Леброн мешает «Лейкерс». Без него команда играет легко

Несмотря на то что новый сезон НБА официально стартовал матчем «Нового Орлеана» и «Торонто», все прекрасно понимали – именно дерби Лос-Анджелеса станет главным матчем первого игрового дня. «Лейкерс» против «Клипперс» — эта вывеска будет манить как минимум до весны. А там как знать. Конечно же, многие мечтают увидеть эти команды играющими друг с другом в плей-офф, но туда сначала надо попасть.

Леброну после провального прошлого сезона наконец нашли вторую звезду. Мыльная опера под названием «переход Энтони Дэвиса» наконец завершилась летом, и два друга стали партнёрами. После чего к ним присоединился новоиспечённый чемпион Дэнни Грин, а спустя ещё какое-то время клуб решил дать шанс Дуайту Ховарду.

Только вот главными претендентами на чемпионство эксперты всё равно считают их соседа по «Стэйплс-центру». Главный переход межсезонья случился именно в их команду: лучший баскетболист планеты прямо сейчас Кавай Леонард договорился с Полом Джорджем, и звёздные форварды объединились в «Клипперс».

Поскольку арена у «Лейкерс» и «Клипперс» одна на двоих, то на матчах между ними могут случаться такие забавные ситуации, когда вокруг всё расписано в цветах «лодочников», а фанаты громко скандируют название соперника.

Кто хозяин Лос-Анджелеса – главный вопрос, который снова был поднят перед стартом сезона. «Клипперс» уже несколько сезонов играют успешнее, но им, естественно, не сравниться со старшим братом по общему количеству титулов. Собственно, они и в финал никогда и не выходили. Споры продолжаются и вряд ли остановятся.

Что же до самого матча, то он получился скорее предсезонным. Пол Джордж не играл и сидел на скамейке в костюме. Кавай играл и набрал дежурную тридцатку, доказав в который раз, что даже в соревнованиях с роботами не затерялся бы. А вот от кого ожидали большего, так это от пары Джеймс — Дэвис.

Обе звезды «Лейкерс» провели не лучший матч в карьере. Леброн так и вовсе провалил вторую половину. Показательным был момент в конце третьей четверти, когда Король терял мячи направо и налево, был заменён, а его команда после этого тотчас устроила рывок 15:0 и не только нивелировала отставание, но и вышла вперёд.

Удивительно, но лучшим игроком «Лейкерс» стал Дэнни Грин. Он был полезен и в «Сан-Антонио», и в «Торонто», да и в своём нынешнем клубе будет приносить много пользы. Но всё-таки его основная задача – помогать, а не созидать. В матче открытия Грин разразился семью дальними попаданиями, на которые он потратил лишь девять попыток. В итоге с 28 очками он стал самым результативным в своей команде.

А что же Леброн? Казалось, что он то ли не хочет выкладываться даже на 50 процентов, то ли просто не понимает, как взаимодействовать с партнёрами. Его передачи не были острыми и зачастую легко перехватывались, броски не достигали цели, а промахи случались даже из-под кольца. Не отставал от Леброна и Энтони Дэвис, реализовавший лишь 8 из 21 попытки с игры, набрав в итоге 25 очков.

Понятно, что это всего лишь начало 82-матчевого марафона. Но если у «Клипперс» ещё есть запас прочности в виде возвращения Пола Джорджа, то у «Лейкерс» джокера в рукаве нет. Первый раунд битвы за Лос-Анджелес остался за «Клипперс». Ждём следующего.