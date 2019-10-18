«Нам достаются остатки того, что не забрали ЦСКА, «Химки» и «Локомотив»

Он прямой, откровенный и уважаемый в баскетбольном мире специалист. Президент БК «Автодор» и заслуженный тренер России Владимир Родионов ставит во главу угла поиск молодых талантов и доведения их до уровня Единой лиги ВТБ. В интервью «Чемпионату» специалист рассказал о трудностях трудностях на этом поприще, задачах «Автодора» и о том, почему российский баскетбол катится в пропасть.

— Как смотрите на «Автодор» нынешнего сезона? Есть оптимизм?

— С точки зрения комплектования команды это лучший состав за последние пять лет. Но где-то там сверху боженька нас поприжимает. Недавно на тренировке защитник на ровном месте травмировал бедро только из-за того, что быстро стартует с места. В результате мы потеряли его до нового года. Несколько дней назад Айзея Хикс на тренировке получил коленом в бедро. Он наш лидер и выбыл почти на месяц.

Игроки подъехали довольно поздно, поэтому у нас сейчас идёт процесс формирования состава. Притирка на предсезонке очень тяжело шла. Первые четыре игры мы проиграли, потом всё выиграли. И вроде бы всё хорошо было. Последние два товарищеских матча были со «Спартаком» питерским. Так вот вторая игра просто ненужной была. Убеждён, что если бы этой второй игры не было, мы бы лучше сыграли с «Зеленой Гурой». А то перед матчем Единой лиги ВТБ мы были уж очень самоуверенны.



— В состав вернулся Роман Баландин, который был дисквалифицирован ВАДА.

— (Улыбается.) Впервые в истории они смилостивились. Увидели моё разгорячённое лицо и фразы. Им показались убедительными мои доводы. Они поняли, что вины молодого парня здесь нет, а вся ответственность лежит на враче, который должен был донести информацию до игрока.



— Команда ставит перед собой задачу выйти в плей-офф?

— «Скамейка» становится длиннее. Планируем, что попадём в плей-офф. Хотя тут сейчас творятся такие дела – что-то непонятное.



— Вы сказали, что у вас лучший состав за последние годы. Однако то же самое могут сказать и остальные команды Единой лиги ВТБ. К примеру, «Химки» собрали очень звёздный состав. Понимаете, что вам будет крайне непросто?

— Про «Химки» я не могу так сказать. И про «Зенит» не скажу. В чём они сильно укрепились?



— У «Химок» на каждой позиции теперь несколько очень крепких игроков. Некоторые проявили себя на самом высоком уровне.

— Всё равно там всё определяет Швед. Он главный лидер и главный разрушитель. Но он же не Джордан и не Леброн, которые всё умеют. Джеймс, к примеру, может сыграть сразу на пяти позициях, а Швед только забивает и практически не защищается. Возможно, в этом сезоне, судя по его настрою и интервью, он будет более командным. Вон даже тренеру их приходится оправдываться. Мол, что я могу сделать? Нам же побеждать надо. Я не вижу шансов у «Химок» попасть в «Финал четырёх».

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— А у ЦСКА есть шансы?

— Они с первым номером просто оплошали.



— Вам не нравится Майк Джеймс?

— Поймите, мы говорим про первого номера. Как игрок он очень забивающий и техничный. Но они потеряли трёх игроков высочайшего уровня и даже близко не сумели возместить эти потери. Джеймс – не разыгрывающий. Не просто так Мессина от него отказался в «Милане». Проблемы у ЦСКА ещё впереди.



— Судя по отчёту Единой лиги ВТБ, ваш клуб самый бедный из всех участников турнира. Вас это расстраивает или мотивирует?

— Наша область не обладает большими деньгами. У нас нет ни градообразующих предприятий, ни полезных ископаемых, ни аномалий, как в Курске. Там есть миллиардер, и на ровном месте появилась женская Евролига.

Поймите, это не претензия. Напротив, хочу сказать большое спасибо губернатору. Когда мы ещё играли в Суперлиге, у нас был с ним разговор. Он спросил, сможем ли мы выиграть её. А я сказал: «Сможем. А что дальше?». Тогда мы обговорили бюджет, выиграли Суперлигу без вопросов и пошли в Единую лигу ВТБ.



— Увеличение бюджета не планируется?

— В этом году будет разговор об этом. Жизнь дорожает. Но мы пока обходимся этой суммой. Ну и немного получаем с так называемых продаж игроков. Артёма Клименко продали – получили немного денег. Удалось немного компенсировать задержки зарплат. И этих денег, которые считаются нашим бюджетом, постоянно недополучаем. Приходится свои вкладывать. Хорошо, что временно. Вложишь, потом возвращаешь.



— Воспитание молодёжи в таких финансовых условиях является главным фактором жизнеспособности организации?

— Ещё в советские годы мне удалось открыть спортивную школу при клубе. Нам отдали здание общежития. На этой базе при клубе и работает спортивная школа. На втором этаже столовая – только там пацаны кормятся.



В этом году мы просмотрели примерно 30 человек. И это остатки от того, что уже забрали ЦСКА, «Химки» и «Локомотив». У нас баскетбол попал уже в такую яму, что в ближайшем будущем я не вижу никаких перспектив. В «Автодоре» есть на подходе ещё семь игроков близких по уровню с Никитой Михайловским. Нужно суметь ещё за года два-три довести их до ума.



В основном всё лучшее забирает ЦСКА, но за последние 10 лет они ни одного игрока не подготовили. «Химки» — ни одного. Моне уже 36, Вяльцеву — 34. Мы по всей России ищем. Сейчас, к примеру, к нам мальчик пришёл из Тынды 2004 года. Из Ростова забрал парня. Он по фактуре вылитый Сергей Белов. Нога 49-го размера при росте 194 сантиметра.



— Главная молодая звезда «Автодора» Никита Михайловский действительно здорово провёл прошлый сезон. Тяжело удержать молодую звезду в составе?

— Выход у него только в НБА, а в остальном действует контракт. Ко мне уже летом обращались из одного клуба с просьбой продать — именно продать — одного из российских парней.

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Сейчас ситуация такая идёт. В Краснодаре своих нет. Вот сын (имеется в виду сын президента клуба Андрея Ведищева Захар. – Прим. «Чемпионат») там блеснул две игры на молодёжном чемпионате мира.



Мне очень жаль, что мы никак не можем образумить Петенёва (форвард Александр Петенёв, которому в ноябре исполнится 19 лет. – Прим. «Чемпионата»). У него данные великолепные, но он хочет взять мяч и через голову всем засадить. Чтобы вы понимали, в финальных играх молодёжного чемпионата он подвернул ногу и травмированный на уколах сыграл лучше. Он разумно отдавал, разумно забивал издали. То есть не лез на соперника.

А за Михайловским и Квитковских уже идёт настоящая охота. Никита очень умненький. Он понимает, что сейчас для него главная задача – физика. С нападением всё в порядке, а по защите где-то надо добавлять. Он чуть-чуть не попал на драфт в этом году. Был реальный шанс выбора в первом раунде. За ним следят внимательно. Даже не предсезонных матчах.

— Как вы относитесь к тому, что у любого молодого игрока сейчас есть агент, без которого тот не делает и шага?

— Это жизнь. К счастью, не было такого бардака, как футболе. Сейчас всё стабилизировалось: есть группа агентов, которые ведут дела почти всех баскетболистов. Как бы я к ним ни относился, никуда от этого не денешься. Меня побаиваются. Не хотят со мной связываться (улыбается).



— Вас совсем мало в медиапространстве. Это ваша позиция или просто нет большого интереса к клубу?

— Не все готовы общаться откровенно. Или приходят, напротив, с язвительными вопросами. Не знаю, может, тоже побаиваются? Все же дают интервью обтекаемые, а я говорю, как в жизни есть. Вот я на всю страну открытым текстом могу сказать, что баскетбол к нулю сводится. Игроков-то нет. Все лучшие в ЦСКА едут, а в итоге Кулагина-младшего всё ещё считают молодым. Хотя ему уже 26-й год идёт. Понятно, что там деньги и условия. Но ведь вы воспитайте. Все лучшие со всей страны туда едут.



«Автодор» с этим своим бюджетом регулярно попадает в призы и побеждает в юниорских и молодёжных чемпионатах. Раз в три или четыре года мы всё выигрываем. А мы же вынуждены три команды держать. Вот команда ДЮБЛ сейчас приехала и только «Химкам» проиграла. Дальше выше пойдут.



— Если вас попросить назвать фамилии игроков, работой с которыми вы особенно гордитесь, кто это будет?

— Два брата Пашутиных. Захар здесь стал тем самым игроком. Женя после травмы вообще в четвёртую лигу тогда ушёл, и я оттуда его вытащил. Это было его, можно сказать, основное рождение. Тогда он ещё был неизвестен широкой общественности. Эйникис сидел на «банке» в «Жальгирисе». Из глухомани саратовской попал на матч звёзд Европы. Сергей Иванов стал заслуженным мастером спорта. Моня, если бы не пришёл ещё полгода в седьмую школу, что рядом с нами, никто бы не знал такого игрока. Колю Хряпу жалко – бросил баскетбол в 26 лет. Суперодарённый. А вот его брат Витя шаг за шагом добрался до самого верха.