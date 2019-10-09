УНИКС совершил два камбэка за матч. Казанцы издевались над словенцами?

Если бы баскетбольным матчам могли присваивать «Оскар», встреча УНИКСа и «Цедевиты» точно была бы в числе номинантов.
УНИКС уже давно считается типичным середняком европейского баскетбола, то отдаляясь, то приближаясь к уровню лучших команд Старого Света. Казанцы обошлись летом без революций в составе, менеджмент произвёл точечные усиления. Главное, чего «Уникс» добился летом, это подписание нового договора с греческим наставником команды – Димитрисом Прифтисом. Прифтис идеально подходит для этой команды, он является её лицом, такой же простой и готовый сражаться до конца. В первом Еврокубковом матче сезона, команда на выезде проиграла «Брешии», домашний матч был лучшим шансом реабилитироваться за это.
Начало матча складывалось для «Уникса» по худшему сценарию. Казанцы проигрывали 9 очков, а кольцо категорически отказывалось принимать их броски. Целых ноль забитых трёхочковых из семи, и три очка отставания, таким был неутешительный итог первой четверти.
Во время второго игрового отрезка казанцы показали, что не напрасно считались фаворитами встречи, да и «прицел» у подопечных Прифтиса наладился. Табло «Баскет Холла», после второй десятиминутки, зафиксировало счёт 38-35 уже в пользу хозяев площадки.
Можно представить шок болельщиков, когда в середине третьего игрового отрезка счёт на табло показывал 47 — 60. Да, не в пользу хозяев! Учитывая провал в первой четверти, поводы для разочарования были значительные. Но мы не зря упоминали наставника команды. И руководство клуба отлично понимало, зачем оставляет рулевого на капитанском мостике. Два тайм-аута, и команда устроила камбэк недели!
Отрыв сократился до пяти очков, но было понятно, что после третьего перерыва хозяев будет не остановить. Да, друзья, получите каламбур про разогнавшийся локомотив. Ну а как ещё описать вынос словенской команды в заключительном игровом отрезке? Если вы просто посмотрели итоговый результат, остановитесь. Посмотрите обзор матча, это был настоящий триллер!..
Джамар Смитт набрал сегодня 21 очко и добавил к этому шесть передач. Костасу Каймокоглу, греческой легенде «Уникса», не хватило всего одного очка и одной передачи до дабл-дабла. Благодаря этим игрокам мы смогли увидеть сегодня этот захватывающий триллер.
Стоит поблагодарить и поздравить казанцев за этот матч. А игроки «Цедевиты» на своём примере узнали, что значит русская пословица – «Долго запрягают, да быстро ездят».
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