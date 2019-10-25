Самый большой баскетболист НБА ударился головой о потолок

Центровой «Бостона» Тако Фолл пропустил игру регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией» (93:107) из-за подозрения на сотрясение мозга. Вся ирония этой ситуации заключается в том, что 231-сантиметровый «большой» ударился головой о потолок, из-за чего получил повреждение. Впрочем, звание самого высокого баскетболиста НБА по умолчанию предполагает дополнительные риски, в том числе получение травмы в абсолютно не игровой ситуации.

Инцидент произошёл в тренировочном комплексе «Бостона» после индивидуального занятия, когда игрок мыл руки. Фолл объяснил, что не заметил «низкий потолок». Ожидается, что Тако должен вернуться в строй в ближайшее время.

231-сантиметровый игрок НБА стукнулся головой о потолок и получил травму

«Фолл очень близок к восстановлению, исходя из данных медицинского штаба. Но я всё равно не собирался задействовать его на площадке», — сообщил главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс после игры с «Филадельфией».



Как известно, Фолл выставился на драфт-2019, но не был выбран ни одной из команд. Большой рост в современной НБА не играет определяющей роли, это не 1990-е, когда игроки вроде Тако очень ценились. Их без проблем включали в заявку только из-за роста, ставя умения на вторые роли. Яркими примерами являются Георге Мурешан и Мануте Бол.

Самый высокий и ненужный. Почему ни одна команда НБА не захотела Тако Фолла? Он родился в Сенегале, играл в футбол, а для броска сверху ему нужно просто вытянуть руку.

Тем не менее, было глупо отказываться от услуг такого высокого игрока и, как минимум, не предоставить ему попытку доказать свою состоятельность. «Бостон» стал той самой командой, которая дала Фоллу шанс показать себя в НБА, прежде чем его, вероятно, запишут в категорию «непригодных». Сейчас центровой должен уверенно бросать из-за дуги, чтобы гарантировать себе долгосрочное будущее в лиге. Фолл это прекрасно понимает и на тренировках делает упор именно на дальние броски.

Тем не менее, Фоллу еще нужно получить саму возможность бросить из-за дуги в матчах НБА. Для этого нужно попадать в заявку и выходить на площадку. Тако подписал с «Бостоном» двухсторонний контракт. Это значит, что большую часть сезона он проведет в лиге развития и только 45 дней может работать с основной командой «Селтикс». При этом клуб может отчислить его в любой момент без каких-либо заметных финансовых последствий. Как сказал Стивенс, он не собирался выпускать Фола на паркет в игре с «Филадельфией», даже если бы не случилось этой курьезной травмы с ударом о потолок.

Конечно, немного жаль слышать подобные слова тренера. Парень с таким громадным ростом автоматически приковывает к себе внимание. Потенциальная дуэль Тако и Джоэля Эмбиида — чем не привлекательная вывеска для игры. Фолл клал данки без прыжка еще в стершей школе и не растерял этот навык до сих пор.

Хотелось бы как можно больше видеть Фолла на паркете именно в официальных играх НБА, а не за фарм-клуб G-Лиги. К сожалению, вряд ли это случится. Стивенс если и решится выпустить Фолла, то наверняка в «мусорные» минуты матча, исход которого определен задолго до финальной сирены. Над «Бостоном» довлеет результат, поэтому эксперименты с Фоллом никто из руководства клуба на одобрит. Хотя болельщики были бы очень рады видеть Тако в игре. Можно вспомнить момент из предсезонного матча против «Шарлотт», когда Фолл добавил сверху и привел в восторг публику на арене «TD Гарден».

После этой игры Фолл поделился эмоциями.

«Не чувствую давления. Я словно попал в мечту. Я на площадке «Гардена», играю за «Селтикс» со всеми этими отличными баскетболистами. Это не давление. Стараюсь выходить и получать удовольствие. Мне кажется, я справился со своей работой. Сделал то, что должен был на своей половине, исполнил все то, о чем просил тренер Стивенс в атаке», – сказал Фолл.

Да, карьеру Фолла действительно можно сравнить с мечтой. Вот только не покидает ощущение, что эта мечта продлится недолго. Есть высокий риск, что Фолл не закончит сезон в качестве игрока «Бостона» и вообще не сыграет хоть сколько нибудь значимые минуты в НБА. Возможно, для него лучше было бы выступать в какой-то лотерейной команде, но не факт, что к Тако существует интерес на рынке. Американские СМИ после Мартовского безумия NCAA без перебоя трубили о том, что Фолла кто-то обязательно выберет во втором раунде драфта.

Тем не менее, этот сценарий не воплотился в жизнь. По большому счёту, Фолл оказался в «Бостоне» преимущественно из-за своей привлекательной медийной личности, а не из-за того, что клуб видит в нем выдающийся потенциал и рассматривает в качестве фундаментально важной части будущего франшизы. Любой медийный интерес имеет свойство рано или поздно затихать. Как только это происходит, игрок становится никому не нужным.

Высокий рост не только ограничивает скорость игрока на площадке, но и повышает риск получения травмы. Как показал случай Фолла, можно травмироваться даже в такой безобидной ситуации, как удар головой о потолок во время мытья рук. Хочется верить, что с Фоллом не произошло (и не произойдет в будущем) ничего серьезного и он скоро будет выходить на паркет арен НБА в зеленой форме «Селтикс». Хотя бы на минимальное количество минут.