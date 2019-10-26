Ещё 8 лет назад Паскаль не играл в баскетбол, а сейчас ему платят $130 млн

Перед стартом сезона «Торонто» заключил четырёхлетний контракт на 130 миллионов долларов с камерунским форвардом Паскалем Сиакамом. Самый прогрессирующий игрок НБА-2019 с ходу начал отрабатывать вложенные инвестиции. В матче-открытии сезона против «Нью-Орлеана» (130:122 ОТ) Сиакам записал на свой счёт 34 очка, 18 подборов и 5 передач. Сиакам присоединился к Винсу Картеру и стал вторым игроком в истории франшизы, который сумел набрать как минимум 30 очков, 15 подборов и 5 передач в одной игре. Во второй игре против «Бостона» (106:112) Сиакам снова стал первой опцией своей команды, набрав 33 очка, 8 подборов и 2 передачи. Что должно пугать соперников «Рэпторс»? Паскаль ещё даже не приблизился к пику своего потенциала и только начинает заявлять о себе. Он определенно перепишет еще не один рекорд и покорит множество достижений.

ВИДЕО

Сиакам уже является лицом франшизы «Рэпторс» после ухода Кавая Леонарда. Всё-таки Кайл Лоури не тянет на это звание. 33-летний разыгрывающий будет только регрессировать с течением времени и является вероятным кандидатом на обмен. Марк Газоль или Серж Ибака тем более не дотягивают до статуса франчайзов. В нынешнем сезоне «Торонто» может выбрать два варианта действий: начать полномасштабную перестройку или снова претендовать на плей-офф. Сиакам будет центральной фигурой франшизы «Рэпторс» при любом раскладе.



В прошлом сезоне 25-летний форвард набирал в среднем 16,9 очка, 6,9 подборов и 3,1 передачи за игру. Он также улучшил трёхочковый бросок, показав точность 36,9%. Это на 15% выше, чем в сезоне 2017/18. Стоит ожидать, что статистика Сиакама станет круче по всем направлениям по итогам кампании 2019/20.



Стоит отметить, что Сиакам всё ещё относительный новичок в профессиональном баскетболе. Паскаль начал организовано заниматься этим видом спорта только с 17 лет. Он вырос в Камеруне и мог пойти совершенно другим путём. Паскаль учился в католической семинарии примерно до 15 лет, в то время как три старших брата Сиакама играли в баскетбол и получали стипендии в США. Отец хотел, чтобы Паскаль стал священником. Тем не менее, Сиакаму было это не по душе и он переубедил отца. Как оказалось не зря. НБА чуть было не лишилась выдающегося таланта.

Сиакам начал играть в баскетбол в лагере Moute, который курирует ещё один камерунский игрок НБА Люк Мба а Муте. Два года спустя Паскаля пригласили в программу «Баскетбол без границ». Он поразил скаутов НБА своим атлетизмом, жёсткостью и общим потенциалом к прогрессу.



Сиакам играл за университет Нью-Мексико, а затем был выбран «Торонто» под 27 номером драфта в 2016 году. Старт в НБА вышел не самым удачным. Некоторое время ему пришлось перебиваться в фарм-клубе Д-Лиги. Развитие Паскаля проходило довольно медленно до прорыва в сезоне 2018/19.



Конечно, с повышением заработной платы растут и ожидания от игрока. Сиакам знает, что ему нужно делать. «Рэпторс» показали результат 17-5 в играх без Кавая Леонарда в прошлом сезоне. Сиакам доминировал на площадке в этих матчах. Да, соперники на тот момент не столь серьезно воспринимали форварда. Сейчас защита будет уделять намного больше внимания Паскалю, но и он сам не стоит на месте и продолжает прогрессировать.



У Сиакама есть хороший набор базовых навыков. Но можно выделить два ключевых элемента игры, в которых он способен прибавить. Это трехочковый бросок из-за дуги и плеймейкинг. В сезоне 2016/17 Сиакам отдавал ничтожные 0,3 ассиста в среднем за игру. В кампании 2018/19 он записывал на свой счет уже 3.1 ассиста. Нужно сделать скидку на двукратное увеличение игрового времени, но всё равно прогресс Сиакама в этом аспекте впечатляет. Старт сезона 2019/20 показал, что камерунцу вполне по силам превысить показатель прошлого сезона. Может быть, Паскаль сможет замахнуться на 5+ передач за регулярный чемпионат.

В плане трёхочкового тоже есть веские основания рассчитывать на улучшение. На старте карьеры в НБА у Сиакама не летело из-за дуги от слова совсем — 14% в первом сезоне и 22% во втором. 36,9% в прошлом сезоне не выглядят потолком. В первых двух играх сезона камерунец реализовал 2/5 и 5/7 из-за дуги. Конечно, промежуточные 58,7% точности просядут, поскольку выборка из 2 матчей слишком короткая. Вряд ли Паскаль станет вторым Стефеном Карри, но точность из-за дуги 40+% видится вполне достижимой задачей. То есть, Паскаль станет снайпером выше среднего уровня по меркам НБА, хоть и не элитным. Участие в Матче звезд в 2020 году тоже видится осязаемой целью для камерунца, особенно если «Торонто» будет держаться в верхней части турнирной таблицы и не начнет откровенно «сливать».

К слову, «слив» в ситуации «Торонто» вполне возможен, но уже ближе к дедлайну. К тому времени президент клуба Масаи Уджири окончательно решит, следует ли устраивать массовую распродажу ветеранов и начинать полноценную перестройку или все же стоит повременить с подобными действиями. В любом случае, всё в «Торонто» теперь вращается вокруг Паскаля Сиакама. Его потолок в данный момент времени кажется по-настоящему безграничным.