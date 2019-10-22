В США экстренно ввели невиданные меры против болельщиков. Учись, Россия!

Лучшие игроки НБА, обладатели чемпионских перстней отказываются от визита в Белый дом, поскольку считают, что главный человек там – диктатор. При этом, они с готовностью едут играть в страну, в которой установлена самая что ни есть натуральная диктатура. Есть определение такой тонкой избирательности?

Твит генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори стал той искрой, от которой запылал большой костёр противоречий. Это должно было рано или поздно случиться. Их, этих самых противоречий накопилось слишком много. Мы не будем ещё раз вдаваться в подробности этого скандала, обо всех перипетиях вы можете почитать в этих материалах:

В Китае обиделись на США. И запретили показывать баскетбол Несколько неосторожных высказываний представителей НБА превратились в международный скандал, завязанный на миллиардах долларов.

«Американцы пресмыкаются перед коммунистической диктатурой? НБА, это позор!» В США возмущены тем, что ради китайских миллиардов баскетболисты и тренеры готовы поступиться любыми принципами.

Для Китая ситуация с автономией Гонконга, статусом Шанхая и другими территориальными вопросами чрезвычайно болезненны. А многомиллионные акции, погромы и беспорядки вынуждают реагировать на любое громкое высказывание на данную тему. И уж когда информационное пространство взрывает человек, который внёс неоценимый вклад в появление миллиардных денежных потоков из Поднебесной в НБА, последствия читаемы.

Китай прогнулся под США! Такое вообще возможно? В конфликте с американцами Пекин ожидаемо включил заднюю скорость. Мы это предсказывали.

Когда-нибудь Мори расскажет, что им двигало на самом деле, а сейчас… Сейчас мы пришли к тому, что вчерашних любимцев втаптывают в грязь болельщики по обе стороны Тихого океана, а протестные настроения из Гонконга перекатились на просторы Соединённых Штатов. И это уже реальная головная боль. Джеймс Харден и Леброн Джеймс нещадно критикуются фанатами за невнятную позицию и за то, что оба умудрились за одни сутки на лдету переобуться по данному вопросу.

Отражение американского лицемерия. Почему там всё просто так, кроме денег В конфликте НБА и Китая Харден мгновенно переобулся. Осталось только обвинить во всём русских хакеров.

В пятницу, 18 октября, в «Барклай Центр» на матч местных «Бруклин Нетс» прибыло 150 человек в футболках с надписью «Stand With Hong Kong» ("Стой вместе с Гонконгом" – именно этот лозунг и опубликовал на своей страничке Мори. – Прим. «Чемпионата»). Оплатил всё это известный продюсер Эндрю Дункан, активно выступающий за права человека в Китае.

Заводилой в этой компании был лидер студенческого движения Гонконга Натан Лоу. Этот хорошо подготовленный молодой человек специально прибыл в Штаты, чтобы донести послание до владельца «Нетс» и основателя «Али Экспресс» Джозэфа Цая. Его критикуют за лояльную к руководству НБА позицию. Но даже не это обеспокоило офис лиги.

Комиссар НБА Адам Сильвер, пусть и не сразу, но обозначил, что лига остаётся на стороне Мори, указав китайским партнёрам на то, что в свободном мире каждый волен выражать свои мысли и эмоции. И никто не может ему этого запретить. Вам ещё не смешно? Сейчас будет.

В Лос-Анджелесе пользователь Reddit с псевдонимом Sun Lared открыл сбор денег на то, чтобы распечатать максимальное количество футболок с надписью «Свободный Гонконг. Эти футболки он предложил раздавать у «Стэйплс-центра» болельщикам, которые придут на игру «Лейкерс» и «Клипперс» в день старта регулярного чемпионата НБА. За 48 часов ему надонатили $43 тыс.

Ларед, не называющий своего настоящего имени, заявил, что уже напечатал 16 тыс. футболок с надписями: «Стоим за Гонконг» и «Боритесь за свободу». Его инициатива была восторженно встречена сообществом в «Твиттере» и на реализацию этой акции в Лос-Анджелес вылетело как минимум 100 добровольцев. Футболки будут раздаваться на подступах к арене, вместе с ними каждому болельщику вручат карточку, на которой будет рассказано, почему её необходимо надеть внутри арены.

Ну что, вот оно, испытание для руководства лиги, которое готово на многое (даже на потерю китайских миллиардов) ради отстаивания права на свободу слова. И что мы получили в итоге? Заявление директора по безопасности НБА Джерома Пикетта, который поставил шах и мат либеральным ценностям. Лига ужесточила требования к поведению болельщиков на аренах.

«Мы добавили в список запретных тем любые сексистские высказывания, слова о ЛГБТ-сообществах, клеветнические заявления, убрав всё, что не связано с баскетболом, — цитирует чиновника ESPN. — Отныне комментарии о матери, семье, результатах тестов — обо всём, что не связано с баскетболом, будут приводить к тому, что фанату придётся покинуть своё место».

Простой житейский опыт подсказывает, что Гонконг в понимании боссов лиги не есть баскетбольная тема. Лига уже объявила, что готова в новом сезоне на решительные шаги в адрес самих клубов. А теперь, за сутки до стартового матча «регулярки», бросила вызов и болельщикам. Сезон будет нескучным, и не только из-за баскетбола.

НБА ужесточила кодекс поведения болельщиков

Мистер Мори, вы открыли портал в Ад!