Рекордный «полтинник» Ирвинга «Миннесоту» не напугал. Видео

В НБА набирает обороты регулярный чемпионат. На второй игровой день лига поставила сразу 11 матчей, большая часть из которых подарила фанатам интереснейший баскетбол.

1. «Бостон» беззубо сыграл в атаке и закономерно проиграл «Филадельфии»

Встреча «Сиксерс» и «Селтикс» стала центральным поединком игрового дня. У «Филадельфии» в последние годы всегда был своего рода комплекс неполноценности перед «Бостоном». В прошлом сезоне «Селтикс» оказались впереди (3-1) по личным встречам в регулярном чемпионате, а в 2018 году выиграли серию плей-офф против «Сиксерс» со счётом 4-1. Похоже, «Филадельфия» всерьёз настроена сломать неприятную традицию.

В межсезонье из «Бостона» ушли Кайри Ирвинг и Эл Хорфорд. Последний присоединился к «Филадельфии» и заметно укрепил оборонительную мощь команды Бретта Брауна. В первом матче против бывшей команды Хорфорд набрал 16 очков. В то же время номинальный сменщика Эла в «Бостоне» Энес Кантер вообще не славится какой-либо полезностью в защите. В атаке он тоже не особо преуспел, набрав 12 очков в дебютной игре за «кельтов». Но главным объектом для критики в составе «Бостона» можно смело назвать Кембу Уокера. Разыгрывающий начал своё выступление за «Селтикс», набрав 12 очков при ужасной точности с игры 4/18. На фоне 50 очков Кайри Ирвинга в параллельном матче «Бруклина» с «Миннесотой» напрашиваются не самые приятные для Кембы сравнения.



Лучшим в составе «Филадельфии» стал Бен Симмонс, на счету которого 24 очка, 8 передач и 9 подборов. Австралиец реализовал 11/16 с игры, но ни разу не атаковал из-за дуги. А ведь предсезонка дала некоторые надежды, что Бен работает в этом направлении. Джоэль Эмбиид оформил достаточно скромный для себя дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов. Неплохо влился в состав «Сиксерс» новый стартовый атакующий защитник Джош Ричардсон, в активе которого 18 баллов.

Из положительных моментов для «Бостона» в этом матче можно отметить разве что продуктивность Гордона Хэйворда. Форвард набрал 25 очков и 5 подборов за 35 минут. Возможно, в этом сезоне Гордон снова выйдет на прежний All-Star уровень или хотя бы приблизится к нему. Пока же Брэд Симмонс должен хорошо подумать, как исправить неэффективность своей команды на обоих концах площадки.

2. Кайри Ирвинг феноменально дебютировал за «Бруклин», но это не спасло команду от поражения

Ирвинг некрасиво разошёлся с «Бостоном». У Кайри появилась репутация «токсичного» игрока, который негативно влияет на микроклимат в своей команде. В «Бруклине» он будет доказывать необоснованность подобных обвинений. Дебют у Кайри получился почти идеальный. Ирвинг набрал 50 очков, но команда всё-таки уступила «Миннесоте» в дополнительное время (126:127 ОТ). Среди прочего Кайри забил трёхочковый в клатче при счёте 115:112, но у «Миннесоты» в этот вечер нашёлся свой супергерой по имени Карл-Энтони Таунс, набравший 36 очков и реализовавший рекордные в карьере 7 трёхочковых за игру. Центровой «Тимбервулвз» сравнял счёт попаданием из-за дуги. В овертайме нервы были чуть крепче у «Миннесоты».

Ирвинг и Таунс на двоих забросили 86 очков. Это второй лучший результат в истории НБА для игроков противоборствующих команд в матче открытия сезона. Больше закинули только Майкл Джордан (54) и Рон Харпер (36) в 1989 году. Ирвинг стал третьим игроком в истории, который дебютировал в команде с результативностью 40 и более очков. Ранее это делали лишь Кики Вендевеге (1984) и Уилт Чемберлен (1959). Начало у Кайри вышло отличным. Возможно, сейчас в Бостоне кто-то кусает локти.

3. Лаури Маркканен идёт по стопам Майкла Джордана

«Чикаго» уступил в гостях «Шарлотт» (125:126) в битве двух перестроечных команд. Для «Буллз» результат сейчас не стоит во главе угла. Куда важнее развитие молодых Лаури Маркканена, Коби Уайта, Уэнделла Картера-младшего. Маркканен был особенно хорош в первой игре сезона. На счету финна дабл-дабл из 35 очков и 17 подборов. Лаури стал первым с 1995 года игроком «Чикаго», который сумел набрать 35 очков в матче открытия сезона. В последний раз это сделал Майкл Джордан в 1995 году. Кроме того, Маркканен — третий игрок «Буллз», который более одного раза покорял статистику 35-15. Он присоединился к тому же Джордану (4 раза) и Артису Гилмору (3). Что ж, 22-летний форвард задал хороший тон на весь сезон.

4. Блестящая первая игра Дончича и Порзингиса

Лука Дончич и Кристапс Порзингис провели первую официальную игру НБА в качестве партнёров по команде. Дуэт молодых европейских звёзд не разочаровал. Дончич (34 очка) и Порзингис (23) помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон» (108:100). Владелец «Маверикс» Марк Кьюбан хочет, чтобы команда вышла в плей-офф. Однако «Далласу» будет проблематично это сделать с учётом огромной конкуренции в Западной конференции. Дончич и Порзингис должны прыгнуть выше головы, чтобы фанаты «Маверикс» могли наблюдать за играми постсезона следующей весной. Начало выдалось на славу, но хватит ли Дончича и Порзингиса на длинной дистанции?

5. Андре Драммонд и Люк Кеннард приносят «Детройту» победу в Индианаполисе

Франчайз-игрок «Пистонс» Блэйк Гриффин пропустит минимум неделю из-за повреждения колена. Казалось, что у «Детройта» будут проблемы на старте регулярного чемпионата, однако команда Дуэйна Кейси добыла достаточно неожиданную победу в первом матче сезона против «Индианы» (119:110). Отсутствие Гриффина было не столь заметным из-за прекрасной игры Андре Драммонда (32 очка, 23 подбора) и Люка Кеннарда (30 очков).



Драммонд стал первым игроком команды-соперника «Пейсерс», который покорил статистику 30-20 на площадке в Индианаполисе после Хораса Гранта в 1992 году. Андре остаётся одним из редких воплощений того, что классический центровой все ещё способен быть ценной опцией в НБА.

Кеннард отлично себя проявил по ходу плей-офф-2019, несмотря на то что «Детройт» всухую проиграл серию против «Милуоки». Он продолжает развиваться. К этому парню стоит присмотреться. Главный тренер «Пистонс» Дуэйн Кейси выпускает его со скамейки запасных. Возможно, Люк включится в гонку за звание лучшего шестого игрока сезона или даже поборется за награду самому прогрессирующему баскетболисту НБА.