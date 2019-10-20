«Астана» лидеру не помеха. В Единой лиге «Химки» не проигрывают

«Химки» продолжают идти без потерь в Единой лиге ВТБ. Команда Римаса Куртинайтиса разобралась с «Астаной» (73:56) в очередном поединке регулярного чемпионата. Теперь в активе «Химок» пять побед в пяти матчах и единоличное лидерство в турнирной таблице.
Конечно, «Химки» изначально считались абсолютным фаворитом. Тем не менее нынешний сезон Единой лиги подарил уже немало сенсаций. Да и «Астана» далеко не самый простой соперник. Команда Эмиля Райковича в первом матче сезона навязала в гостях борьбу УНИКСу (72:81), а затем обыграла на своей площадке «Локомотив-Кубань» (90:88). «Химки» же в четверг потерпели первое поражение в сезоне в матче Евролиги с ЦСКА (86:99).
Было трудно предсказать, как химчане отреагируют на эту осечку. Всё-таки со старта сезона разогрелся немалый ажиотаж по поводу того, что именно «Химки» способны прервать гегемонию ЦСКА. Однако уже в первой личной встрече сезона «армейцы» нанесли жёлтым весьма болезненный удар. Хозяевам элементарно могло не хватить настроя на игру с «Астаной».
Незадолго до старта поединка стало известно, что «Химкам» не поможет Алексей Швед. После матча Евролиги с «Басконией» Римас Куртинайтис обещал, что будет предоставлять отдых Алексею в некоторых матчах Единой лиги, так что это решение тренера не выглядит удивительным. В составе «Астаны», напротив, было пополнение. В форме казахстанской команды дебютировал экс-игрок «Локомотива-Кубань» Айзея Уайтхед, который не сумел закрепиться в НБА и вернулся в Европу.
«Химки» начали без раскачки. Команда Куртинайтиса сразу же захватила инициативу и выиграла первую четверть со счётом 20:13. Мощный старт хозяев — почти полностью заслуга одного игрока. Центровой Девин Букер провёл феноменальную десятиминутку в «режиме Шведа» — 11 очков при точности 5/5 с игры, в том числе один раз попал из-за дуги. Снайперы «Химок» Янис Тимма, Дайрис Бертанс и Сергей Карасев допускали достаточно много промахов, но «Астана» никак этим не пользовалась.
Хозяева продолжали наращивать преимущество и во второй четверти. На перерыв команды ушли при счёте 36:25 в пользу «Химок». При этом нельзя сказать, что жёлтые показывали какую-то запредельно качественную игру. «Химки» уже привычно для себя проигрывали подбор — 23:29. Показатели точности так же выглядели очень скромно: 35% с игры и 23% из-за дуги.
Дело в том, что «Астана» просто ужасно играла в нападении. 25 набранных очков за половину говорят сами за себя. С точностью 28% с игры и 25% трёхочковых в гостях против «Химок» ловить нечего. Только четыре игрока гостей набрали очки за первые две четверти: Душан Ристич (9 очков), Джеремайя Хилл (8 очков), Малкольм Хилл (5 очков) и Александр Жигулин (3 очка). Для сравнения: у «Химок» сразу 8 исполнителей отметились результативностью.
Отдельно следует выделить Йонаса Йеребко. Экс-игрок НБА откровенно провалил три последних матча (набирал 0, 1 и 2 очка). Против «Астаны» он «настрелял» сразу 7 очков за первую половину и 10 в целом за игру. Ничего особенного, но появилась хоть какая-то польза от шведа.
По большому счёту, уже к большому перерыву стало ясно, что сенсации в этой игре не суждено состояться. Хотя в третьей четверти «Астана» немного преобразилась в атаке и даже подсократила разницу. Перед заключительной десятиминуткой счет был 52:45 в пользу «Химок». Но в четвёртой четверти казахи стали играть в нападении примерно так же плохо, как и первой половине. Чего только стоит Уайтхед со своими итоговыми показателями точности 2/18 с игры. Тем не менее одним ярким моментом американец всё же отметился, выписав блок-шот Сергею Карасеву.
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В четвёртой четверти вновь начался «низовой» баскетбол, что было только на руку «Химкам». Хозяева спокойно довели дело до итоговой победы — 73:56. «Игра забывается — результат остаётся» — это выражение как нельзя кстати подходит к сегодняшнему выступлению «Химок». Поражение от ЦСКА все-таки немного сказалось на подмосковной команде.
Снайперы хозяев уж слишком часто мазали. Янис Тимма (2/15 с игры) предпочтёт, как можно скорее забыть эту встречу. Дайрис Бертанс (2/10 с игры) тоже никак не может быть доволен своей шутерской продуктивностью. Будь латыши хоть немного точнее, «Химки» могли бы уничтожить «Астану» ещё в третьей четверти, а не сохранять на последний игровой отрезок пусть и призрачное, но все-таки подобие интриги. «Астана» провела худшую игру сезона, хотя с такими «Химками» можно и нужно было играть.
В следующей четверг «Химки» ждёт непростой гостевой матч Евролиги с «Баварией». Остаётся надеяться, что Тимма и Бертанс промазали всё что можно в игре с «Астаной», а попадания приберегли для встречи в Мюнхене.
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