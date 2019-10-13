Китай должен срочно уступить США. Иначе он может повторить судьбу России

На протяжении всей последней недели столь яко вспыхнувший конфликт, в который генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори втянул НБА и Баскетбольную ассоциацию Китая, был словно законсервирован. После серии резких движений с обеих сторон, пришло время обдумать ситуацию и принять решение, которое может изменить спортивный мир на многие годы.

Что случилось

Итак, с чем конфликтующие стороны подошли к окончанию азиатского турне клубов НБА. После твита Мори в поддержку протестных акций в Гонконге, последовала незамедлительная реакция китайской стороны. Яо Мин, не только главный баскетбольный человек в Поднебесной, но и невероятно влиятельный человек в политической сфере, приостановил сотрудничество с «Рокетс». В этом материале мы подробно рассказываем об истоках конфликта:

В Китае обиделись на США. И запретили показывать баскетбол Несколько неосторожных высказываний представителей НБА превратились в международный скандал, завязанный на миллиардах долларов.

На первом этапе большинство заинтересованных значимых лиц НБА осудили Мори. В том числе, главная звезда «Рокет» Джеймс Харден. Человек, который настолько многим обязан Дэрилу, что словил небывалую волну негодования со стороны американских фанатов. Однако, после того, как комиссар лиги Адам Сильвер высказался за право Дэрила открыто высказывать свою позицию, звезда переобулась. И после этого последствия начали разрастаться как снежный ком.

Отражение американского лицемерия. Почему там всё просто так, кроме денег В конфликте НБА и Китая Харден мгновенно переобулся. Осталось только обвинить во всём русских хакеров.

Причины негодования Китая

Для Китая со времён колониальных войн чрезвычайно важен был собственный суверенитет. Тот же Гонконг долгое время был под колониальным влиянием Британии. Город развивался по иным политическим и экономическим законам, чем Китай. Там присутствовала многопартийность и не было войн. Это был свободный по сути и экономически развитый город. После деколонизации был заключён договор, согласно которому Пекин обязался поддерживать автономию города. Гонконг при этом оставлял за собой собственную правовую систему, многопартийность, гражданские права, в том числе, свободу слова.

Почему американцы поддерживают протесты в Гонконге?

Однако же, в последние годы Пекин аккуратно перестроил систему, поставив на ключевые посты лояльных к Китаю людей. Они принялись начала внедрять законы, которые подгоняют автономию под стандарты Поднебесной. По сути, договор между Гонконгом и Китаем, действующий до 2047 года может утратить актуальность значительно раньше. Теперь мы понимаем мотивацию Пекина, которому совсем не нужен свободный Гонконг, особенно в условиях торговой войны с США.

По сути, остальной мир видит такую картину: Гонконг изначально развивался по другим законам, со свободной и конкурентной экономикой, без каких-либо ограничений и указующего перста партии. Это был свободный и развитый (в общечеловеческом смысле) город, жители которого ощущают, куда дует ветер. А ветер задувает их в Китай. Если оставить в стороне пристрастия и идеологию, весь остальной мир поддерживает право людей сохранить действительно важные ценности, противостоять диктатуре.

Что мы имеем сейчас

По сути, начальные резкие движения того же Яо, наглядно демонстрируют, что Мори прав. Кто, если не он детально разбирается в устройстве политической системы и экономики Китая? Ведь это Дэрил с Мином открыли денежные потоки из Китая в НБА. Теперь эти потоки существенно сокращаются. По крайней мере, на данный момент. Телекоммуникационный гигант Tencent, в которым у НБА был контракт в $1,5 млрд на 5 лет, и государственный вещатель CCTV приостановили трансляцию игр «Рокетс».

Компания Nike убрала всю атрибутику клуба с китайской версии официального сайта. Игры, действительно, не транслировались в Китае, более того, местное спортивное руководство запретило игрокам «Лейкерс» и «Нетс» давать комментарии как после матчей, так и вне арены. Вы можете сказать: хозяин – барин, и будете правы. Но к этому вопросу мы вернёмся чуть позднее.

Почему в Америке начали хейтить лигу?

Итак, мы видим только маленькую часть того давления, которое на США оказывает Пекин. Кто бы что ни говорил, а именно в Поднебесной развивается самая перспективная экономика, это самый перспективный инвестиционный и торговый рынок. Дело в том, что при массовом неприятии политической системы Китая, политика КПР направлена на повышение благосостояния среднего класса. И это уже привело к резкому росту потребительской способности огромного числа китайцев.

И ради того, чтобы оказаться на этом рынке, многие ведущие американские и европейские корпорации принимают чуждые для понимания простого американца правила игры. Из недавних спорных ситуаций через извинения выходили «Мерседес», «Эппл» (убравший из своего магазина приложение VPN), сеть отелей Марриотт извинялась за то, что в меню на сайте Тайвань, Тибет, Гонконг и Макао были указаны как отдельные государства. Список можно продолжать. Публичные увольнения из корпораций за открытую поддержку Гонконга носят массовый характер.

Китай привык шантажировать партнёров

А теперь переходим к главному. Китай шантажирует партнёров угрозами отрезать их от рынка, на котором в 2018 году тот же «Мерседес» продал более 600 тыс. автомобилей, это почти 24 процента от всех продаж компании. Какая тут свобода слова? Казалось бы, и в данном случае всё должно решиться не в пользу НБА. Уже пошли разговоры о том, что лиге придётся идти на сокращение потолка зарплат (эту тему мы обсудим позднее). Извиняться в данной ситуации никто уже не будет, в дело вмешались влиятельные конгрессмены.

«Американцы пресмыкаются перед коммунистической диктатурой? НБА, это позор!» В США возмущены тем, что ради китайских миллиардов баскетболисты и тренеры готовы поступиться любыми принципами.

Как мы уже упоминали, все корпоративные конфликты решались в стенах высоких кабинетов и не придавались широкой огласке. Извинения очередного западного партнёра транслировались на государственных каналах и воспринимались как нечто само собой разумеющееся. По сути, простой китаец вряд ли потерял бы что-то из-за ухода с рынка «Мерседеса». Пришёл бы другой производитель во всех сегментах и рубил бы капусту. Все предыдущие экономически-политически победы Пекина не имели широкой огласки ни на территории Китая, ни в остальном мире. Стороны спокойно договаривались «без камер» и выглядело всё чинно и благородно.

Почему Пекин спустит всё на тормозах

Сейчас же ситуация кардинально иная. По оценкам НБА, более 300 миллионов человек в Китае играют в баскетбол — эта цифра почти равна общей численности населения США. В прошлом году 800 миллионов китайских зрителей смотрели (за деньги!) трансляции матчей лиги на цифровых платформах. Поначалу болельщики в Сети писали о том, что отлично обойдутся пиратскими трансляциями. Но уже к концу недели, когда ситуация не продвинулась ни в одну сторону, высказывания стали более тревожными. Впервые за долгие годы, простой китаец попадает под раздачу из-за геополитических интересов руководства. И никто не может гарантировать, что и «пиратки» перекроют.

Но здесь руководству партии следует задуматься уже и об имиджевой составляющей. На протяжении последних 6-7 лет страна вкладывает невероятные деньги в подготовку к Олимпийским играм-2022, которые пройдут в Пекине. Подобные скандалы не идут на пользу стране-организатору. Если ситуация начнёт развиваться по худшему сценарию, Соединённые Штаты могут совершить ответные шаги. Нельзя исключать даже бойкот.

Немного конспирологии

Не мог Адам Сильвер столь категорично высказываться, не проконсультировавшись с сильными мира сего. Со стороны ситуация выглядит идеальной для того, чтобы впервые за долгое время со стороны США последовали конкретные ответные действия. И затишье, которое мы наблюдали в последние дни, логичнее всего должно завершиться соглашением сторон. В Пекине должны понимать, что в данном случае их принципы могут обойтись им дороже, чем хотелось бы.

Ведь нельзя исключать и того, что вся эта ситуация случилась непросто так. Выше мы расписали, почему в Китае не могли не отреагировать на пост Дэрила Мори. То, что стало обидно обидным для Пекина, в остальном мире воспринимается совершенно иначе. Свобода слова и демократические ценности сейчас в серьёзном тренде. И если эта тема начнёт раскручиваться всерьёз, Китай может и в спортивном плане повторить судьбу России. Стать такой же мишенью для бездоказательных обвинений и наказаний только потому, что так надо.