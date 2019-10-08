В Китае обиделись на США. И запретили показывать баскетбол

Любопытно, а если бы генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори знал, какой вселенский скандал случится, оставил бы он то сообщение в «Твиттере»? И ведь на начальном этапе казалось, что всё можно разрулить полюбовно.

Напомним, с чего началась эта история. Мистер Мори опубликовал на своей страничке в «Твиттере» картинку с призывом: «Сражайтесь за свободу Гонконга». Жители Поднебесной очень быстро объяснили Дэрилу его оплошность. Начитался он про себя изрядно. Твит Мори удалил, но интернет помнит всё.

Клуб НБА потерял китайские миллиарды. Всё из-за записи в соцсети «Рокетс» были самой популярной командой в Поднебесной, но менеджер поссорил клуб со всем Китаем.

Первым отреагировал на ситуацию легендарный китайский баскетболист Яо Мин. И ладно бы он был просто какой-то баскетболист, но это известный всему миру парень, чья игровая майка красуется под сводами «Тойота-Центра». Дальше больше, в настоящее время Мин возглавляет Китайскую баскетбольную ассоциацию. И именно благодаря его усилиям «Рокетс» имеют в Китае популярность и грандиозные доходы. И всего этого он лишил родной для него клуб одним росчерком пера.

Яо Мин «забанил» «Рокетс» в Китае из-за поддержки демонстраций в Гонконге

Попытка владельца «Хьюстона» замять ситуацию выглядела жалкой. Клубный офис опубликовал комментарий, в котором говорится, что пост был личным мнением Мори и к позиции организации отношения не имеет. Возможно, увольнение или временное отстранение менеджера приостановила бы развитие скандала, но… Выступление Адама Сильвера (комиссара НБА), который поддержал право Мори выражать свои эмоции, буквально взорвало ситуацию. Адвокат переломил в нём функционера.



Не сумел урезонить коллег и новоиспечённый владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай. На своей странице в «Фейсбуке» он очень подробно объяснил, почему в Китае так резко отреагировали на попытку вмешательства во внутренние дела государства. Привёл даже обширную историческую справку. Но обсуждение ситуации в социальных сетях перешло на новый уровень.



«Демократия и свобода против тоталитаризма» — этот традиционный лозунг развернули за океаном. А когда интернет-аналитики отправились почивать, в Поднебесной приняли несколько важных решений. Сначала отменили выставочный матч фарм-клуба «Хьюстона». Следом приостановили трансляции предсезонных игр всех (!) клубов НБА.

Nike отреагировала на политический скандал, в который втянули «Хьюстон»

Чётко обозначила свою позицию по этому вопросу компания Nike, которая убрала со своей китайской версии официального сайта всю продукцию с символикой «Рокетс». Рассчитывать на то, что прижатые к стене китайские фанаты НБА сумеют повлиять на руководство страны, было бы смешно.



На всех профильных форумах только и разговоров о том, как бы получить доступ к пиратским трансляциям. Там, конечно, не самый открытый интернет, но современные технологии творят чудеса. Но важно даже не это, а основной настрой. «Мы будем смотреть «пиратки», чтобы американцам не досталось наших денег», — именно такая негодующая, а не протестная тональность у большинства пользователей.

Не остались в стороне и главные мульт-сатирики современности. «Как и НБА, мы рады приветствовать китайских цензоров в наших домах и сердцах. Мы тоже любим деньги гораздо больше, чем демократию и свободу. Си Цзиньпинь совсем не похож на Винни-Пуха. Смотрите 300-й эпизод в эту среду!

Авторы «Южного парка»: как и НБА, приветствуем китайских цензоров в наших домах

Да здравствует Коммунистическая партия Китая! Пусть урожай сорго будет обильным этой осенью. Мы помирились, Китай?» — приводит сообщение создателей мультсериала «Южный Парк» CNN.



Всё идёт к тому, что включать заднюю предстоит именно представителям лиги. Но они уже столько наговорили, что можно запасаться попкорном. Сейчас они проснутся и продолжат борьбу за… свободу слова или деньги?



Что, по вашему мнению, выберут в офисе НБА? Отстаивать до конца свои принципы или попытаться вернуть себе миллиарды долларов, которые Яо Мин сотоварищи заперли в огромном и тяжёлом сундуке?

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