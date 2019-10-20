«Астана» лидеру не помеха. В Единой лиге «Химки» не проигрывают

«Химки» продолжают идти без потерь в Единой лиге ВТБ. Команда Римаса Куртинайтиса разобралась с «Астаной» (73:56) в очередном поединке регулярного чемпионата. Теперь в активе «Химок» пять побед в пяти матчах и единоличное лидерство в турнирной таблице.

Конечно, «Химки» изначально считались абсолютным фаворитом. Тем не менее нынешний сезон Единой лиги подарил уже немало сенсаций. Да и «Астана» далеко не самый простой соперник. Команда Эмиля Райковича в первом матче сезона навязала в гостях борьбу УНИКСу (72:81), а затем обыграла на своей площадке «Локомотив-Кубань» (90:88). «Химки» же в четверг потерпели первое поражение в сезоне в матче Евролиги с ЦСКА (86:99).

Стоп, победная серия! ЦСКА показал «Химкам», кто тут чемпион «Армейцы» на протяжении всего матча контролировали ход игры, усилий Шведа химчанам не хватило.

Было трудно предсказать, как химчане отреагируют на эту осечку. Всё-таки со старта сезона разогрелся немалый ажиотаж по поводу того, что именно «Химки» способны прервать гегемонию ЦСКА. Однако уже в первой личной встрече сезона «армейцы» нанесли жёлтым весьма болезненный удар. Хозяевам элементарно могло не хватить настроя на игру с «Астаной».

Почему «Химки» уступили ЦСКА? Есть 3 главные причины Мы не будем критиковать Шведа и Тимму, а рассмотрим варианты усиления игры дружины Римаса Куртинайтиса.

Незадолго до старта поединка стало известно, что «Химкам» не поможет Алексей Швед. После матча Евролиги с «Басконией» Римас Куртинайтис обещал, что будет предоставлять отдых Алексею в некоторых матчах Единой лиги, так что это решение тренера не выглядит удивительным. В составе «Астаны», напротив, было пополнение. В форме казахстанской команды дебютировал экс-игрок «Локомотива-Кубань» Айзея Уайтхед, который не сумел закрепиться в НБА и вернулся в Европу.



«Химки» начали без раскачки. Команда Куртинайтиса сразу же захватила инициативу и выиграла первую четверть со счётом 20:13. Мощный старт хозяев — почти полностью заслуга одного игрока. Центровой Девин Букер провёл феноменальную десятиминутку в «режиме Шведа» — 11 очков при точности 5/5 с игры, в том числе один раз попал из-за дуги. Снайперы «Химок» Янис Тимма, Дайрис Бертанс и Сергей Карасев допускали достаточно много промахов, но «Астана» никак этим не пользовалась.

Хозяева продолжали наращивать преимущество и во второй четверти. На перерыв команды ушли при счёте 36:25 в пользу «Химок». При этом нельзя сказать, что жёлтые показывали какую-то запредельно качественную игру. «Химки» уже привычно для себя проигрывали подбор — 23:29. Показатели точности так же выглядели очень скромно: 35% с игры и 23% из-за дуги.



Дело в том, что «Астана» просто ужасно играла в нападении. 25 набранных очков за половину говорят сами за себя. С точностью 28% с игры и 25% трёхочковых в гостях против «Химок» ловить нечего. Только четыре игрока гостей набрали очки за первые две четверти: Душан Ристич (9 очков), Джеремайя Хилл (8 очков), Малкольм Хилл (5 очков) и Александр Жигулин (3 очка). Для сравнения: у «Химок» сразу 8 исполнителей отметились результативностью.



Отдельно следует выделить Йонаса Йеребко. Экс-игрок НБА откровенно провалил три последних матча (набирал 0, 1 и 2 очка). Против «Астаны» он «настрелял» сразу 7 очков за первую половину и 10 в целом за игру. Ничего особенного, но появилась хоть какая-то польза от шведа.



По большому счёту, уже к большому перерыву стало ясно, что сенсации в этой игре не суждено состояться. Хотя в третьей четверти «Астана» немного преобразилась в атаке и даже подсократила разницу. Перед заключительной десятиминуткой счет был 52:45 в пользу «Химок». Но в четвёртой четверти казахи стали играть в нападении примерно так же плохо, как и первой половине. Чего только стоит Уайтхед со своими итоговыми показателями точности 2/18 с игры. Тем не менее одним ярким моментом американец всё же отметился, выписав блок-шот Сергею Карасеву.



ВИДЕО



В четвёртой четверти вновь начался «низовой» баскетбол, что было только на руку «Химкам». Хозяева спокойно довели дело до итоговой победы — 73:56. «Игра забывается — результат остаётся» — это выражение как нельзя кстати подходит к сегодняшнему выступлению «Химок». Поражение от ЦСКА все-таки немного сказалось на подмосковной команде.

Снайперы хозяев уж слишком часто мазали. Янис Тимма (2/15 с игры) предпочтёт, как можно скорее забыть эту встречу. Дайрис Бертанс (2/10 с игры) тоже никак не может быть доволен своей шутерской продуктивностью. Будь латыши хоть немного точнее, «Химки» могли бы уничтожить «Астану» ещё в третьей четверти, а не сохранять на последний игровой отрезок пусть и призрачное, но все-таки подобие интриги. «Астана» провела худшую игру сезона, хотя с такими «Химками» можно и нужно было играть.



В следующей четверг «Химки» ждёт непростой гостевой матч Евролиги с «Баварией». Остаётся надеяться, что Тимма и Бертанс промазали всё что можно в игре с «Астаной», а попадания приберегли для встречи в Мюнхене.