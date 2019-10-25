Швед в Европе по-прежнему – Король. Немцы «Химкам» не соперники»

«Химки» уверенно разобрались с «Баварией» (87:74) в гостевом матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Российская команда выиграла третью игру из четырёх и упрочила свои позиции в турнирной таблице. Тем не менее, даже заядлые оптимисты вряд ли предполагали, что для «жёлтых» в Мюнхене всё сложится настолько просто. На прошлой неделе «Химки» уступили ЦСКА (86:99) в дерби Ленинградки. Поражение было болезненным, в первую очередь, в психологическом плане.

Слишком большой ажиотаж был перед этой игрой. В последние месяцы болельщики и СМИ без перебоя записывали «Химки» в чрезвычайно вероятные кандидаты на свержение ЦСКА, но первая личная встреча оказалась весьма разочаровывающей для команды Римаса Куртинайтиса. К счастью, на выходных победить «Астану» (73:56) в Единой лиге ВТБ удалось малой кровью. Соперник был слишком слаб в атаке в этот день. Отсутствие получившего отдых лидера «Химчан» Алексей Шведа никак не дало о себе знать. Тем не менее, перед выездом в Мюнхен были резонные опасения.

Во-первых, «Бавария» — далеко не проходной соперник, особенно на домашней арене «Ауди Дом». Команда Деяна Радонича на своей площадке в этом регулярном чемпионате разобралась с «Миланом» (78:64) и уничтожила французский АСВЕЛ (104:63), который перед этим огорчил греческие гранды «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Во-вторых, сами «Химки» рисковали попасть в яму после игры с ЦСКА. Как ни крути, но игра с «Астаной» не могла служить достаточно качественным индикатором состояния «жёлтых». В третьих, как ни странно, «Химки» никогда прежде не обыгрывали «Баварию». Конечно, история личных встреч не столь богатая и насчитывает всего 6 встреч (4 в Евролиге и 2 в Еврокубке), но факт остается фактом: до сегодняшнего дня «Бавария» была чуть ли не самым неудобным соперником для «Химок».

Он вернулся! Швед был в порядке, а «Химки» вновь поиграли на нервах Парни Куртинайтиса методично разбирались с «Маккаби», но не удержались от инфарктной концовки.

«Химки» стартовали без какой-либо раскачки и сразу же захватили инициативу. Огромную роль в этом сыграл Алексей Швед. Девин Букер, Яннис Тимма и Дайрис Бертанс набрали первые 8 очков команды именно после ассистов Алексея. Затем Швед сам принялся набирать результативность и заработал два с фолом после прохода. К сожалению, полностью идеальной первая четверть у Шведа не получилась. После ударного отрезка он совершил потерю и не добросил трехочковый. «Бавария» почувствовала слабину и совершила рывок. Швед снова набрал два очка с фолом при счете 15:11 в пользу «Баварии» и немного остудил пыл хозяев. Тем не менее, «Химки» не смогли вернуть себе преимущество к концу четверти. «Бавария» выиграла первую десятиминутку со счётом 19:17.

Вторая четверть началась с обоюдной перестрелки. Команды по очереди выходили вперед. «Химкам» очень помогли держаться на плаву два трёхочковых от Яниса Тиммы на старте десятиминутки. Игра с периодической сменой лидера продолжалась вплоть до самой концовки первой половины, но перед перерывом «Химки» совершили важнейший рывок 8:0. За 1:12 до завершения второй четверти Тимма в очередной раз блеснул снайперским мастерством. Его инициативу подхватил Энтони Гилл, который попал из-за дуги, а затем совершил перехват и набрал 2 очка в быстром прорыве. 44:37 после второй четверти — отличный результат для «Химок», учитывая, что команда совершила целых 11 потерь.

Стоп, победная серия! ЦСКА показал «Химкам», кто тут чемпион «Армейцы» на протяжении всего матча контролировали ход игры, усилий Шведа химчанам не хватило.

Немцы сами были не безгрешны, потеряв мяч аналогичное количество раз. Кроме того, хозяева очень неудачно атаковали с периметра. Такую «Баварию» можно и нужно было обыгрывать, что собственно «Химки» и сделали. Гости начали третью четверть с рывка 12:0. «Бавария» смогла прервать засуху без набранных очков только в конце четвертой минуты игрового отрезка после трёхочкового попадания Маоло Ло.

Энтони Гилл почти сразу поставил немцев на место, в очередной раз попав из-за дуги. По большому счету, в этом момент стало ясно, что оставшаяся часть игры превратится в пустую формальность. «Бавария» даже близко не выглядела готовой совершить чудо-камбэк. Куртинайтис выпустил на паркет ветерана Сергея Моню, который почти сразу же отметился трёхочковым попаданием. Перед последней десятиминуткой счет стал 70:55 в пользу «Химок». Оставалось лишь дождаться, с какой разницей в пользу российского клуба завершится эти игра.

Итоговый счет на табло зафиксировал победу «Химок» со счетом 87:74. Алексей Швед стал самым результативным (19 очков) и эффективным (21 балл) игроком в составе обеих команд, а также раздал наибольшее количество ассистов (9(. Кроме того, у «Химок» следует отметить Энтони Гилла (17 очков, 6 подборов). Девина Букера и Яниса Тимму (оба по 13 очков). Лучшим составе был экс-игрок НБА Грег Монро, в активе которого 18 очков и 5 подборов. Более-менее достойно американца поддержали форвард Владимир Лукич и защитник Маодо Ло (оба по 12 очков).

На следующей неделе состоятся сразу два тура Евролиги. «Химки» примут «Панатинаикос», который сегодня обыграл питерский «Зенит» (89:79). После этого команда отправится в Белград противостоять «Црвене Звезде» и её шумным болельщиком. Показанный уровень игры в матче против «Баварии» даёт веские основания рассчитывать на победу российского клуба в обеих играх «спареной» недели.