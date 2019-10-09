«Американцы пресмыкаются перед коммунистической диктатурой? НБА, это позор!»

Генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори взорвал информационное пространство вялотекущей предсезонки НБА. Для этого понадобился всего один короткий твит с поддержкой протестов в Гонконге.



Мори — один из лучших генеральных менеджеров НБА. Он помешан на цифрах и использует математические модели в своей работе. Дэрил всегда отличался оригинальным мнением. Например, не так давно он сказал, что Джеймс Харден лучше по игре в атаке, чем Майкл Джордан.

Заявление ещё более противоречивое, чем поддержка протестов в Гонконге. 99% болельщиков наверняка поставят Эм Джея выше Хардена. Другое дело Гонконг. Мори выразил позицию многих американцев, но столкнулся с негативной реакцией официальных чинов НБА и даже людей, с которыми он работает в одной организации.

Клуб НБА потерял китайские миллиарды. Всё из-за записи в соцсети «Рокетс» были самой популярной командой в Поднебесной, но менеджер поссорил клуб со всем Китаем.

Владелец «Хьюстона» Тилман Фертитта сразу же открестился от слов Мори. Главная звезда «Рокетс» Джеймс Харден вскоре тоже выступил с заявлением.

«Мы приносим извинения. Мы любим Китай. Мне и Расселу Уэстбруку нравится играть в Китае. Мы бываем в этой стране раз или два в год. Нам оказывают большую поддержку, и мы это ценим», – сказал Харден.

Слова Хардена выглядят как классическая заготовка по «лекалам партии». Сложилось впечатление, что Джеймс открестился бы и от родной матери, если бы она сказала что-то неугодное Китаю. Мори делал всё для Хардена. Он выменял Криса Пола по его прихоти. Затем Пол получил неадекватно крупный контракт. Когда у Криса и Джеймса разладились отношения, Мори, опять-таки в угоду Хардену, обменял Пола на Уэстбрука. Но заявление Хардена звучит так, будто Мори для него вообще чужой человек.

В Китае обиделись на США. И запретили показывать баскетбол Несколько неосторожных высказываний представителей НБА превратились в международный скандал, завязанный на миллиардах долларов.

Понятное дело, что соцсети и СМИ не остались в стороне от всей этой ситуации.

«Джеймс Харден только что извинился перед Китаем, потому что Дэрил Мори поддерживал демократию. Позвольте мне повторить это: одна из главных звезд НБА просто пресмыкалась перед жестокой коммунистической диктатурой, потому что американец заявил, что поддерживает демократию. НБА, это позор», — пишет журналист Клэй Тревис.

Мори действительно получил поддержку в США, но она исходила не от главных медийных лиц НБА. Одобрил поступок Мори и Рик Питино: «Поздравляю Дэрила Мори. Он вступился за людей из Гонконга. Смелость должна быть вознаграждена».

Питино — далеко не авторитет в НБА. После коррупционного скандала в Луисвилле он попал в своего рода чёрный список. Вряд ли он может рассчитывать на трудоустройство в США. Не от хорошей жизни Рик согласился тренировать «Панатинаикос» в прошлом сезоне. Но где позиция популярных медийных личностей? Гиперактивный в соцсетях Энес Кантер в каждом втором посте критикует президента Турции Реджепа Эрдогана, но будто не замечает происходящего в Китае. Борец с «режимом» Дональда Трампа Леброн Джеймс тоже предпочитает отмалчиваться.



Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, ещё один заядлый критик Трампа, очень ясно отразил позицию всей лиги: «Моя хата с краю, ничего не знаю».

«Откровенно говоря, я не собираюсь комментировать ситуацию в Китае. Это очень странная международная ситуация, и многие из нас не знают, что об этом думать. Я просто читаю об этом, как и все остальные, но не стану обсуждать эту тему. Я понял, что лучше говорить на темы, в которых ты осведомлён и которые тебе интересны. Стараюсь комментировать только такие ситуации, это не особо сложно. В остальном я стараюсь учиться, узнавать больше деталей. Брат моей жены – профессор китайской истории. Я спросил у него, что мне надо знать по этой ситуации, что вообще происходит. Я пытаюсь разобраться, как и все остальные», — отметил Керр.



СМИ позволяют себе больше смелости. Sports Illustrated призывает НБА прекратить любые отношения с Китаем.

«Если Дэрил Мори заставил Китай чрезмерно отреагировать на что-то столь мягкое, как продемократический твит, то НБА не следует продолжать притворяться, что Китай — подходящий деловой партнёр. Если лига отступит сейчас, и без того сомнительная с моральной точки зрения ситуация ухудшится», — пишет журналист Рохан Надкарни.



Сенатор США Джош Хоули придерживается такой же радикальной позиции. Он написал письмо Адаму Сильверу с просьбой отменить все предсезонные матчи в Китае. Фактически Хоули предлагает сыграть на опережение, так как китайцы сейчас сами думают над отменой предсезонных матчей НБА.

ESPN же решил отстраниться от ситуации, запретив сотрудникам обсуждать Китай и твит Мори. Это вызвало шквал критики и обвинения в проигрыше «войны пропаганды»:

Не обошлось и без немного смешных теорий китайцев. Пользователь популярного китайского веб-сайта Zhihu предполагает, что грамотный стратег Мори метит в политику, где у него будут неплохие перспективы.

«Дэрил Мори может быть победителем этой ситуации, пожертвовав работой в НБА ради лучшего будущего в своей политической карьере. Пользователь Zhihu анализирует: Дэрил Мори хорошо знает Китай, и он умен. Почему он до сих пор делает эти неправильные комментарии о Гонконге? Почему так много политиков вовлечены в этот скандал?».

Реальность куда более прозаичная. Со словами Надкарни сложно не согласиться. С одной стороны, позиция Китая выглядит неадекватной. С другой, китайцы действуют так, потому что НБА проявила себя в качестве «терпилы», как бы грубо это ни звучало.

Лига изначально не заняла жёсткую позицию и позволила ездить на себе. Да, был риск лишиться дохода, но китайцы обожают звёзд НБА и сами понесут немалые потери из-за отказа сотрудничать с лигой.

Сейчас комиссар НБА Адам Сильвер пытается разрулить ситуацию за счёт встречи с президентом Федерации баскетбола Китая Яо Мином. Как бы то ни было, большой репутационный удар по НБА уже нанесён. Всем стало ясно, что для НБА важны только материальные ценности. Любые потуги Сильвера или кого-либо ещё не способны повернуть всё вспять.