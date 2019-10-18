Почему «Химки» уступили ЦСКА? Есть 3 главные причины

ЦСКА и «Химки» провели первую очную встречу в новом сезоне. На скучный баскетбол жаловаться не приходится, но интриги в противостоянии не наблюдалось. «Химки» ни разу за всю игру не вели в счёте. Ничейным он был только один раз — 0:0, что красноречиво говорит обо всём.

ЦСКА уже в первой четверти морально и физически подавил игроков в жёлтой форме — 29:20. Сложилось впечатление, что «армейцы» вышли на игру более заряженными. ЦСКА показал больше жёсткости в борьбе за подбор. В нападении команда Димитриса Итудиса работала как слаженная машина. Особенно усердствовал Майк Джеймс. На счету американца 18 очков в первой четверти при космическом для такого короткого отрезка рейтинге эффективности 22 балла.

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В дальнейшем Джеймс сбавил обороты. Он не станет MVP во второй раз за три тура. Это звание наверняка достанется бывшей звезде «армейцев» Нандо де Коло, который настрелял за «Фенербахче» 39 очков при 44 баллах эффективности в матче против «Басконии». Как бы то ни было, Майк «передал привет» всем критикам его подписания в ЦСКА, а также главному тренеру «Милана» Этторе Мессине, который в довольно некрасивой форме отказался от услуг защитника в межсезонье. Джеймс задал тон игре ЦСКА. Со второй четверти и до конца матча не было повода усомниться в преимуществе «армейцев», которое ни разу не опускалось ниже отметки "+6".

Стоп, победная серия! ЦСКА показал «Химкам», кто тут чемпион «Армейцы» на протяжении всего матча контролировали ход игры, усилий Шведа химчанам не хватило.

При этом нельзя сказать, что «Химки» играли плохо. Команда Римаса Куртинайтиса может занести себе в пассив разве что вчистую проигранный подбор в нападении 8-18. Химчане неплохо атаковали с периметра — 12/31. Алексей Швед реабилитировался за 2/10 и 1/8 в первых двух турах против «Маккаби» и «Жальгириса». На этот раз на его счету 6 из 11 дальних попаданий и идеальная точность с линии штрафных — 5 из 5. Алексей также организовал самый зрелищный момент матча, отдав навесную передачу под сокрушительный данк Девина Букера.

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На перерыв команды ушли при счёте 54:44 в пользу ЦСКА. Могло возникнуть ощущение, что «армейцы» снизят атакующую эффективность после паузы. Всё-таки хозяева задали крейсерский ход. Отчасти так и случилось, но сами «Химки» не показали чего-то запредельного, чтобы вернуться в игру. Заявленный исключительно на Евролигу защитник ЦСКА Рон Бэйкер закрыл третью четверть трёхчоковым попаданием. Счёт стал 76:60 в пользу ЦСКА. Даже самые преданные фанаты подмосковного клуба вряд ли верили в чудо-камбэк своей команды.

Седокова возглавила фансектор «Химок». Но обыграть ЦСКА это не помогло Пока Швед и Тимма рубились с «армейцами» на паркете, их женщины «заряжали» на фанатской трибуне.

Последние 10 минут превратились в формальность. Команды просто доигрывали. «Химки» выдали рывок 7:0 в середине четвертой четверти, сократив отрыв до 7 очков, но «армейцы» сразу же вернули себе двузначное преимущество. Героем концовки стал Дэниэл Хэкетт, на счету которого парочка важнейших дальних попаданий. «Армейцы» позволили «Химкам» выиграть четвёртую четверть и сократить разницу до относительно приличной — 99:86 (29:20, 25:24, 22:16, 23:26). Но не более того.

Первое «дерби Ленинградки» в сезоне-2019/20 завершилось убедительной победой ЦСКА. «Армейцы» пока идут без поражений в Евролиге. Новые игроки Майк Джеймс и Даррун Хиллиард постепенно свыкаются с ролью лидеров. Уилл Клайберн и Кайл Хайнс не опускаются ниже заданной планки. В данный момент сезона «армейцы» объективно сильнее. Два поражения ЦСКА в Единой лиге ВТБ ещё свежи в памяти. Но если команде было суждено оступиться с обновлённым составом, то определённо лучше делать это не в Евролиге.

«Химки» не смогли продлить серию из шести побед со старта сезона. Лазарет команды всё ещё многочисленный, но из ключевых исполнителей отсутствовал разве что Стефен Йович (Тимофей Мозгов не играл уже более года, поэтому его стоит вынести за скобки). Так что ссылки на кадровые проблемы уже не совсем к месту. ЦСКА может точно так же пожаловаться на отсутствие центрового Косты Куфоса, который наверняка обеспечил бы «армейцам» ещё более значительное преимущество на подборе.

После матча Андрей Воронцевич отметил, что тренерский штаб особое внимание уделил защите от действий в атаке Алексея Шведа. В защите «армейцы» периодически поднимались на периметр, чем несколько раз воспользовались подопечные Куртинайтиса. Именно так и родился самый эффектный момент в матче, о котором я писал выше. Тот же Тимма отлично отработал в обороне, блокировал и подбирал мяч, но непривычно робко действовал под чужим щитом.

Из позитивных моментов нужно отметить, насколько непривычно для игроков ЦСКА их чехлили в атаке. И будь гости расторопнее под своим щитом, концовка матча была бы значительно более острой. Но у хозяев было на 10 атак второго шанса больше, чем у оппонентов. Что как раз и сложилось в полученную итоговую разницу. И в этих факторах, в том числе игре под щитом, есть варианты для усиления для «Химок».

Ну и отлично вошедшего в игру Вячеслава Зайцева нельзя не отметить. Именно он обострил ситуацию в четвёртой четверти, когда начал разгонять атаки, забирать подборы на обоих щитах, раздавать передачи (2 очень важных ассиста в концовке) и набирать важные очки. Этот матч 30-летний россиянин может смело занести себе в актив.

«Большой» Йунас Йеребко пока недостаточно помогает команде, местами даже вредит. От него ожидается значительно большая поддержка в краске, на подборах. Но в последних трёх играх он набрал всего… 3 очка. Какие тут могут быть комментарии? Пока как-то с трудом верится, что этот игрок провёл 10 сезонов в НБА.

Кроме того, «Химки» никак не избавятся от чрезмерной увлеченности трёхочковыми. Выбрасывание по 30+ не всегда подготовленных бросков из-за дуги не является залогом стабильности. Всё-таки Швед, Дайрис Бертанс и Янис Тимма не всегда будут попадать с хорошим процентом. Да и элементарное разнообразие в нападении тоже необходимо.

Итак, на наш взгляд, хозяева одержали победу за счёт трёх факторов. Во-первых, невероятный стартовый спурт Джеймса, который задал тон всей игре; во-вторых, сумасшедший настрой «армейцев» и отчаянная борьба под щитами, которую гости проиграли вчистую; в-третьих, стремление химчан выпустить максимальное количество бросков из-за дуги, порой даже в ущерб командной игре.

Подмосковная команда получила хорошую пищу для размышлений. Нужно сделать правильные выводы. Тогда результат следующей дуэли с «армейцами» вполне может быть другим.