«Бесят журналисты, радующиеся поражениям ЦСКА. Да пошли они!»

Формат «пять тем» с Владимиром Гомельским: итоги Кубка мира, межсезонья в НБА и Европе, старте ЦСКА, а также скандале между США и Китаем.

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский специально для «Чемпионата» разобрал 5 главных баскетбольных тем осени.

Кубок мира

Это огромное разочарование для меня. И даже несмотря на то, что турнир проходил в хороших городах и в хороших дворцах. Сначала было недоумение, а после простое разочарование.



Во-первых, огромный разрыв в мастерстве команд-участниц. ФИБА приложила столько усилий, чтобы поднять престиж этого турнира, отменив даже континентальные чемпионаты. А то, что мы увидели в Китае, по уровню напряжённости и борьбы на площадке нельзя было назвать интересным для обыкновенного зрителя. Болельщики своих сборных, естественно, радовались каждой стадии, пройденной их командой. Но в итоге мы получили формат 32-х команд, из которых минимум девять никакого отношения к баскетболу не имеют. Им нечего было делать на Кубке мира.

Второй момент, который меня поразил. Что это за распределение прямых путёвок на Олимпиаду? Если у нас 17-е и 22-е место получают путёвку, а пятое место не получает. Это абсурд. Где здравый смысл?



Третье разочарование. Меня потрясла разница в классе игроков некоторых команд и отсутствие класса у судей, обслуживающих матчи. Судейство не вызывало нареканий с точки зрения «засуживания» – нет. Они просто не понимают сути баскетбола.

«Вы прикалываетесь надо мной?! Это не баскетбол». У Литвы украли победу ФИБА признала грубейшую ошибку судей, отстранила арбитров, но результат игры остался в силе. Литва покидает турнир из-за ляпа людей в сером.

Самое сложное, к этим судьям было невозможно приспособиться. Ладно бы они трактовали одни и те же моменты всегда одинаково. Высокий класс игроков позволил бы приспособиться к этим свисткам. Одна и та же ситуация трактуется по-разному. И не то чтобы в двух разных матчах. В одной игре! Это что за беда такая?!



Что же до выступления сборной России, то, конечно, для меня лично поражение от команды Польши на втором групповом этапе было болезненной неожиданностью. Никак не ожидал, что мы такую средненькую Польшу не сумеем обыграть. Не хочу возвращаться к этому матчу и расстраиваться.



Для меня было неожиданностью, что в «призы» не попала Австралия. Неожиданно было видеть с серебряными медалями Аргентину, имевшую в своём составе полторы звезды. Должен поклониться и сделать комплимент их тренеру Эрнандесу — он хорошо подготовил команду, хорошо ей управлял, а также, видимо, он или его помощники, являются хорошими мотиваторами.

Аргентина в финале ЧМ. Месси не играл, но он в полном восторге! Великий Луис Скола вынес французов и доказал, что Кубок мира может быть шикарен и без американской дрим-тим.

Самая мотивированная команда на чемпионате мира – сборная Аргентины. Естественно, комплименты испанцам, которые могли привезти ещё более сильный состав. Но даже с имевшимся стали чемпионами. Причём абсолютно заслуженно.

Отдельно для болельщиков НБА скажу, что матч Франции и США выиграл тренер Колле. Его тактика смогла принести победу французам. Количество игроков высокого уровня в составах было разным: американцев высокого уровня было больше. Нельзя же считать Гобера или Фурнье настоящими звёздами.



Командный баскетбол одержал победу над индивидуальным. Тактика игры в обороне сборной Франции уменьшила эффективность позиционных атак сборной США до 41-го процента. При всём моём уважении к Греггу Поповичу, он так и не смог найти противоядия.

Грандиозный провал США! Американцы с 2002 года не уезжали с ЧМ без медалей Французы усилиями де Коло, Фурнье и Гобера обыграли звёздных американцев. Одно утешение для Штатов — завоевали путёвку на Олимпиаду.

Хочется примирить оба лагеря спорящих после Кубка мира об уровне НБА. Всё-таки ценность денег в нашем мире ещё никто не отменял. Как ни крути, НБА – это деньги. Каждый игрок стремится попасть туда. Ему а) хочется проверить себя на самом высоком уровне; б) заработать денег. Миротич исключение.

Трансферы в НБА

Я с 78-го года являюсь болельщиком «Филы». Когда летом понял, что Батлер уходит – я расстроился. Укрепление состава в летнее межсезонье, не привело, на мой взгляд, к тому, что их реально можно считать претендентами на титул. Максимум, что команда сделает, дойдёт до полуфинала Восточной конференции.



Если брать самые громкие переходы, то это, наверное, Энтони Дэвис из «Нового Орлеана» в «Лейкерс». А на встречу весь этот перспективный молодняк. Селекционная политика «Лейкерс» после смерти Джерри Басса, который сам не занимался баскетбольными операциями, изменилась. Он оплачивал всё и подчёркивал мысль: «Титулы титулами и звёзды звёздами, но главное создать команду, на которую будет интересно смотреть». Когда он перевозил клуб в Лос-Анджелес, там ещё не было второго клуба.

Приглашение в прошлом году Леброна и подписание с ним контракта – это шаг, который «согрел» трибуны. Сейчас покупка Дэвиса ставит менеджмент клуба в неудобное положение. Ни что меньшее, чем победа в финале Западной конференции, не удовлетворит болельщиков. А будет ли эта победа? Считаю, что они сами себя этим переходом задвинули в угол. Как они будут оправдываться, если у них чего-то не случится? Нужно же понимать, что гений Леброна остаётся, но возраст увеличивается. Да, я очень его уважаю за то, как и сколько он готовится к сезону, но это не гарантирует ему путь без травм. И не дай бог. Потому что без него ничего не будет и всё распадётся к чёртовой матери.

С детства за «Клипперс». Пол Джордж обманывает фанатов? Новичок «Клипперс» признался, что с детства болел за эту команду. Раньше он говорил, что был фанатом Коби и «Лейкерс». Что?

Переход Кавая меня не удивил. О том, что он не хочет оставаться в Канаде, я могу лишь догадываться, менеджмент «Рэпторс» нал об этом заранее. Я, правда, не думал, что он выберет «Клипперс». Он выбрал то, что ему было выгодно и, наверное, интересно. Так что в «Клипперс» вместе со своим больным бедром он перешёл. Считаю новую команду Кавая и Пола Джорджа соискателем на звание чемпиона.

И ещё один переход. Это мой «любимый» игрок (улыбается). Рассел Уэстбрук оказался в «Хьюстоне». Понимаете, они ведь уже играли вместе в одной команде. Но тогда распределение ролей было другим. Что будет сейчас – не знаю. Уверен, что никто из пары Уэстбрук-Харден не закончит сезон со средней статистикой, стремящейся к трипл-даблу.

Скандал вокруг «Хьюстона»

С генеральным менеджером «Хьюстона» Дэрилом Мори я знаком лично. Считаю его очень порядочным человеком. Он приезжал в Москву несколько раз. В том числе и к своему близкому другу, который летал в космос и был здесь в центре подготовки космонавтов. В один из таких приездов мы познакомились и пообщались о баскетболе. Я бы не хотел, чтобы он потерял свою должность.

«Американцы пресмыкаются перед коммунистической диктатурой? НБА, это позор!» В США возмущены тем, что ради китайских миллиардов баскетболисты и тренеры готовы поступиться любыми принципами.

Что же касается заявлений руководителя лиги, вступившегося за Мори. Система устройства НБА нам, рождённым в СССР людям, хорошо знакома. Главный орган ассоциации – совет представителей. В нём есть 30 представителей каждого клуба и есть комиссионер. Голос Адама Сильвера при равенстве, является решающим.



Сильвер не мальчик, он долгое время работал вместе с Дэвидом Стэрном. Конечно же он пообщался с клубами. Скорее всего, это защита сообщества, защита лиги. Тем более, «Хьюстон» при Мори давал Стэрну и Сильверу такую огромную поддержку. И в Китай они ездили, и в Африку своих игроков они отправляли. Всё это они делали в первых рядах. Думаю, что отстоят Мори. Хотя эта политкорректность она кого хочешь с ума сведёт.

Отражение американского лицемерия. Почему там всё просто так, кроме денег В конфликте НБА и Китая Харден мгновенно переобулся. Осталось только обвинить во всём русских хакеров.

Европейские трансферы

Начну с родного клуба – ЦСКА. Меня удивил выбор Нандо Де Коло. Мы все считали, что он переходит если не в «Реал», то в «Валенсию». А он выбрал «Фенер». Понимаю, что пять лет в Москве, они с женой устали от климата и от всего. Она ныла. Но это их дело. Будет ли им уютно в Стамбуле, который я очень люблю? Мне лично нравится архитектура города и кухня очень нравится.

Нандо де Коло уходит из ЦСКА. Он пять лет олицетворял успехи клуба Француз выиграл с «армейцами» два чемпионских титула в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ. Но пришла пора прощаться.

Приглашение Родригеса вместо Джеймса в «Милан» выглядело логичным. Как только мы узнаём, что тренером «Милана» стал Мессина, предложение сразу становится объяснимым. Тут даже думать не надо.



Селекционная политика «Барселоны» проведена идеально. Как и трансферная политика «Химок». Это две команды, которые настолько укрепили свои составы, что я бы «Барселоне» отдал первое место, «Химкам» второе, и дальше бы не проводил матча за третье.

Перестройка в ЦСКА

Куфос и Фойгтман увеличили средний рост команды. Первого ещё не видели наши болельщики в Москве, но его очень хвалили во время предсезонных матчей в Турции. Да, он может быть медленным, но какая разница? Если он подбирает мяч на своём щите, передаёт его маленькому, а потом бежит в нападение и помогает своими полукрюками. Куфос ещё обладает уникальной способностью – он показывает, куда ему нужно дать мяч. А уж на своей широкой спине он сдержит почти любого защитника.



Посмотрел три матча ЦСКА. Во всех из них Хиллиард выходил в стартовой пятёрке. Хорошо играл в обороне. Хиллиард и Бэйкер – страховка на случай, если бы не удалось подписать Джеймса. Бэйкер – ещё один бульдог в защите. Может быть, чуть слабее Хэккета, но всё-такие есть. Не надо удивляться результатам первых матчей ЦСКА. Речь сейчас должна идти про сыгранность. Команде понадобится весь первый круг. Допускаю, что ещё несколько матчей они могут проиграть.

Итудис хочет, чтобы его короновали, как в НБА. А что, имеет право! Наставник ЦСКА считает, что Евролига должна проявлять больше уважения к действующему чемпиону.

Поражения ЦСКА меня лично не делают счастливым. Не разделяю этого мнения, что чемпионат будет интереснее, если армейцы проиграют. Меня очень бесит, когда коллеги-журналисты откровенно радуются их поражениям. Хочется сказать: «Да пошли они!». Напишу адрес, куда им идти.