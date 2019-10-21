В США юное дарование завалили деньгами. Всё как в российском футболе

Первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон пропустит начало регулярного чемпионата НБА из-за травмы колена. Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграл только в четырёх матчах предсезонки. Публика оценила некоторые его способности, но здоровье Зайона является большим поводом для беспокойства. Возможно, Уильямсон не заслуживает огромнейшего уровня хайпа, который окружает его в последний год?



Стоит начать с того, что Зайон уже не в первый раз травмируется в качестве игрока «Пеликанс». Уильямсон получил повреждение в первом матче Летней лиги НБА против «Никс», после чего больше не играл в этом турнире. А ведь ещё даже не начался регулярный чемпионат НБА, где уровень жёсткости значительно выше, чем в неофициальных предсезонных играх.

Проблемы с коленом у Зайона начались в старшей школе и продолжились в «Дьюке». Одним из самых запоминающихся моментов прошлого сезона NCAA стала травма Уильямсона из-за разорвавшейся кроссовки Nike.



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Уильямсон (201 см, 129 кг) — второй самый тяжёлый игрок НБА после Бобана Марьяновича (221 см, 132 кг). Сочетание скорости и мощи при аномально большом весе делает Зайона уникальным игроком, но при этом существует очень высокий риск, что форвард будет «ломаться» на постоянной основе.



В 4 предсезонных матчах Зайон набирал в среднем 23,3 очка при точности бросков с игры 71,4%. Показатели более чем достойные, но не стоит забывать, что это предсезонка. Здесь не выкладываются на сто процентов, звёзды часто вообще не играют или получают ограниченные минуты. Неизвестный широкой публике новичок «Майами» Кендрик Нанн набрал 40 очков в игре с «Хьюстоном». Защитник «Лейкерс» Зак Норвелл записал на свой счёт 29 очков в матче против «Голден Стэйт». Наивно полагать, что они будут выдавать такие перфомансы в регулярном чемпионате. Конечно, у Зайона будет много возможностей проявить себя, но его статистика в предсезонке, по большому счёту, ничего не значит. Записывать его в суперзвезды ещё очень рано.



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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает, что травма Зайона не тяжёлая, но «Пеликанс» с большой осторожностью относятся к процессу его восстановления. Точно такое же заявление о «несерьёзности и осторожности» было и после травмы Уильямсона в Летней лиге. Зайон отыграл только 9 минут в Лас-Вегасе. Уже тогда закрались некоторые сомнения. Сейчас как минимум резонно говорить о хронических проблемах с коленом у первого номера драфта. Ситуация рискует лишь усугубиться, когда начнутся официальные матчи НБА.

Зайон Уильямсон Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Пока ещё преждевременно заявлять, что Уильямсон — следующий Грег Оден. Сброс веса — очевидный вариант действий для Зайона на ближайшее будущее, иначе его колени просто не выдержат ритм игры в НБА. Конечно, он будет выглядеть не столь мощно, но какой толк от этой мощи, если игрок не способен выходить на площадку.



Американские СМИ начали рисовать из Зайона нового «игрока поколения» и даже сравнивать его с Леброном Джеймсом. Огромный хайп уже помог 19-летнему Уильямсону в финансовом плане. Он подписал семилетний контракт с Jordan Brand на сумму $ 75 млн, что является самой дорогостоящей сделкой для новичка в истории НБА. Но Уильямсон не Леброн Джеймс. Разница между ними в том, что шумиха вокруг Леброна была абсолютно оправданной. Леброн действительно был «игроком поколения». Уильямсон же имеет ряд ограничений по сравнению с Джеймсом. Зайон — менее разноплановый исполнитель. Он весьма ограниченный шутер и плеймейкер.



Лучшими «большими» современной НБА можно назвать Энтони Дэвиса и Карла-Энтони Таунса. Пока трудно поверить, что Зайон будет играть на таком уровне. Для начала Уильямсон должен доказать, что способен долгое время оставаться здоровым. Зайон не сможет оправдать ожидания, если постоянно будет вылетать «на несколько недель», пусть даже все будут заверять, что в этом нет «ничего серьёзного». Завышенные ожидания от Уильямсона к чрезмерной критике при первых признаках неудач. К концу сезона СМИ могут начать сравнивать Уильямсона с Оденом и Хашимом Табитом, а не Леброном или Чарльзом Баркли.



Из всех сравнений игроков НБА с Уильямсоном есть одно наиболее правдоподобное: Блэйк Гриффин. Гриффин тоже был выбран под первым номером драфта, пришёл в лигу с большими ожиданиями и умел очень красиво вколачивать данки. К сожалению, его карьеру омрачили травмы. Гриффин сумел удержаться на плаву за счёт разработанной игры на периметре, но суперзвездой первой величины так и не стал. Трёхочковый бросок — ещё одно важнейшее направление работы для Зайона, кроме сброса веса. Пока Уильямсона не назовёшь опасным шутером.

«Пеликанс» возлагают большие надежды на Зайона Уильямсона, причём не только в игровом плане. Матчи «Нью-Орлеана» будут намного меньше смотреть по телевидению, посещаемость и продажа атрибутики получится существенно ниже ожидаемого уровня, если Уильямсон не сможет появляться на площадке. Маркетинговая привлекательность Зайона в данный момент запредельная. Для франшизы с маленького рынка он настоящий мессия.



«Нью-Йорк Никс» целенаправленно сливали прошлый сезон, чтобы выбрать на драфте именно Зайона. Самый распиаренный игрок новейшей истории на самом крупном рынке США — логика «Нью-Йорка» была понятной. Однако «Никс» не повезло на лотерее драфта: им достался только 3-й пик. Это было воспринято как большой удар по франшизе. Возможно, фанаты «Никс» будут не так уж разочарованы к концу сезона-2019/20, учитывая травматизм Зайона.



Хочется верить, что проблемы со здоровьем у Зайона Уильямсона действительно несерьёзные. Однако уже было слишком много тревожных намёков, которые заставляют засомневаться в блестящем будущем этого игрока в НБА.