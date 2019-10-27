«Зенит» разобрали 34-летний Фридзон и парень по фамилии О’Брайант

Интриг перед центральным матчем очередной игровой недели Единой лиги ВТБ было хоть отбавляй. Чего стоит желание Хвостова и Понитки доказать своему бывшему клубу, что напрасно не оценил их вклад и способности. Хотя что и кому на этом континенте может ещё доказать Матеуш, который провёл просто феноменальный Кубок мира в Китае?

Пожалуй, Матеуша можно назвать самым осведомлённым инсайдером. И он заявил, что у «Локо» совершенно недвусмысленные планы на этом матч. «У «Локомотива» отличная команда, как, впрочем, и всегда, и она будет готова сражаться за каждый сантиметр паркета. Тем более если учесть, что в прошлом году, когда я играл в Краснодаре, мы вылетели в плей-офф как раз от «Зенита». Само собой, парни, которые были в команде в прошлом году, помнят об этом и захотят отомстить. В этом нет никаких сомнений. Так что, думаю, у соперника будет особая мотивация на игру», — заявил Понитка в интервью официальному сайту «Зенита».



Питерцы ни разу в сезоне не выигрывали на «Сибур-Арене». И как помог бы Жоану Плазе Густаво Айон, но повреждение не позволило ему выйти на матч, в котором он считался главным козырем своей команды. Вкупе с потерей капитана команды Евгения Воронова ситуация выглядела для хозяев весьма непростой.

Но парни, на которых Плаза сделал ставку, доверие главного тренера оправдали в полной мере. В первой половине встречи хозяева полностью доминировали на площадке и всё шло к лёгкой победе над командой, которая по каким-то причинам не смогла собраться и настроиться на битву. Да, «Локомотив» не особенно удачно играет пока на выезде. Но объяснить тот факт, что у парней Бланки на протяжении 25 минут игры всё валилось из рук, было крайне сложно.



К 23-й минуте встречи гости проигрывали 18 очков. И не само число выглядело угрожающим, а тот факт, что ни одна из тактических схем не работала. Стоило чуть приблизиться к оппонентам, как хозяева включали повышенную передачу и ставили гостей на место. Но были какие-то тревожные нотки в поведении на скамейке Айона, он отлично понимал, что ситуация неоднозначна.

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А потом всё перевернулось с ног на голову. Нет, не сразу, контроль над ситуацией начал постепенно уплывать из рук Плазы. Одна ошибка за другой, обилие персональных фолов и неумолимо таящее преимущество. В какой-то момент стало рискованным держать на скамейке висящих на персональных Пушкова и Айверсона, который наводил ужас на соперника.

Вторую половину краснодарцы провели превосходно. Взял себя в руки Сэм Деккер, который непривычно много профилактических минут провёл на лавочке, крайне полезен был Калниетис и бесподобен под обоими щитами Джонни О’Брайант. Но этого фантастического камбэка не случилось бы без Фридзона. Виталий залез под кожу всем, кому только можно было.



Это был тот случай, когда на площадку вышел Батя, который на опыте убрал лучших игроков соперника. Да что там говорить, чего стоил эпизод, когда он масляными красками нарисовал Хвостову фол при отчаянной трёхе. Дмитрий нарезал по площадке круги, пытаясь объяснить судьям их неправоту. Фридзон с олимпийским спокойствием уложил по адресу три штрафных, а потом по-отечески объяснил Хвостову, кто здесь Папа. Заметьте, сначала хладнокровно решил задачу, а затем немного порычал на молодого партнёра по сборной.



И тем более странным было решение Плазы, который за 10 секунд до сирены, когда «Зенит» уступал 4 очка, дал добро на то, чтобы Хвостов тащил мяч на дриблинге из-под своего щита… Даже если бы Дмитрий попал в кольцо «Локо» (нет, там был «сквозняк»), пришлось бы фолить и атаковать за две секунды.

«Нам достаются остатки того, что не забрали ЦСКА, «Химки» и «Локомотив» Президент БК «Автодор» Владимир Родионов — откровенно о том, почему в России не всё в порядке баскетболом.

Питерская команда не знает пока вкуса побед на своей арене, а вот краснодарцы мало того что вернули должок за минувшую весну, так ещё и почувствовали уверенность в своих силах. Такие камбэки дорогого стоят. Ну и нельзя не упомянуть работу Луки Банки. Иной раз создаётся ощущение, что он излишне эмоционален, но это не так. Команда чутко реагирует на его тайм-ауты, в его указаниях нет ничего лишнего, всё многократно отработано на тренировках. И Айверсона с площадки убрали грамотно и хладнокровно. Победа эта во многом героическая, слишком крутое на старте было пике, слишком долго в него погружались гости. Но тем более впечатляющим получилось возвращение.

«Я бы хотел сегодня наконец выиграть первую игру дома, это было бы неплохо, — заявил после матча Жоан Плаза. — Мы могли победить «Локомотив», но не получилось. У нас очень много потерь, сегодня было 17, например. В остальном мы были более-менее равны, за исключением одного. Главная проблема — это разница в фолах. Это видно в статистике. Кроме того, «Локо» брал много подборов в нападении, и нам необходимо над этим работать, соперник буквально забирал мячи у нас из-под носа. Если мы хотим быть конкурентоспособными в обоих турнирах, то нужно прибавлять в этом компоненте. Что с Айоном? У него травма, поэтому он сегодня не играл», — цитирует наставника официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю обе команды, они выложились на все 100. Игра забрала очень много энергии, — говорит Лука Банки. — Особенно я благодарен своим игрокам, которые после очень невнятной первой половины изменили настрой и вышли на вторую половину с другим уровнем агрессии и энергии. Мы остались в игре, и это меня радует. После перерыва мы показали другой уровень самоотдачи и агрессии. Это изменило весь ход матча».