тех болельщиков, которые купили годовую подписку только на матчи «Рокетс», данное заявление должно быть сигналом для организации, так как, возможно, матчи «Хьюстона» вообще не покажут в Китае.

Для «Хьюстона» это является одной из наиболее важных потерь, так как население Китая составляет полтора миллиарда, что в два раза больше населения Европы. Китайским зрителям, в отличие от европейских фанатов, удобнее смотреть матчи, ведь если для Европы трансляции начинаются ночью, то в Китае в это время наступает утро, что делает этот рынок наиболее привлекательным. В итоге «Рокетс» потеряли аудиторию, которая приносила им огромную прибыль.

Как отреагировало руководство «Хьюстона»?

Владелец франшизы Тилман Фертитта уже открестился от заявления Мори, отметив, что это частное мнение и высказано не от имени организации.

Внимательные пользователи «Инстаграма» уже успели заметить, что Фертитта лайкает комментарии с призывом уволить Мори.

Этот пример показывает, что в современном мире спорт и политика уже неотделимы друг от друга. Вот так один неосторожный комментарий, возможно, поставил точку не только на будущем франшизы, но и на карьере одного из самых перспективных менеджеров сегодняшней НБА. Не стоит забывать, что все последние успехи «Рокетс» напрямую связаны с их генеральным менеджером.