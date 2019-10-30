Парень из Огайо в погоне за «призраком Джордана». Король должен быть один!

Ровно 16 лет назад, 29 октября 2003 года, 18-летний паренёк из Акрона, штат Огайо, дебютировал в НБА в форме «Кливленд Кавальерс». В матче с «Сакраменто Кингз» Леброн набрал 25 очков, сделал 6 подборов, 9 передач и 4 перехвата. Этим матчем Джеймс задал хороший тон своей дальнейшей карьере, которая уже сейчас может быть признана легендарной.

На сегодня в активе Джеймса 32 636 очков, 8905 подборов и 8700 передач в 1202 матчах НБА. Он занимает четвёртое место в истории по результативности и десятое по количеству ассистов. Джеймс — единственный действующий игрок, который вполне реально может отобрать у Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков) звание лучшего скорера в истории НБА. 34-летний Леброн с возрастом не подаётся регрессу, как большинство игроков. Он усердно работает в тренажёрном зале и не снижает требований к себе, поэтому его баскетбольное долголетие заслуживает всяческой похвалы.



За свою карьеру Джеймс выиграл три титула чемпиона НБА, четырежды признавался MVP лиги, 15 раз вызывался на Матч звёзд, установил множество рекордов и достижений. И Леброн не собирается почивать на лаврах. Сейчас он выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» и полон решимости выиграть ещё хотя бы один титул до ухода из баскетбола. В этом ему должен помочь звёздный «большой» Энтони Дэвис.



Кроме того, Леброн не скрывает, что его главной целью является погоня за «призраком Майкла Джордана».



«Моя мотивация – это призрак, который я преследую. Призрак, который играл за «Чикаго». Моя карьера абсолютно не похожа на карьеру Майкла Джордана. То, через что я прошёл, не похоже на то, через что прошёл он. То, что он совершил, было невероятно, и я наблюдал за этим с раскрытым ртом. Я так сильно восторгался им. Это здорово – оказаться одним из величайших игроков, но, если мне удастся стать величайшим игроком, это будет выдающимся достижением», – заявил Джеймс в интервью Sports Illustrated в 2006 году.

Король Джеймс бросил дорогой особняк. Он спас семью от лесных пожаров! Так почему фанаты упорно предлагают ему переселиться в китайское посольство?

По мнению большинства, Джеймс проигрывает Джордану битву за звание величайшего игрока всех времён. Но кто знает, чего добьётся Леброн в ближайшие годы. Возможно, один или два выигранных титула в легендарной франшизе «Лейкерс» повернут общественное мнение в обратном направлении.

Леброн Джеймс станет лучшим в истории НБА. Джордану придётся подвинуться Король приближается к достижению, которое никто и никогда не сможет повторить.

Джеймс прав в своём заявлении о том, что его карьера абсолютно не похожа на карьеру Джордана. Леброн не смог выдать 100-процентный результат в финалах НБА, как Майкл (6 побед из 6). Однако он не брал время на передышку, как Джордан, который дважды на несколько лет уходил из баскетбола, а потом возвращался. Леброн 8 раз подряд выходил в финал НБА. Эта феноменальная серия прервалась только в прошлом году. Кто знает, сколько бы титулов было в резюме Джеймса, если бы его карьера не совпала с доминированием исторически успешной династии «Голден Стэйт Уорриорз». По крайней мере один раз Джеймс сумел огорчить «Голден Стэйт». В 2016 году он помог «Кливленду» совершить камбэк в финальной серии после отставания 1-3. Финал НБА 2016 года вошёл в историю как один из самых эмоциональных за всё время существования лиги. Леброн является уроженцем Акрона (штат Огайо). Он сдержал слово и принёс первый титул клубу из родного штата.

Конечно, «Кливленд» сложно назвать успешной организацией. Команда представляет маленький рынок, и это даёт о себе знать. Леброн делал всё что мог для «Кавальерс», но за первые семь лет карьеры так и не стал чемпионом НБА. А в 2010 году в погоне за перстнями Леброн «перевёз свои таланты» в «Майами Хит».



Леброн сформировал «суперкоманду» с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. В «Майами» Джеймс дважды стал чемпионом за четыре года. Затем он вернулся в «Кливленд» и, как уже упоминалось, ценой титанических усилий сумел принести команде первый в истории титул. В 2018 году Джеймс решил перебраться в «Лейкерс», на крупный рынок Лос-Анджелеса. Первый сезон в фиолетово-золотой форме стал настоящей катастрофой для Леброна. «Лейкерс» даже не вышли в плей-офф. С другой стороны, Джеймс впервые за долгие годы сумел нормально отдохнуть в межсезонье. Команда провела неплохой апгрейд и теперь считается одним из главных претендентов на чемпионство. Джеймс определённо будет играть в плей-офф-2020. Как известно, в матчах на выбывание Король включает совершенно иной режим, чем в регулярном чемпионате. У него есть веские основания заполучить ещё один перстень.

Предстоящий сезон НБА станет самым интересным в XXI веке Претенденты на титул и соискатели индивидуальных наград в обзоре линии букмекеров.

Джеймс проявил себя и в составе сборной США. В его коллекции два олимпийских золота, завоёванных в Пекине (2008) и Лондоне (2012), а также бронза Афин (2004). Леброн настроен выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году, так что с медалями на международных турнирах он наверняка ещё не закончил.



Леброн Джеймс — один из самых влиятельных спортсменов в мире. Его авторитет распространяется далеко за пределы баскетбольной площадки. Король пользуется привилегиями своего статуса и не забывает про благотворительность.



Джеймс открыл школу в родном Акроне. Проект был реализован благодаря благотворительному фонду LeBron James Family Foundation. Обучение в образовательной школе начнут 240 детей, которые пойдут в 3-й и 4-й классы. С каждым годом количество учеников и классов будет увеличиваться. Леброн признался, что открытие такой школы является одним из величайших моментов в его жизни.

Леброн Джеймс Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Догонит ли Леброн Джеймс «призрак Майкла Джордана»? Скорее нет, чем да. Вряд ли Леброна будут считать величайшим баскетболистом всех времён. Но ясно, что в XXI веке равных Джеймсу нет. Остаётся лишь наслаждаться последними годами его прославленной карьеры. С Леброном точно не будет скучно.