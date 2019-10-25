Берлин – это боль. ЦСКА потерял лучшего игрока, но победил

История повторяется дважды сначала в виде трагедии потом в виде фарса. Наверное, этой фразой можно наиболее точно описать отношения ЦСКА и Берлина. В 2009 году армейцы очень обидно уступили здесь «Панатинайкосу», а уже в 2016 случился знаменитый камбэк «Фенербахче» и легендарное попадание Виктора Хряпы на последней секунде. Такие одинаково нервные матчи. Такое разное послевкусие после финальной сирены.

Видимо, специально для тех, кто забыл 2009 год, прямо по дороге в раздевалку москвичей перед гостевой игрой Евролиги с «Альбой» висела фотография с изображённым на не ней Траджаном Лэнгдоном. Участников того финала, понятное дело, в составе красно-синих уже не осталось. Удивительно, но из игроков чемпионского «Финала четырёх-2016» остались всего трое: Кайл Хайнс, Андрей Воронцевич и Михаил Кулагин.



Остался и он, чья баскетбольная биография эмоционально связана с берлинской ареной. Речь о главном тренере ЦСКА. Свой первый матч в Евролиге в статусе главного тренера москвичей Димитрис Итудис провёл именно здесь. Через пару лет он будет биться здесь против учителя – звёздного Желько Обрадовича. И победит, сломав наконец майское проклятие армейцев.



Перед выездом в Берлин обычно всегда серьёзный Итудис не мог не сказать о том месте, где случился один из самых главных матчей его тренерской карьеры.

Кажется, боль – это правильный синоним того, через что приходится каждый раз проходить российскому чемпиону на берлинской арене. Казалось бы, «Альба» соперник отнюдь не уровня даже столь обновлённого ЦСКА.



Однако арена «Альбы» на матч против действующего чемпиона забилась под завязку (а это порядка 12000 человек) и ещё с самого представления начала заряжать своих и атмосферу вокруг. Получилось.

Смотря на жёлтую форму хозяев невольно проводились параллели с «Фенербахче». В похожей цветовой гамме турки играли здесь финал в том самом 2016. Поддержка, кстати, у них была сопоставимой. Да и жёсткость матча вполне схожей.



Ситуация начала выходить за рамки разумного во второй четверти. Хозяева не стеснялись проявлять жёсткость в тех моментах, где она не требовалась вовсе. Сначала на паркете после перехвата и последующего столкновения с оппонентом оказался Хэккет. Итальянец пролежал минуту, поговорил с доктором и отправился на скамейку.



Через несколько минут случилось самое неприятное. Армейцы забросили мяч, а в это время Уилл Клайберн остался лежать на паркете. Он не мог подняться, а его лицо красноречиво говорило о том, насколько сильную боль испытывает самый ценный игрок прошлого «Финала четырёх». Наступать на правую ногу форвард не мог и был сопровождён в раздевалку. Чуть позже ситуация прояснится: МРТ состоится после ночного перелёта в Москву.



Перелом в матче начался сразу после перерыва. ЦСКА не дал «Альбе» развернуться в нападении, что по итогу десятиминутки вылилось в жалкие 8 набранных очков. Лидерство гостей приблизилось к «двадцатке», но это не остановило болельщиков, начавших в какой-то момент «душить» судей. Сначала дело обходилось обыкновенным свистом и жестами, показывающим на разбрасывание денег. Однако в концовке на паркет полетели вполне себе реальные предметы.



Армейцы на опыте довели дело до концовки, в которой было и место громогласному «Россия-Россия!». Болельщики ЦСКА собрались в одном секторе и заслужили аплодисменты игроков, уходящих в раздевалку. Есть четвёртая победа армейцев в Евролиге!