Сначала ЦСКА, теперь «Олимпиакос». «Зенит» может обыграть кого угодно?

С нынешнего сезона в Евролиге Россия представлена тремя клубами. К традиционным участникам главного турнира Старого Света ЦСКА и «Химкам» добавился «Зенит». дебют в таком турнире не может даться команде легко, ведь сопряжён он с существенными изменениями в составе. Посмотрите на турнирную таблицу, действующий победитель Еврокубка «Валенсия» прочно обосновался на последней строчке в турнирной таблице.
Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу подтвердил, что «уайлд-кард» выписана клубу на один сезон, чтобы понять, насколько команда будет готова к шагу вперёд. Сделано это в интересах развития клуба. Мы рассказывали о том, насколько серьёзные изменения претерпела дружина из Санкт-Петербурга. Игроки, пополнившие состав клуба, не последние люди в европейском баскетболе, но на их адаптацию в новых условиях необходимо время.
О том, что два стартовых поражения в Евролиге – это не приговор для команды Жоана Плазы, сказал матч против ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Питерская команда была запредельно мотивирована и продемонстрировала свой уровень. И первая победа на европейской арене была вопросом времени. Не сомневался в этом наставник, не сомневались и баскетболисты.
Для «Олимпиакоса» сезон также обещает стать необычным и совсем непростым. Команда не будет играть во внутреннем первенстве. Всё дело в конфликте с греческой лигой. Клуб оказался во втором дивизионе, а основной состав планировали включить в Адриатическую лигу, но процесс сорвался. И теперь, когда все остальные соперники по Евролиге играют в режиме двух матчей в неделю (а то и больше), греческая команда оказалась в недельном цикле.
Для баскетбольных команд это не совсем привычный расклад, сложно неделю тренироваться, чтобы выйти на паркет на 2 часа и не иметь шанса на ошибку. В то время как соперник находится в отличном игровом тонусе. Ну и нельзя не упомянуть о том, что уже на старте сезона команда лишилась главного тренера. Дэвид Блатт оставил пост рулевого уже после первого официального матча.
Вот такие исходные были перед матчем, который на данный момент может быть самым важным в истории питерского клуба. «Олимпиакос» сыграет на своём стадионе всего 17 матчей в регулярном чемпионате Евролиги, о том, как в Пирее болеют за своих, рассказывать не нужно. Это настоящий бурлящий котёл. И пусть аншлага не случилось, по шумовой поддержке этого не было заметно. И начало встречи не было для питерской команды обнадёживающим. Хозяева совершили рывок – 12:0.
Но Плаза сумел успокоить своих подопечных, которые провели впечатляющий отрезок – 20:7. Причём, эффектную точку в десятиминутке поставил Трушкин, отгрузивший сопернику трёшку с сиреной. На первый перерыв гости ушли, ведя в счёте. Доминировали хозяева и на протяжении всего второго игрового отрезка, но четверть вновь осталась за питерцами после броска Адомайтиса практически с сиреной.
На протяжении всей второй половины встречи «Зенит» лидеровал. За 48 секунд до конца четвёртой четверти на табло горели приятные для российской команды цифры – 64:58. Но дальние попадания Пантера и Папаниколау позволили хозяевам затащить игру в овертайм. По всем законам драматургии, при неистовой поддержке зрителей «Олимпиакос» должен был дожимать соперника.
Но Плаза в очередной раз доказал, насколько же крутой он мотиватор. Питерцы блистательно отзащищались (хозяева набрали лишь 4 очка за 5 минут) и были великолепны в атаке, заставив умолкнуть трибуны. Итоговое преимущество «Зенита» — 77:68.
Первая победа в Евролиге крайне важна для дебютанта, ну а такая победа должна внушить парням уверенность в своих силах. «Зенит» ещё пошумит в главном турнире Европы. Лучшим в составе гостей стали Матеуш Понитка, на счету которого 18 очков, и Густаво Айон — с 10 баллами и таким же количеством подборов.
«Я очень счастлив, потому что это наша первая победа в Евролиге. Для многих игроков — это тоже первая победа в их карьере на таком уровне, — поделился своими впечатлениями наставник «Зенита» Жоан Плаза. — Против «Барселоны» и даже против «Альбы» мы выдавали неплохие отрезки, но тогда не заслуживали победы, однако сегодня мы одолели одну из сильнейших команд в Европе и полностью это заслужили. Не нужно никому объяснять, как опасен «Олимпиакос» и как сильны его игроки, например, Спанулис. В составе «Зенита» все играли командно, выкладывались на 100%, и я горд, потому что матч иногда складывался не так, как нам бы хотелось, но мы нашли пути решить свои проблемы», — цитирует тренера официальный сайт питерской дружины.
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