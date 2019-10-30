В Америке набросились на турецкого баскетболиста. У него нет айфона

Оказывается, центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер может создавать информационную шумиху не только критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На днях Кантер слил в Сеть фото новой формы «Селтикс», чем спровоцировал несколько неловкую ситуацию. Хоть какое-то разнообразие для баскетболиста, больше половины ленты которого в «Твиттере» так или иначе связано с политикой и зачастую получает красноречивый хештег #DictatorErdogan.

Всё-таки от формы на фото Кантера отдавало нетипичным для франшизы «Селтикс» голубым оттенком. Скорее это было похоже на новые джерси «Шарлотт Хорнетс», на которые нанесли символику «Бостона». Большинство пользователей Сети не оценили майки «Селтикс».

«Просто ужасно». «Никто из игроков «Бостона» не наденет эти уродские майки». «А что, если спонсором «Бостона» стал ирландский паб?». Комментарии были преимущественно в негативном ключе.



При этом сразу же закралось сомнение в подлинности фотографий. Кантер довольно быстро удалил снимки из «сториз» своей страницы в «Инстаграме». Конечно, было уже поздно. Фото утекли в Сеть, их скопировали многие журналисты и болельщики. Сделать вид, будто ничего не произошло, не получилось.

В «Бостоне» позже объяснили, что цвет новой формы не голубой, как можно было предположить по фото Кантера, а традиционный зелёный с золотым. Клуб заявил, что у Кантера ужасная камера на телефоне, которая не может нормально передавать цветовую гамму.



Кантер отреагировал на это сообщение следующим образом:



«Хватить хейтить мой Motorola Razr».

Motorola Razr — телефон, который был снят с производства в 2008 году. Его должны перевыпустить в качестве смартфона, но не раньше ноября 2019 года. Это означает, что Кантер подразумевал старую модель. Вряд ли он ею пользуется, это скорее похоже на попытку отшутиться.



Трудно поверить в то, что Кантер не заметил неправильный цвет формы, прежде чем публиковать фотографии в Сети. Да, возможно, Кантер вообще не обращал внимания на фотографии до того, как опубликовал их. А может быть, он просто уже не знает, как привлечь к себе внимание. В данный момент Энес испытывает проблемы с левым коленом. Он пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». Наверняка Кантеру сейчас скучно. В последнее время тема Эрдогана не заходит, как бы ни старался центровой. Да, он выступает на CNN и обсуждает войну в Сирии, встречается с американскими конгрессменами, участвует в разработке законопроектов по введению санкций против окружения Эрдогана. Но обществу это уже приелось.

Энес решил попробовать новый способ «словить хайп». Стоит признать, что у него это получилось. Кантер — один из самых «жирных» интернет-троллей НБА. Лучший способ свести на нет его усилия — игнорировать. Получается не всегда. Самому Кантеру следовало бы как можно скорее восстановиться и начать приносить пользу «Бостону» на баскетбольной площадке, а не заниматься различными глупостями, которые не красят профессионального игрока.