Испанцы сражались до конца. Но «Химки» становятся королями концовок!

«Баскония» и «Химки» стартовали в Евролиге с побед над непростыми соперниками. Коллектив Хосе Керехеты в гостях одолел «Жальгирис» 70:58, а желто-синие при поддержки родных трибун удержали преимущество в матче с «Маккаби» 89:83.

Если в главном клубном турнире Старого Света у «Химок» и «Басконии» значились одинаковые показатели, то во внутренних соревнованиях ситуация сильно разнилась. Швед и компания последовательно разобрались с «Зелёной Гурой», «Калевом» и «Енисеем», а парни Хосе Керехеты уступили «Уникахе» и «Барселоне», добыв победу лишь над «Эстудиантосом».

В личных встречах перевес испанцев отражался в статистике. В трёх последних очных сражениях «Баскония» побеждала «Химки», отгружая в каждом конкретном случае не менее 85 очков в корзину желто-синих. Римас Куртинайтис не мог выставить потенциальную пятерку смерти Швед — Карасёв — Тимма — Йеркбко — Мозгов, так как Сергей и Тимофей ещё не готовы выходить на паркет. Также, у хозяев по разным причинам встречу пропустили Вяльцев, Йович, Валиев и Губанов.

Швед и Тимма исполнили Бэтмена и Робина

Наставник хозяев не стал мудрить и выпустил в основе всех сильнейших: Швед, Тимма, Букер, Бертанс и Йеребко вышли в старте у «Химок». «Баскония» ответила следующим сочетанием: Вильдоса, Гарино, Шилдс, Шенгелия и Эрик.

Начало встречи целиком и полностью осталось за хозяевами. Швед и Тимма разрывали чужую защиту бросками и комбинациями на любой вкус, не забывая при необходимости задействовать партнёров. В середине стартовой 10-минутки «Химки» повели 19:5, но напичканная опытными исполнителями «Баскония» стала постепенно приходить в себя.

Испанцы активизировались в борьбе на щитах, добавили в защите, однако гостей подводила реализация. «Баскония» отправила в цель лишь 1 из 5 с дальней дистанции и 4 из 8 с линии штрафных. «Химки» выиграли первую четверть «+10», но хозяевам следовало держать ухо в остро.

Следует отметить, что к концу стартовой 10-минутки зрителей на трибунах существенно добавилось, арена заполнилась примерно на 85% и это в вечер пятницы в Мытищах, добраться до которых по пробкам практически нереально. Огромное количество детей лишний раз свидетельствовало о прекрасной работе клуба по созданию своей фан-базы.

Отдали щит и концовку половины

Тревожным знаком для «Химок» стал всё чаще проигрываемый щит. Гигантские центровые «Басконии» (431 сантиметр в сумме у Фалла и Эрика) отсекали хозяев в борьбе за подбор. В определённый момент матча у испанского клуба из 13 отскоков целых 7 были добыты на чужой половине поля.

Швед продолжал доставлять болельщикам эстетическое удовольствие: шикарное попадание из-за дуги сменилось потрясающим аллей-упом на Букера. «Баскония» всё никак не могла привыкнуть к кольцам «Арены-Мытищи» и промахивались даже из убойных позиций. При 37:23 главный тренер испанцев не выдержал и взял очередной тайм-аут. Велимир Перасовича можно понять. Гости исполнили в сумме на 10 бросков больше «Химок» (на 5 с игры и на с 5 с линии штрафных), но горели «-14».

После паузы «Баскония» выдала свой лучший отрезок в первой половине. Испанцы почувствовали уверенность впереди, которая стала следствием качественной обороны. Даже противодействие фанатов жёлто-синих перестало мешать гостям попадать штрафные. У «Химок» разладилась фирменная игра в нападении, что привело к нервозности в защите и необязательным фола. Разница скукожилась до «+4», обещая горячую третью четверть.

Летающий Эванс король воздуха

Перед стартом третьей четверти вызывало беспокойство игровое время Алексея Шведа. Лидер хозяев отдохнул чуть больше двух минут в первой половине, а ведь от свежести одного из лучших баскетболистов Европы во многом и зависит потенциал «Химок».

На старте первой половины Швед допустил досадную потерю, но в ответной атаке Джереми Эванс поставил сумасшедший данк через 211-сантиметрового Илимане Диопа. Теперь форвард «Химок» может повесить красочный постер у себя дома.

Эмоции от столь яркого эпизода пошли на пользу не хозяевам, как ожидалось, а гостям. Шенгелия своей бомбой сократил разницу до минимума и заставил включиться Шведа. Джереми Эвансу понравилось летать под сводами «Арены-Мытищи». Прыгучий американец в двух владениях «Басконии» подряд безжалостной размахивал своей мухобойкой, а затем стал вколачивать один гвоздь за другим в беззащитное кольцо испанцев.

Защита жёлто-синих вынудила соперника скатиться на индивидуальные действия. Порой атаки гостей оказывались успешными, но оборона «Химок» заслужила комплименты за третью четверть. «+7» перед стартом заключительной 10-минутке при том, что «Баскония» смазала 14 штрафных.

Защита спасла «Химки»

Велимир Перасович не стал выдумывать велосипед и дал своим парням максимально простую установку – грузить внутрь. «Баскония» принялась сокращать разницу в счёте, так как единственным спасением от испанских гигантов были фолы. Но мазать штрафные вечно не будет ни один клуб уровня Евролиги.

В трудную минуту инициативу снова пришлось брать на себя Шведу, получилось с переменным успехом. После потери Алексея кольцо «Мытищи-Арены» подумало и выплюнуло открытую трёху от Гарино. Тимма в ответном владении набрал лёгкие два очка и вынудил Перасовича взять очередную паузу при «+8» для хозяев.

Гости попытались затащить «Химки» в нервную концовку, но жёлто-синие крайне вовремя отвечали своими попаданиями, а болельщики помогали защищаться. В важнейших атаках баскетболисты «Басконии» суетились под давление обороны хозяев. Швед и компания обошлись без нервотрёпки и добыли вторую победу в двух матчах Евролиги нынешнего сезона.

Отметим, что хозяева реализовали 20 из 21 штрафных тогда, как гости лишь 18 из 33. Швед, Тимма и Эванс на троих настреляли 56 очков, образовав по ходу матча настоящее большое трио. «Химки» победили «Басконию» 79:76, следующим соперником жёлто-синих станет московский ЦСКА. Встреча пройдёт в «Мегаспорте» 17 октября.