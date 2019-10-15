Игрок «Зенита» не видит будущего у российского баскетбола. Это обида на сборную?

Рассказываем на примере Кубка мира, насколько важным может быть выбор, который делает сам спортсмен.

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов считает, что у российского баскетбола нет будущего. Столь категоричные высказывания звучат не так уж часто, особенно среди игроков. Есть ли в словах Антона истина или он чрезмерно сгущает краски? Вот прямая цитата:

Игрок «Зенита» объяснил, почему у российского баскетбола нет будущего

Начнём с сентенции «Для молодых российских игроков нет возможности прогрессировать, не вижу, как они могут закрепиться в составе». Ответ звучит довольно просто: работать над своей игрой, развиваться, выбивать себе место под солнцем в условиях жёсткой конкуренции с легионерами. Другое дело, что сложно привить этот менталитет игрокам. Но кто в этом виноват? Не сами ли российские исполнители?

Многие баскетболисты предпочитают сидеть на лавке, но получать высокую зарплату в сильном клубе.

Например, Григорий Мотовилов сразу после чемпионата мира перешёл в «Локомотив-Кубань» прекрасно понимая, что о серьёзной роли там можно даже не мечтать. С другой стороны, Андрей Сопин остался в МБА, где у него куда больше шансов получить стабильное игровое время.

Отказал ЦСКА и вернул к жизни сборную России. Кто такой Сопин? Парень из второй по значимости российской лиги из-за травм ведущих игроков попал в сборную и становится её лидером.

Михаил Кулагин, Семен Антонов и Иван Ухов не сумели выбить себе важное место в ЦСКА. Но никто из них не изъявляет желания уйти в клуб ниже рангом. Вкалывать на уровне Никиты Курбанова эти парни, очевидно, не готовы. Легко критиковать игроков в мире, где материальные ценности стоят на первом месте, но каждый вправе делать выбор. Невозможно принудительно заставить россиян перебраться в более скромную команду ради игровой практики.

«Задавайте вопросы тренеру!». Почему Понкрашова не берут в сборную России «Ипотека» и «четыре зарплаты» давно не при чём. У сборной проблемы с первым номером, но опытного игрока брать не хотят.

Безусловно, есть в монологе Понкрашова и доля истины. Российский костяк топ-клубов Единой лиги ВТБ действительно держится преимущественно на игроках в возрасте 26+ лет. Главной звезде российского баскетбола Алексею Шведу уже 30. Не так далёк тот период, когда пройдёт пик его спортивной карьеры и Алексей начнёт регрессировать. 33-летний Тимофей Мозгов в последние годы больше лечится, чем играет. Даже когда (или если — для скептиков) Тимофей вернётся на площадку, совершенно не понятно, какой баскетбол будет показывать центровой.

Кроме того, Мозгов и Швед не проявляли особого рвения играть за сборную в последние пару лет. Главным героям чемпионата мира в составе сборной России Андрею Воронцевичу и Никите Курбанову сейчас 32 и 33 года соответственно. Долго «выжимать соки» из них не получится. Кто видится в качестве будущих звёзд российского баскетбола? Никита Михайловский — самый очевидный ответ. Захар Ведищев, Андрей Лопатин, Александр Хоменко, Александр Ершов, Антон Квитковских заслуживают внимания. Но только Михайловский показал себя на серьёзном уровне. При этом Никите всё ещё нужно очень многое доказать, не говоря уже об остальных молодых парнях.

Понкрашов упомянул о тренерах, которые предпочитают брать в команды легионеров. Но это происходит не из-за презрения к отечественным игрокам. Никто бы не отказался выпускать российского баскетболиста, если бы он показывал сходный уровень игры с легионерами. Никита Курбанов в ЦСКА является тому доказательством. Он сумел преуспеть в далеко не тепличных условиях Димитриса Итудиса. Проблема засилья легионеров есть не только в России. Топ-клубы Турции, Испании, Италии имеют считаное число местных исполнителей. К тому же «новое поколение» Франции и даже Испании включает значительное число темнокожих игроков.

Да, глобализация добралась и до баскетбола.

В качестве итога хотелось бы сказать, что Антон Понкрашов затронул важную проблему. Будущее российского баскетбола в эпоху «после Шведа» действительно вызывает беспокойство. Смена поколений — болезненный процесс, но не стоит бросаться в панику. Сборная России дошла до четвертьфинала юношеского чемпионата мира — 2019, где уступила только США. Перспективные парни есть. Главное, чтобы они не снижали к себе требований и продолжали прогрессировать, как бы банально это ни звучало.

Понкрашов — не единственный, кто поднял вопрос о будущем баскетбола в России. Президент федерации баскетбола Санкт-Петербурга, директор ЦОП по баскетболу имени Владимира Кондрашина Валерий Диев в интервью изданию «Спорт день за днём» сравнил былые времена с современностью. Сравнение вышло не пользу наших дней. Со словами специалиста вы можете ознакомиться здесь:

Глава федерации Санкт-Петербурга констатировал угасание российского баскетбола

Соглашаться или нет с этими словами — личное дело каждого, но задуматься (в том числе и людям из высоких кабинетов) определённо стоит.