Швед в Европе по-прежнему – Король. Немцы «Химкам» не соперники»

«Химки» уверенно разобрались с «Баварией» (87:74) в гостевом матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Российская команда выиграла третью игру из четырёх и упрочила свои позиции в турнирной таблице. Тем не менее, даже заядлые оптимисты вряд ли предполагали, что для «жёлтых» в Мюнхене всё сложится настолько просто. На прошлой неделе «Химки» уступили ЦСКА (86:99) в дерби Ленинградки. Поражение было болезненным, в первую очередь, в психологическом плане.
Слишком большой ажиотаж был перед этой игрой. В последние месяцы болельщики и СМИ без перебоя записывали «Химки» в чрезвычайно вероятные кандидаты на свержение ЦСКА, но первая личная встреча оказалась весьма разочаровывающей для команды Римаса Куртинайтиса. К счастью, на выходных победить «Астану» (73:56) в Единой лиге ВТБ удалось малой кровью. Соперник был слишком слаб в атаке в этот день. Отсутствие получившего отдых лидера «Химчан» Алексей Шведа никак не дало о себе знать. Тем не менее, перед выездом в Мюнхен были резонные опасения.
Во-первых, «Бавария» — далеко не проходной соперник, особенно на домашней арене «Ауди Дом». Команда Деяна Радонича на своей площадке в этом регулярном чемпионате разобралась с «Миланом» (78:64) и уничтожила французский АСВЕЛ (104:63), который перед этим огорчил греческие гранды «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Во-вторых, сами «Химки» рисковали попасть в яму после игры с ЦСКА. Как ни крути, но игра с «Астаной» не могла служить достаточно качественным индикатором состояния «жёлтых». В третьих, как ни странно, «Химки» никогда прежде не обыгрывали «Баварию». Конечно, история личных встреч не столь богатая и насчитывает всего 6 встреч (4 в Евролиге и 2 в Еврокубке), но факт остается фактом: до сегодняшнего дня «Бавария» была чуть ли не самым неудобным соперником для «Химок».
«Химки» стартовали без какой-либо раскачки и сразу же захватили инициативу. Огромную роль в этом сыграл Алексей Швед. Девин Букер, Яннис Тимма и Дайрис Бертанс набрали первые 8 очков команды именно после ассистов Алексея. Затем Швед сам принялся набирать результативность и заработал два с фолом после прохода. К сожалению, полностью идеальной первая четверть у Шведа не получилась. После ударного отрезка он совершил потерю и не добросил трехочковый. «Бавария» почувствовала слабину и совершила рывок. Швед снова набрал два очка с фолом при счете 15:11 в пользу «Баварии» и немного остудил пыл хозяев. Тем не менее, «Химки» не смогли вернуть себе преимущество к концу четверти. «Бавария» выиграла первую десятиминутку со счётом 19:17.
Вторая четверть началась с обоюдной перестрелки. Команды по очереди выходили вперед. «Химкам» очень помогли держаться на плаву два трёхочковых от Яниса Тиммы на старте десятиминутки. Игра с периодической сменой лидера продолжалась вплоть до самой концовки первой половины, но перед перерывом «Химки» совершили важнейший рывок 8:0. За 1:12 до завершения второй четверти Тимма в очередной раз блеснул снайперским мастерством. Его инициативу подхватил Энтони Гилл, который попал из-за дуги, а затем совершил перехват и набрал 2 очка в быстром прорыве. 44:37 после второй четверти — отличный результат для «Химок», учитывая, что команда совершила целых 11 потерь.
Немцы сами были не безгрешны, потеряв мяч аналогичное количество раз. Кроме того, хозяева очень неудачно атаковали с периметра. Такую «Баварию» можно и нужно было обыгрывать, что собственно «Химки» и сделали. Гости начали третью четверть с рывка 12:0. «Бавария» смогла прервать засуху без набранных очков только в конце четвертой минуты игрового отрезка после трёхочкового попадания Маоло Ло.
Энтони Гилл почти сразу поставил немцев на место, в очередной раз попав из-за дуги. По большому счету, в этом момент стало ясно, что оставшаяся часть игры превратится в пустую формальность. «Бавария» даже близко не выглядела готовой совершить чудо-камбэк. Куртинайтис выпустил на паркет ветерана Сергея Моню, который почти сразу же отметился трёхочковым попаданием. Перед последней десятиминуткой счет стал 70:55 в пользу «Химок». Оставалось лишь дождаться, с какой разницей в пользу российского клуба завершится эти игра.
Итоговый счет на табло зафиксировал победу «Химок» со счетом 87:74. Алексей Швед стал самым результативным (19 очков) и эффективным (21 балл) игроком в составе обеих команд, а также раздал наибольшее количество ассистов (9(. Кроме того, у «Химок» следует отметить Энтони Гилла (17 очков, 6 подборов). Девина Букера и Яниса Тимму (оба по 13 очков). Лучшим составе был экс-игрок НБА Грег Монро, в активе которого 18 очков и 5 подборов. Более-менее достойно американца поддержали форвард Владимир Лукич и защитник Маодо Ло (оба по 12 очков).
На следующей неделе состоятся сразу два тура Евролиги. «Химки» примут «Панатинаикос», который сегодня обыграл питерский «Зенит» (89:79). После этого команда отправится в Белград противостоять «Црвене Звезде» и её шумным болельщиком. Показанный уровень игры в матче против «Баварии» даёт веские основания рассчитывать на победу российского клуба в обеих играх «спареной» недели.
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