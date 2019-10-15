Леброн Джеймс станет лучшим в истории НБА. Джордану придётся подвинуться

Восемь лет подряд Леброн Джеймс играл в финальных сериях плей-офф НБА и негласно считался лучшим баскетболистом как десятилетия, так и каждого отдельного сезона, несмотря на то что приз MVP практически всегда доставался кому-то другому. Фанаты и эксперты так привыкли к феноменальным выступлениям Короля, что после первой осечки за долгое время поспешили списать в утиль одного из выдающихся спортсменов XXI века.

В прошлом сезоне Леброн провёл за «Лейкерс» лишь 55 из 82 матчей, а сами калифорнийцы не сумели выйти в плей-офф. Король остаётся самым медийным игроком НБА, поэтому его неудача породила множество язвительных комментариев. Ожидаемые «Джеймс постарел» и «это тебе не Восток» подкреплялись более агрессивным принижением прошлых заслуг легендарного ветерана.

Король вернётся более сильным, чем прежде

Мы уже пару раз могли наблюдать уровень «Кливленда» без Леброна, но многие всё равно считают чем-то вполне естественным регулярные победы Джеймса на Востоке. Зато прошедший плей-офф в исполнении Кавая многие сравнивают с проявлением героизма и называют чуть ли не лучшим выступлением в постсезоне за текущее десятилетие. Серьёзно?



«Рэпторс» без Леонарда доходили до финала конференции и великолепно выступали в регулярном чемпионате. Кроме того, в «Торонто» раскрылся самый прогрессирующий игрок прошлого сезона, а сам клуб заполучил Марка Газоля, признававшегося однажды лучшим оборонительным исполнителем. Не забудем ещё и об опытном Дэнни Грине и переломанных «Голден Стэйт Уорриорз».



Возможно, Леброн действительно сдал физически, но ответ на этот вопрос мы получим только в следующие несколько месяцев. Есть логичные аргументы, намекающие на триумфальное возвращение Короля. Теперь Джеймс уже не одинокий войн. Основную нагрузку в нападении сможет взять на себя Энтони Дэвис. К тому же сам состав «Лос-Анджелес Лейкерс» состоит не из зелёных юнцов, а из проверенных бойцов, готовых отдать всё ради завоевания титула.



Сам Леброн впервые за долгие годы смог отдохнуть и полноценно подготовиться к сезону. Если учесть возросшую мотивацию Короля, то в предстоящем регулярном чемпионате Джеймс вполне может претендовать на получение приза MVP. Рассуждать о чемпионских перспективах «Лейкерс» пока рановато, зато о будущих статистических достижениях 6-го номера калифорнийцев можно обстоятельно поговорить.

Кого обойдёт Леброн уже в нынешнем сезоне

Для Джеймса предстоящий регулярный чемпионат станет 17-м в карьере. Король уже внёс своё имя в историю НБА, но по каждому из основных статистических показателей Леброн в ближайшем сезоне с огромной вероятностью должен улучшить свои цифры. Пока у 6-го номера «Лейкерс» следующие позиции:



— 32 543 очка, 4-е место



— 8662 ассиста, 10-е место



— 8880 подборов, 54-е место



— 1937 перехватов, 16-е место



— 921 блок, 110-е место.



Авторитетный зарубежный портал ESPN прогнозирует для Леброна следующую статистику в предстоящем регулярном чемпионате: 25,2 + 8,2 + 8,1 + 1,3 + 0,7. Вряд ли Король сможет избежать травм и пропусков матчей, но порядка 70 из 82 поединков Джеймс наверняка проведёт. Разумеется, представленный выше прогноз условен. Наличие Энтони Дэвиса в теории должно увеличивать количество ассистов и снижать результативность. Однако попробуем рассчитать показатели 6-го номера «Лейкерс» именно на основе упомянутых данных.

Полагаясь на прогноз ESPN, Леброн за 70 матчей регулярного сезона в сумме наберёт: 1764 очка, 574 ассиста, 567 подборов, 91 перехват и 49 блоков. Насколько выше переместится Король в указанных категориях?



— 3-е место по очкам. +1 позиция, обойдёт Коби Брайанта.



— 8-я строчка по ассистам. +2 позиции, обойдёт Гари Пэйтона и Айзею Томаса, но вряд ли опередит Криса Пола.



— 46-е место по подборам. +8 позиций, в числе прочих обойдёт Ларри Бёрда и Деандре Джордана



— 13-я строчка по перехватам. +3 позиции, в числе прочих опередит Коби Брайанта и Аллена Айверсона.



— В районе 105-го места по блокам. +5 позиций, обойдёт Криса Боша и Скотти Пиппена, но уступит некоторым действующим великанам.

Если Леброн избежит серьёзных травм, то может стать первым баскетболистом в истории, который наберёт 40 000+ очков, 10 000+ ассистов, 10 000+ подборов и на закуску добавит 2000+ перехватов и 1000+ блоков. В обозримом будущего и близко не видно спортсмена, способного на столь фантастическое достижение. С точки зрения статистики Джеймс действительно выглядит настоящим монстром. С годами многие вещи забываются, но цифры остаются на века.

К сожалению, в последние сезоны появилась целая секта Расселла Уэстбрука и его последователей, которые уменьшают значимость достижений в регулярных чемпионатах НБА. Когда Девин Букер набирает 70 очков, а Элфрид Пэйтон выдаёт серию из трипл-даблов, то любые цифры теряют прежнюю ценность. Но есть ещё одно мерило величия баскетболистов, где количество случайных личностей сведено к минимуму.

Джеймс уже абсолютно лучший в истории плей-офф

В кубковую стадию каждый сезон выходит по восемь команд от обеих конференций, но до поздних стадий добираются единицы. Чтобы располагаться на высоких строчках в истории плей-офф, необходимо постоянно выступать за лучшие франшизы, добираться до решающих игр и быть лидером своих клубов. Суть в том, что здоровый Леброн – это и есть машина для максимальных целей.



Некоторые показателя Короля лишний раз свидетельствуют о том, что его карьера находится на принципиально ином уровне по сравнению со всеми действующими баскетболистами и с подавляющим большинством легенд прошлого. Теперь переходим к доминирующим цифрам Джеймса исключительно в матчах плей-офф и его месте в истории.

— 6911 очков, 1-е место. Джордан отстаёт практически на 1000 баллов, из действующих у Дюранта 4043 очка, у Карри 2968, у Хардена 2654. Настоящая пропасть на фоне Джеймса.



— 1687 ассистов, 3-е место. Леброн вряд ли дотянется до 2346 передач Мэджика Джонсона, но наверняка опередит Джона Стоктона с его 1839 ассистами. Из действующих баскетболистов следом идут Рондо и Пол, отдавшие 981 и 865 передач.

— 2122 подбора, 6-е место. Леброн не обойдёт Билла Расселла и Уилта Чемберлена, однако в теории способен залезть на 3-ю строчку, на которой расположился Тим Данкан с 2859 подборами. Шака и Абдул-Джаббара Джеймс опередит с высокой вероятностью при том, что 6-й номер «Лейкерс» мало времени проводит под кольцом и не является центровым. Из действующих баскетболистов 1315 подборов у Дуайта Ховарда, 1246 у Пау Газоля и 1149 у Дрэймонда Грина.



— 419 перехватов, 1-е место. «Халтурящий» в защите Леброн опережает всех игроков НБА в данном статистическом компоненте, включая Пиппена, Джордана, Мэджика и Стоктона. 222 перехвата совершил Крис Пол, 205 Джеймс Хардена. Король и здесь на принципиально ином уровне.



— 232 блока, 15-е место. Единственная базовая статистическая категория, в которой Леброн пока находится за пределами топ-10 за всю историю лиги. У находящегося на 10-й позиции Дикембе Мутомбо 251 «горшок», поэтому у Джеймса великолепные перспективы устранить обидный пробел.

В грядущем сезоне у «Лейкерс» есть все возможности для выступления в плей-офф. На Западе в кубковую стадию не попадают совсем уж проходимые соперники, поэтому в случае длительного похода Леброн способен провести порядка дополнительных 18-25 встреч. За отведённое время Джеймс в отдельных категориях ещё больше упрочит своё лидерство, а в других показателях сможет приблизиться к намеченным нами рубежам.



Можно долго говорить, что Леброн уже не тот, но величие Джеймса не удалить из статистических справочников. В предстоящем сезоне Король продолжит укреплять свои позиции, а в плей-офф снова станет настоящим монстром, которого боится вся лига.