Седокова возглавила фансектор «Химок». Но обыграть ЦСКА это не помогло

Пока Швед и Тимма рубились с «армейцами» на паркете, их женщины «заряжали» на фанатской трибуне.

Игра ЦСКА и «Химок» была самой ожидаемой со старта сезона. Обе команды уже давно являются главными конкурентами в России, а основной задачей подмосковного клуба в нынешнем сезоне, как представляется, являются победы именно над красно-синими.

«Армейцы» после майского триумфа в Евролиге существенно обновили ростер, чем спровоцировали массу споров о том, усилился их состав или ослаб. На этом фоне пополнение химчан выглядело куда более весомым и убедительным. Парни из НБА и топы европейских команд – жёлто-синие закупились по полной.

Перед матчем в «Мегаспорте» с ЦСКА Швед и компания и вовсе не знали горечи поражения, начав сезон с шести побед подряд. «Армейцы» оступались дважды в Единой лиге ВТБ, подбрасывая дровишек в костёр с интригой. Неужели действующий чемпион уже не тянет?

Стоп, победная серия! ЦСКА показал «Химкам», кто тут чемпион «Армейцы» на протяжении всего матча контролировали ход игры, усилий Шведа химчанам не хватило.

Как бы не так! Команда Итудиса странным образом преображается в Евролиге, хотя испытывает проблемы во всех матчах Единой лиги ВТБ. Отдельно стоит выделить защитника Майка Джеймса, в одиночку укатавшего целые «Химки» в первой четверти. На счету красно-синего торнадо 18 очков за 10 минут игрового времени. Вау!

В матче всё прояснилось довольно быстро. В принципе, задел в счёте был сделан уже во второй четверти, и разница варьировалась от 10 до 20 очков. Зато на трибунах было шумно, и в том числе шум сходил от гостевого сектора.

Понятно, что болельщикам «Химок» до гостевого «Мегаспорта» доехать проще, чем на домашние матчи Евролиги в Мытищи. Внушительная толпа, громкие кричалки и… звёздные гости.

В первых рядах фанатской трибуны легко обнаруживались известные персоны: Анастасия Зиадитдинова и Анна Седокова. «Сейчас постоят, немного покричат и уйдут», — подумалось в самом начале матча. Однако супруга Алексея Шведа гнала команду все 40 минут, помогая, судя по всему, с нюансами баскетбольных правил своей звёздной подруге.

Анастасия Зиадитдинова и Анна Седокова на фан-секторе БК «Химки» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Янис Тимма и Алексей Швед были воодушевлены столь яркой поддержкой своих дам. В четыре руки парни настреляли 10 точных трёхочковых из 21 попытки, набрав в сумме 37 очков (25 у Шведа и 12 у Тиммы). При этом стоит отметить, что со средней дистанции они забили лишь однажды. И это был Швед. Тимма же выбрал для себя атаки из-за дуги.

Да что вы в ней нашли? Теперь Седокова увела из семьи баскетболиста Меньше года назад ради 36-летней певицы хоккеист «Динамо» разорвал помолвку. Теперь вот сын останется без отца.

Почему мы так подробно остановились на фигурах Зиадитдиновой и Седоковой? Во-первых, это некий разрыв шаблона. Мы привыкли видеть этих (как и других) VIP-гостей на первом ряду и самых дорогих местах. Во-вторых, звёздные «фанатки» реально болели и не были чужими. В-третьих, подобные «дерби Ленинградки» события обязаны выходить за рамки стандартного. Очень здорово, что красивый матч не только подарил удовольствие прожжённым баскетбольным фанам, но и добавил красок для тех, кто, как говорится, находится около лучшей игры с мячом.