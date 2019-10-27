Её парень старается удержать на плаву «Кливленд»

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав по-прежнему остаётся звездой НБА, но в последнее время его имя стало не столь обсуждаемым. После того, как Леброн Джеймс покинул команду из Огайо летом прошлого года, «Кливленд» уже не является претендентом на чемпионство. В прошлом сезоне «Кавальерс» не вышли в плей-офф. С другой стороны, у Кевина появилось больше времени для общения со своей второй половинкой Кейт Бок. Модель Sports Illustrated обладает по-настоящему завораживающей внешностью.

Лав ударно начал регулярный чемпионат 2019/20. В двух стартовых играх против «Орландо» и «Индианы» Кевин царил на щите. Он набирал в среднем 16 очков, 15,5 подборов, 6,0 передач и 1,5 перехвата. Вероятно, комфорт в личной жизни помогает Кевину так уверенно чувствовать себя на площадке.



Кевин Лав и Кейт Бок пока не спешат связывать свои отношения узами брака, хотя их отношения выглядят очень прочно. Бок — популярная канадская модель, наиболее известная сотрудничеством с журналом Sports Illustrated. Кроме того, в её резюме работа с Elle, Maxim и Victoria’s Secret.



Кейт Бок начала свою модельную карьеру в юном возрасте. В 12 лет её заметил скаут модельного агенства во время соревнований по плаванию в средней школе Ванкувера. После завершения учёбы в школе она переехала в Париж. Бок свободно говорит на английском и французском языках.

В 2013 году Кейт впервые появилась на обложке Sports Illustrated. Она была признана лучшей моделью-новичком по итогам года. У Бок есть и другая работа помимо модельной карьеры. Кейт является дизайнером ювелирных украшений.в компании Cattura Jewelry.



В 2016 году Кейт начала встречаться с Кевином Лавом. Они вместе снялись в рекламе линии одежды Banana Republic и влюбились друг в друга. Сейчас пара поддерживает отношения на расстоянии. Кейт живет в Нью-Йорке, в то время как её парень выступает в «Кливленде». Влюбленные пытаются видеться как можно чаще, несмотря на все сложности, связанные с работой.



Канадская модель обожает активные виды отдыха. Кейт — заядлый сноубордист. Она признается, что иногда спала со сноубордом под кроватью. Одно из её любимых мест для катания на сноуборде — гора Вистлер.

Любовь к экстриму аукнулась Кейт минувшим летом. Она получила травму во время рафтинга и попала в больницу.

Повреждение не помешало девушке почти сразу же отправиться с Кевином на родео.

Бок — большой любитель спорта. Она обожает плавание и просмотр баскетбола. Кейт также любит ходить на хоккейные игры. Бок ведёт активную социальную жизнь. Помимо своего собственного сайта, канадская модель собрала огромную фан-базу в популярных соцсетях Twitter, Instagram и Facebook.