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УНИКС — «Цедавита» — 80:67, 9 октября 2019 года, обзор матча Еврокубка

УНИКС — «Цедавита» — 80:67, 9 октября 2019 года
Леонид Кочубеев
УНИКС совершил два камбэка за матч. Казанцы издевались над словенцами?
«Олимпии» казалось, что она дважды брала Казань. В итоге, в аэропорт словенцы едут на щите.
Баскетбол / Еврокубок 0

Если бы баскетбольным матчам могли присваивать «Оскар», встреча УНИКСа и «Цедевиты» точно была бы в числе номинантов.

УНИКС уже давно считается типичным середняком европейского баскетбола, то отдаляясь, то приближаясь к уровню лучших команд Старого Света. Казанцы обошлись летом без революций в составе, менеджмент произвёл точечные усиления. Главное, чего «Уникс» добился летом, это подписание нового договора с греческим наставником команды – Димитрисом Прифтисом. Прифтис идеально подходит для этой команды, он является её лицом, такой же простой и готовый сражаться до конца. В первом Еврокубковом матче сезона, команда на выезде проиграла «Брешии», домашний матч был лучшим шансом реабилитироваться за это.

Начало матча складывалось для «Уникса» по худшему сценарию. Казанцы проигрывали 9 очков, а кольцо категорически отказывалось принимать их броски. Целых ноль забитых трёхочковых из семи, и три очка отставания, таким был неутешительный итог первой четверти.

Во время второго игрового отрезка казанцы показали, что не напрасно считались фаворитами встречи, да и «прицел» у подопечных Прифтиса наладился. Табло «Баскет Холла», после второй десятиминутки, зафиксировало счёт 38-35 уже в пользу хозяев площадки.

Еврокубок. Группа C. 2-й тур
09 октября 2019, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
80 : 67
Цедевита Олимпия
Словения
УНИКС: Смит - 21, Тайус - 13, Макколум - 11, Колесников - 9, Каймакоглу - 9, Сергеев - 7, Морган - 6, Клименко - 2, Манцарис - 2, Лиходей, Узинский, Паульссон
Цедевита Олимпия: Симонович - 13, Боатрайт - 11, Крушлин - 9, Мурич - 9, Блажич - 9, Miller-McIntyre - 7, Стипанович - 6, Hopkins - 3, Krampelj, Мулалич, Zirbes

Можно представить шок болельщиков, когда в середине третьего игрового отрезка счёт на табло показывал 47 — 60. Да, не в пользу хозяев! Учитывая провал в первой четверти, поводы для разочарования были значительные. Но мы не зря упоминали наставника команды. И руководство клуба отлично понимало, зачем оставляет рулевого на капитанском мостике. Два тайм-аута, и команда устроила камбэк недели!

Отрыв сократился до пяти очков, но было понятно, что после третьего перерыва хозяев будет не остановить. Да, друзья, получите каламбур про разогнавшийся локомотив. Ну а как ещё описать вынос словенской команды в заключительном игровом отрезке? Если вы просто посмотрели итоговый результат, остановитесь. Посмотрите обзор матча, это был настоящий триллер!..

Джамар Смитт набрал сегодня 21 очко и добавил к этому шесть передач. Костасу Каймокоглу, греческой легенде «Уникса», не хватило всего одного очка и одной передачи до дабл-дабла. Благодаря этим игрокам мы смогли увидеть сегодня этот захватывающий триллер.

Стоит поблагодарить и поздравить казанцев за этот матч. А игроки «Цедевиты» на своём примере узнали, что значит русская пословица – «Долго запрягают, да быстро ездят».

Фото: unics.ru/

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: unics.ru

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