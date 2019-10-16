Шесть викторий на старте сезона. Непобеждённые «Химки» едут к ЦСКА

«Химки» — единственная российская команда, которая в этом сезоне идёт со 100-процентным результатом. Подопечные Римаса Куртинайтиса выиграли все свои матчи в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Но в четверг, 17 октября, химчан ждёт самый серьёзный тест со старта сезона — гостевой матч с ЦСКА в рамках 3-го тура Евролиги. «Армейцы» пока проигрывали только в Единой лиге, причём дважды. Уже скоро кто-то из российских клубов лишится приятной цифры 0 в графе поражений турнирной таблицы Евролиги. ЦСКА по привычке считается фаворитом, но всё ли так однозначно в этом сезоне? Возможно, «Химки» наконец-то стали реальной силой, с которой «армейцам» придётся считаться?

«Химки» в межсезонье провели блестящую трансферную кампанию. У команды появилась солидная глубина состава. Во многом благодаря этому все победы в нынешнем сезоне были добыты при заполненном лазарете. Тимофей Мозгов, Сергей Карасев, Крис Крамер, Дайрис Бертанс, Евгений Валиев, Егор Вяльцев, Петр Губанов и Стефан Йович сыграли или крайне мало, или вообще пока даже не появлялись на паркете в форме «Химок».

Испанцы сражались до конца. Но «Химки» становятся королями концовок! Швед, Тимма и Эванс отгрузили «Басконии» 56 очков на троих. Куртинайтису вообще всё равно, кого обыгрывать?

К счастью, наконец-то готов играть Алексей Швед. Нет проблем со здоровьем и у Янниса Тиммы. Швед и Тимма — два системообразующих игрока нынешних «Химок». Алексей набирал более 20 очков в стартовых поединках Евролиги. Он с ходу показывает, что будет бороться за звание лучшего скорера турнира в этом сезоне. Его главными соперниками пока видятся Шейн Ларкин, Никола Миротич и Нандо Де Коло, но у Шведа есть потенциал ещё больше увеличить свою результативность.



Алексей бывает склонен к поспешным действиям в атаке. Например, он показал очень слабую точность трёхочковых: 2 из 10 в первом туре против «Маккаби» (89:83) и 1 из 8 в следующей встрече с «Басконией» (79:76). Основная задача Куртинайтиса — немного поубавить пыл Шведа в атаке и заставить его действовать рационально. Тренер также понимает, что не стоит обольщаться после успешного старта сезона.

Он вернулся! Швед был в порядке, а «Химки» вновь поиграли на нервах Парни Куртинайтиса методично разбирались с «Маккаби», но не удержались от инфарктной концовки.

«Тем составом, который у нас есть на данный момент, «Химки» выдают максимум. Впереди много игр с учётом матчей Единой лиги ВТБ, и придётся проводить ротацию состава. Думаю, что некоторые игры Лиги ВТБ мы будем играть без Алексея Шведа, потому что он и так много времени проводит на площадке и всё время находится на грани травмы. Мы должны его сохранить, потому что, если снова потеряем Шведа на три месяца, как было в прошлом сезоне, можем попасть в неприятную ситуацию. У нас не хватает длины «скамейки», приходится играть с одним реальным разыгрывающим — Славой Зайцевым. Беда в том, что вынуждены и Лёшу Шведа мучить, заставляя играть по 30 минут за матч, и Дайриса Бертанса, используя на этой позиции, хотя это не его работа», — сказал Куртинайтис после матча с «Басконией».



В последнем матче Единой лиги ВТБ против «Автодора» (101:84) Швед отыграл меньше привычного — всего 22,5 минуты. Первой скрипкой «Химок» в этой встрече выступил Янис Тимма, на счету которого 27 очков и 7 подборов. Куртинайтис сдержал слово и не стал перегружать Шведа. Против «Автодора» на паркет вернулся Сергей Карасев. Постепенно лазарет подмосковной команды будет сокращаться.

Из положительных моментов также можно отметить хорошую игру ролевиков. Джереми Эванс и Девин Букер быстро освоились в команде. Энтони Гилл постепенно приходит в себя после травмы, которая не позволила ему полноценно играть в прошлом сезоне. Есть и негативные моменты. Больше качества хотелось бы видеть в исполнении Йонаса Жеребко. Экс-игрок «Голден Стэйт» резво стартовал, набрав 14 очков и 7 подборов против «Маккаби». Но в последних двух играх шведский «большой» как будто растворился на площадке: 0 очков против «Автодора» и 2 очка с «Маккаби». От игрока с таким послужным списком мы вправе ожидать большей эффективности.

Уезжал в НБА дылдой, а возвращается легендой. Мозгов в «Химках» Помощник Леброна в «Кливленде» провёл год без баскетбола, но с большими деньгами. Первый российский чемпион НБА возвращается в родной клуб.

«Химки» попали в не самую простую ситуацию на старте сезона. Обилие травм и масса новых лиц в команде давали повод сомневаться в успешном начале. Кто-то может возразить, что соперники в Единой лиге ВТБ были слишком слабыми. Но гостевые победы над «Калевом» и «Енисеем» выглядят не такими уж проходными, учитывая, что УНИКС и ЦСКА уехали из Эстонии и Красноярска с поражениями. Да, на руку «Химкам» сыграл календарь Евролиги. Матчи против «Маккаби» и «Басконии» прошли на домашней площадке, но обыграть прямых конкурентов за место в плей-офф непросто при любых раскладах, особенно в условиях кадрового дефицита.

Подмосковный клуб ясно дал понять, что решительно настроен реабилитироваться за неудачный результат прошлого сезона Евролиги. Попадание в плей-офф — задача-минимум. Пример «Анадолу Эфес» даёт основания помечтать и о выходе в «Финал четырёх». Главное, чтобы обошлось без травм в решающий момент сезона. В Единой лиге «Химки» получили хорошую фору в виде двух поражений ЦСКА. «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС тоже оступились там, где никто не ожидал. Впереди ещё много игр, но у «Химок» появились хорошие предпосылки, чтобы закончиться регулярку как минимум не ниже второго места. Это обеспечит удобную сетку в плей-офф.



Предстоящая встреча с ЦСКА не несёт запредельной значимости для «Химок» с турнирной точки зрения. На длинной дистанции регулярного чемпионата Евролиги неизбежны осечки. Никто не спишет жёлтых со счетов, если они не обыграют «армейцев». Как бы то ни было, «дерби Ленинградки» часто проходит в бескомпромиссной борьбе. Почему бы «Химкам» не доказать серьёзность своих притязаний на свержение ЦСКА уже в первой очной встрече сезона?