Сначала ЦСКА, теперь «Олимпиакос». «Зенит» может обыграть кого угодно?

С нынешнего сезона в Евролиге Россия представлена тремя клубами. К традиционным участникам главного турнира Старого Света ЦСКА и «Химкам» добавился «Зенит». дебют в таком турнире не может даться команде легко, ведь сопряжён он с существенными изменениями в составе. Посмотрите на турнирную таблицу, действующий победитель Еврокубка «Валенсия» прочно обосновался на последней строчке в турнирной таблице.

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу подтвердил, что «уайлд-кард» выписана клубу на один сезон, чтобы понять, насколько команда будет готова к шагу вперёд. Сделано это в интересах развития клуба. Мы рассказывали о том, насколько серьёзные изменения претерпела дружина из Санкт-Петербурга. Игроки, пополнившие состав клуба, не последние люди в европейском баскетболе, но на их адаптацию в новых условиях необходимо время.

Обыграть ЦСКА и провалиться в Евролиге. Какой «Зенит» настоящий? Питерский клуб набивает шишки, но скоро станет европейским грандом.

О том, что два стартовых поражения в Евролиге – это не приговор для команды Жоана Плазы, сказал матч против ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Питерская команда была запредельно мотивирована и продемонстрировала свой уровень. И первая победа на европейской арене была вопросом времени. Не сомневался в этом наставник, не сомневались и баскетболисты.

Уже даже «Зенит» обыгрывает ЦСКА в Москве! Такого не было никогда ЦСКА проиграл два матча из трёх в Единой лиге ВТБ. Падение чемпиона?

Для «Олимпиакоса» сезон также обещает стать необычным и совсем непростым. Команда не будет играть во внутреннем первенстве. Всё дело в конфликте с греческой лигой. Клуб оказался во втором дивизионе, а основной состав планировали включить в Адриатическую лигу, но процесс сорвался. И теперь, когда все остальные соперники по Евролиге играют в режиме двух матчей в неделю (а то и больше), греческая команда оказалась в недельном цикле.

Для баскетбольных команд это не совсем привычный расклад, сложно неделю тренироваться, чтобы выйти на паркет на 2 часа и не иметь шанса на ошибку. В то время как соперник находится в отличном игровом тонусе. Ну и нельзя не упомянуть о том, что уже на старте сезона команда лишилась главного тренера. Дэвид Блатт оставил пост рулевого уже после первого официального матча.

«Быть примером для всех и никогда не сдаваться». У Блатта неизлечимая болезнь У легендарного тренера сборной России первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Он собирается продолжить работу и быть примером для всех.

Вот такие исходные были перед матчем, который на данный момент может быть самым важным в истории питерского клуба. «Олимпиакос» сыграет на своём стадионе всего 17 матчей в регулярном чемпионате Евролиги, о том, как в Пирее болеют за своих, рассказывать не нужно. Это настоящий бурлящий котёл. И пусть аншлага не случилось, по шумовой поддержке этого не было заметно. И начало встречи не было для питерской команды обнадёживающим. Хозяева совершили рывок – 12:0.

Но Плаза сумел успокоить своих подопечных, которые провели впечатляющий отрезок – 20:7. Причём, эффектную точку в десятиминутке поставил Трушкин, отгрузивший сопернику трёшку с сиреной. На первый перерыв гости ушли, ведя в счёте. Доминировали хозяева и на протяжении всего второго игрового отрезка, но четверть вновь осталась за питерцами после броска Адомайтиса практически с сиреной.

На протяжении всей второй половины встречи «Зенит» лидеровал. За 48 секунд до конца четвёртой четверти на табло горели приятные для российской команды цифры – 64:58. Но дальние попадания Пантера и Папаниколау позволили хозяевам затащить игру в овертайм. По всем законам драматургии, при неистовой поддержке зрителей «Олимпиакос» должен был дожимать соперника.

Но Плаза в очередной раз доказал, насколько же крутой он мотиватор. Питерцы блистательно отзащищались (хозяева набрали лишь 4 очка за 5 минут) и были великолепны в атаке, заставив умолкнуть трибуны. Итоговое преимущество «Зенита» — 77:68.

Первая победа в Евролиге крайне важна для дебютанта, ну а такая победа должна внушить парням уверенность в своих силах. «Зенит» ещё пошумит в главном турнире Европы. Лучшим в составе гостей стали Матеуш Понитка, на счету которого 18 очков, и Густаво Айон — с 10 баллами и таким же количеством подборов.

«Я очень счастлив, потому что это наша первая победа в Евролиге. Для многих игроков — это тоже первая победа в их карьере на таком уровне, — поделился своими впечатлениями наставник «Зенита» Жоан Плаза. — Против «Барселоны» и даже против «Альбы» мы выдавали неплохие отрезки, но тогда не заслуживали победы, однако сегодня мы одолели одну из сильнейших команд в Европе и полностью это заслужили. Не нужно никому объяснять, как опасен «Олимпиакос» и как сильны его игроки, например, Спанулис. В составе «Зенита» все играли командно, выкладывались на 100%, и я горд, потому что матч иногда складывался не так, как нам бы хотелось, но мы нашли пути решить свои проблемы», — цитирует тренера официальный сайт питерской дружины.