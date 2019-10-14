Китай прогнулся под США! Такое вообще возможно?

Позволим себе не углубляться в очередной раз в дебри конфликта между НБА и Китаем. Если кто-то ещё не в курсе, откуда всё это взялось и насколько серьёзны противоречия, прочитайте материал. Он, кстати, написан был в воскресенье, когда мы все ожидали подвижек со стороны Пекина. Да, не со стороны США. И оказались правы.

Китай должен срочно уступить США. Иначе он может повторить судьбу России Шантаж деньгами может не пройти. У американцев есть мощный аргумент.

Китайцы выдержали гроссмейстерскую паузу и приняли правильное решение. Так сложилось исторически, что НБА стала неотъемлемой частью бытия рядового китайца. Это мечта, перспектива и сказка одновременно. И лишить людей этой радости из-за поста в соцсети человека, который пользуется в Китае огромным уважением, крайне опрометчивое решение.

Закончились азиатские турне команд НБА, ушло ощущение близости праздника. Осталось гнетущее ощущение того, что дальше этой яркой сказки уже не будет. И настроения в социальных сетях Поднебесной приобрели крайне угнетённый характер. Для Китая сейчас не лучшее время допускать волнения внутри страны. Им Гонконга достаточно. И партийные боссы сделали шаг назад!

Компания Tencent, основной медиапартнёр Национальной баскетбольной ассоциации Китая, возобновила трансляцию предсезонных матчей НБА, спустя пять дней бойкота. Да, в Шанхае срывали рекламные баннеры, да, игрокам «Лейкерс» и «Нетс» затыкали рты, «кошмарили» тренеров и главных звёзд лиги.

Джеймс Харден за прошедшие полторы недели потерял не только кучу нервов, но и уважение части фанатов, которые не оценили его переобувания на лету. Напрасно он не берёт пример с опытных людей, которые предпочитают отмалчиваться тогда, когда не уверены в правильном ответе. Но эта статья о другом. Первый шаг навстречу сделали именно парни из Пекина.

Как мы и предполагали накануне, гнев простых китайцев, которые обрушились на Tencent на Weibo, спамя все посты на официальном аккаунте Tencent Sports, напугал не только руководство корпорации. Tencent Sports на своей шкуре прочувствовал поговорку «Здесь нет постоянных врагов, только постоянные интересы». Это цитата с форума компании от пользователя Yue Ju.

В Китае возобновили показ предсезонных матчей НБА

Как мы и предполагали, целую неделю руководство Коммунистической партии Китая пыталось настроить на свою волну фанатов НБА, но рабочих аргументов не хватило. Обуздать возмущение, которое накатывает как снежный ком, просто нереально. Властям достаточно бунта в Гонконге, беспорядки в Пекине им не нужны совсем.

Потенциальные беспорядки могут быть не только хлопотны сейчас, но и поставить под вопрос возможность проведения Олимпийских игр — 2022. Да, именно такие разговоры пошли. Дело даже не в имидже Китая, а в том, насколько власти готовы обеспечить безопасность спортсменов. Да и что это за Игры, если Северная Америка не пустит туда своих хоккеистов и горнолыжников?

Кстати, китайским СМИ рекомендовано не педалировать эту тему. Но мы-то предсказывали такой расклад. Китай включил заднюю скорость. Кто-нибудь может вспомнить, когда такое было?