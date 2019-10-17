Стоп, победная серия. ЦСКА показал «Химкам», кто тут чемпион

Химчане подошли к матчу с самым принципиальным соперником, не имея в пассиве ни одного поражения. Учитывая, что календарь Евролиги в нынешнем сезоне чрезвычайно насыщенный, и плотность матчей на старте сезона у двух лидеров отечественного баскетбола выше, чем у соперников по Единой лиге. Шесть побед кряду у подопечных Римаса Куртинайтиса (4 из которых случились в Единой лиге) – это лишь 6 побед.

Шесть викторий на старте сезона. Непобеждённые «Химки» едут к ЦСКА Несмотря на всё ещё полный лазарет подмосковной команды, фаворита в «дерби Ленинградки» нет.

«Армейцы» хоть и уступили дважды во внутреннем первенстве, но трагедии из этого события делать никто не собирается. Тренерский штаб Димитриса Итудиса не паникует, с какой позиции выходить в плей-офф ВТБ значения, по большому счёту, не имеет. А в Евролиге обе команды имели перед очной встречей по две победы в активе.

Два фактора, о которых мы говорим постоянно, накладывают свой отпечаток на игру команд. Во-первых, значительное обновление составов; во-вторых, травмы, которые не позволяют выпустить на паркет оптимальные составы. Вернулись на площадку у «Химок» Алексей Швед и Сергей Карасёв, но по-прежнему не могут в клубе рассчитывать на Тимофея Мозгова. «Армейцам» же здорово помог бы под щитами Коста Куфус, но он всё ещё залечивает травму ноги.

Нервной получился стартовый отрезок встречи: Джеймс и Швед промахнулись из-за дуги. Последний вообще сквозняк запустил. У гостей трёхочковым отметился Тимма, а хозяева за 3 минуты совершили рывок – 12:3. Отменно действовал в обороне Курбанов, несколько перехватов, и отрыв «армейцев» достиг 11 очков – 20:9, по истечении 5 минут первой четверти.

Буквально разрывал оборону соперника Джеймс, набравший 15 очков уже за первые 6 минут. На счету у Шведа к тому моменту было 8 баллов. Шикарно вышел на площадку Энтони Гилл, который сначала попал с игры, а в ответной атаке эффектно зачехлил Фойгмана. Заработала атака «Химок», но притормозить хозяев им не удалось. Пару шикарных блок-шотов выдал Джереми Эванс, но Джеймс был фееричен, набрал 18 очков за 10 минут и удержал комфортный отрыв в счёте – 29:20.

На вторую четверть у «армейцев» вышла условная скамейка, а Куртинайтис рискнул, бросив в бой с первых секунд Алексея Шведа. И после первой же атаки гостей, в которой Бертанс отгрузил трёху, Итудис тайм-аутом вернул команду на лавочку. Всего 14 минут подряд провёл на площадке Алексей Швец, набрав 11 очков. Неплохо смотрелся на периметре Карасёв. Эванс, Гилл и Букер обострили игру в атаке, удержав команду на расстоянии двух-трёх атак.

Некстати пришёлся неспортивный фол Карасёва. Когда показалось, что парни Куртинайтиса включились в борьбу, 4 лёгких очка набрали «армейцы», здорово отработали в обороне, восстановили отрыв в 11 очков и… на площадку вернулся Швед. У буквально сразу навесил Букеру за зрелищный аллей-уп. В концовке Никита Курбанов сначала забросил из-за дуги, а затем наглухо закрыл белый свет перед Шведом, заставив Алексей запустить второй в матче сквозняк.

Итудис равномерно распределил игровую нагрузку. Джеймс появился на площадке чуть более чем на 2 минуты, больше всех отработал Хиллиард, а основную нагрузку по набору очков взял на себя Уилл Клайберн – 12 баллов. У химчан за отметку в 10 очков перевалил лишь Швед, который пахал на площадке 16.25 минут. И к большому перерыву в воздухе повисли 2 главных вопроса: во-первых, смогут ли команды сохранить фееричные скорости; во-вторых, хватит ли у лидера «Химок» сил отработать такой матч под максимальными нагрузками.

Пары минут хватило баскетболистам, чтобы вернуться в игровой тонус после большого перерыва. Уточню, баскетболистам «Химок». Шикарную игру под своим кольцом демонстрировали гости – чехлили всех подряд без разбора. Швед и Тимма отметились двумя трёшками и сократили, отрыв до 7 очков. Джемс сумел прервать своё молчание лишь на 5-й минуте третьей четверти. А в следующей атаке спровоцировал Шведа на 3-й фол.

Алексей покинул площадку. А бремя лидера взвалил на себя Тимма. Но если в атаке кольца из-за дуги он преуспел, то в организации позиционных атак у него были очевидные проблемы. Курбанов на протяжении всей третьей четверти здорово справлялся с опекой Шведа, после ухода лидера «Химок», Никита с удовольствием отметился дальним попаданием. За 2 минуты до третьего перерыва, когда Алексей вернулся на паркет, ЦСКА лидировал с разницей в 15 очков. И пошла игры у «Химок», но «бомба» с сиреной от Бейкера стала холодным душем – 76:60.

На третий период Швед вышел, имея 24 минуты игрового времени и тут же точно зарядил издали. Поддержал его Гилл, сократив отставание до 10 очков. К тому моменту гости выпустили 26 дальних бросков, 11 раз поразив кольцо. Но не довелось Алексею доиграть матч без замены. Швед в третий раз за матч пустил из-за дуги «сквозняка» и принялся доказывать арбитру, что против него фолили. Закончилось всё для него техническим фолом, четвёртым персональным и посадкой на лавку.

Удивительно, но без своего лидера гости прибавили в игре. Отличный отрезок провёл Вячеслав Зайцев. Он и очки набирал, и мяч по периметру гонял прилично. Стабильно химчане набирали очки, но то спокойствие, с которым Хиллиард, Клайберн и Хэккет возвращали двухочковый отрыв в счёте, впечатляло. На концовку вернулся на площадку Швед и отметился трёхочковым, но бомбардировка от Хэккета не оставила сопернику шансов.

Майк Джемс имел возможность перебить сотню в последней атаке, но решил проявить к сопернику уважение. Первое «дерби Ленинградки» удалось на славу. Всё-таки, чуть глубже состав у «армейцев», чуть лучше они работали под щитами. Подборы на чужом щите – 18:8 в пользу хозяев. За счёт этого баскетболисты ЦСКА больше бросков нанесли с короткой дистанции, а их дальние попадания, особенно в ключевых эпизодах, решили исход встречи.