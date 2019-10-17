«Рэпторс» могли уйти в перестройку, но решили дать последний бой. Это будет славная охота.

Есть ли жизнь после Кавая? Чемпион НБА не входит в топ-10 претендентов на титул

Перед сезоном-2018/19 генеральный менеджер «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири провернул крайне рискованную сделку. Канадцы отправили в «Сан-Антонио Спёрс» Якоба Пёлтля и символ клуба Демара Дерозана, а взамен получили Дэнни Грина и Кавая Леонарда. Всё бы ничего, но у обоих воспитанников Грега Поповича по контракту оставался один сезон.

Намёк «Торонто» был очевиден. «Рэпторс» слишком долго ждали, пока мимо них проплывёт труп врага, поэтому решили пойти ва-банк сразу же после очередного Решения Короля. Трон Востока остался свободен, канадцы поставили все фишки на самую загадочную лошадь лиги, а зимой добавили в состав опытнейшего Марка Газоля.

«Рэпторс» не без доли везения сумели завоевать чемпионский титул. Впрочем, кого волнует количество здоровых баскетболистов в составе «Уорриорз»? История уже написана. Тем не менее Леонард и Грин отправились в разные части Лос-Анджелеса, поэтому теперь для «Торонто» начинается новая глава.

Канадцев уже многие списали со счётов, в том числе и букмекеры. Согласно котировкам экспертов, «Рэпторс» не входят даже в топ-10 претендентов на титул в сезоне-2019/20. Поставить на итоговую победу «Торонто» можно за коэффициент 32.0.

Состав

По меркам Востока у «Торонто» остаётся солидный ростер, претендующий на попадание в топ-4 конференции по итогам регулярного чемпионата. Судите сами.

— Одна из сильнейших передних линий лиги сохранилась в полном составе. Газоль стал на год старше, но Марк играет за счёт головы, а не атлетизма. Ибака давно мог бы получать пенсию даже в России, но по-прежнему приносит колоссальную пользу на обеих половинах паркета.

Сиакам в прошлом сезоне был признан самым прогрессирующим игроком, однако у него ещё остаётся потенциал для роста, что с увеличением роли способно помочь камерунцу стать настоящей звездой. У всех троих гигантов наступает контрактный год, что означает максимальную самоотдачу и желание выставить товар лицом.

— На месте остался и великолепный дуэт разыгрывающих Лоури – Ванвлит. Кайл смыл с себя репутацию «чокера», а двойник Дрэйка заслуженно стал одним из важнейших винтиков канадском машины.

Лоури постепенно сдаёт, но его время без потери в качестве готов отрабатывать Ванвлит. Оба уже подтвердили способность при необходимости цепко отработать в защите или попасть решающую трёшку на последних минутах.

— Уход Кавая Леонарда и Дэнни Грина образовал дыры на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. «Рэпторс» постарались залатать пробоины любыми подручными средствами. Норман Пауэлл в прошлом плей-офф показал, что у него есть задатки для прогресса, вопросы вызывает только характер и его трудовая этика.

Всё ещё молод и перспективен Ануноби, очередной шанс получает носитель чемпионского ДНК Патрик Маккоу, к тому же «Рэпторс» подписали Стэнли Джонсона и Рондэй Холлис-Джефферсона. Каждому из упомянутых есть что доказывать, а внутренняя конкуренция способна стать катализатором развития добротных исполнителей.

Итого: у «Торонто» три классных больших на две позиции в старте, два разыгрывающих уровня выше среднего и пятёрка добротных ролевиков на роль 2-3-го номера.

Перспективы на сезон

Если Газоль и Лоури чудовищным образом не сдадут, то «Рэпторс» с высокой вероятностью залезут в топ-4 на Востоке. «Милуоки» и «Филадельфия» вряд ли кому-то отдадут первую и вторую строчки, а далее всё более чем реально. «Бостон» подрывает сам себя изнутри, «Бруклин» со сломанным Дюрантом и непредсказуемым Ирвингом и на этом всё.

Ник Нёрс в свой первый сезон в качестве главного тренера команды НБА привёл «Торонто» к титулу, теперь наставнику необходимо заново подтверждать высочайший уровень. Судя по действиям Масаи Уджири, «Рэпторс» хотят спеть лебединую песню и навести шороху в плей-офф, пока нынешний состав полностью не развалился.

С попаданием в кубковую восьмёрку на Востоке проблем у канадцев возникнуть не должно, но что и кто ожидает «Рэпторс» в плей-офф? В случае завершения регулярного чемпионата в топ-4 «Торонто» может столкнуться с кем-либо из пары «Бостон»/«Бруклин» или с командой совершенно иного уровня.

«Майами», «Индиана», «Орландо», «Детройт», «Шарлотт» или даже «Атланта» способны дать бой и зацепить пару матчей, но коллектив Ника Нёрса на бумаге смотрится гораздо сильнее.

В прошлом «Рэпторс» часто уступали из-за неумения собраться в решающий момент. Да, главная звезда покинула канадцев, но чемпионский опыт и уверенность в себе позволит «Торонто» выгрызать победы на характере. В полуфинале конференции парней Ника Нёрса наверняка будет ожидать рубка с «Милуоки» или «Филадельфией», и здесь уже всё гораздо запутаннее.

У «Рэпторс» есть три основных актива, способных прибавить по ходу предстоящего сезона: Сиакам, Пауэлл и Ануноби. В случае прогресса каждого из них «Торонто» сможет навязать борьбу грандам Востока, но не исчерпали ли парни Ника Нёрса лимит везения? Совсем скоро для болельщиков канадского клуба настанут непростые времена, хотя чудо ещё возможно.

В НБА всегда хватает интересных сюжетов, однако медленная смерть чемпионских команд – один из самых драматичных циклов в лиге. Хотелось бы увидеть от «Рэпторс» ту страсть и желание, с которым билось стареющее «большое трио» «Бостона» против новых претендентов на титул. Разумеется, у «Торонто» иная ситуация, но сдаваться просто так в Канаде никто не намерен.