Тренер-робот отказал НБА ради российского клуба

Сезон в Единой лиге ВТБ едва стартовал, а мы получаем всё больше примеров того, что это самая технологически развитая организация. Мы рассказывали уже, что баскетболисты играют экологичными мячами, которые производятся из продуктов переработки пластиковой тары.
Ещё дальше в сторону современных технологий продвинулась пермская «Парма». Минувший сезон дружина из Предуралья закончила на предпоследнем месте в турнирной таблице. В клубе подобными результатами не могут быть довольны, что естественно. Но ведь бюджет у пермяков не в пример командам из европейской части России.
Но раз нет возможности закупать дорогостоящих игроков, нужно научиться выжимать максимум из возможностей тех, кто есть в распоряжении. И тут на выручку наставнику команды, проигравшей оба стартовых матча в чемпионате, должны прийти новые технологии. И они пришли! 10 октября тренерский штаб Казиса Масквитиса, по информации портала «В курсе.Ру», пополнил… робот.
Да, самый натуральный тренер-робот. Не просто мощный компьютер, которые будет считать ТТД и выдавать сухую аналитику. Он совершенно автономен (не нуждается в контроле со стороны человека), импозантно выглядит, свободно общается с людьми и распознаёт лица и речь. Более того, он может свободно передвигаться, избегая препятствий.
«Для нас очень большая честь начать сотрудничество с БК «Парма». Promobot анализирует цифры, количество попаданий и промахов, даёт рекомендации тренеру по лучшей подготовке игрока. Команда из НБА обращалась к Promobot с похожей заявкой, но тогда компания была не готова к этому», — сообщил пермским коллегам основатель компании, производящей тренера-робота, Олег Кивокурцев.
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