Травма Карри – катастрофа для «Уорриорз». Есть ли смысл спасать сезон?

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сломал левую руку в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Двукратный MVP получил травму при столкновении с центровым соперников Ароном Бэйнсом. Сроки восстановления Карри пока не называются. Скорее всего, Стефен будет вынужден пропустить минимум пару месяцев.

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Травма Карри означает одно — сезон-2019/20 для «Голден Стэйт» потерян. Команда Стива Керра потерпела три поражения в четырёх стартовых встречах. Сомнения в боеспособности «Уорриорз» возникали, даже когда Стефен выходил на площадку. Теперь же в обойме Керра остались Дрэймонд Грин, Д’Анджело Расселл и уйма ничем не примечательных ролевиков, значительной части которых самое место в G-Лиге. Возможно, выступай «Уорриорз» в Восточной конференции, самые отъявленные оптимисты ещё говорили бы, что команда способна бороться за выход в плей-офф даже без Карри. Но Запад — совсем другое дело. Здесь очень высокий уровень конкуренции и слишком много желающих участвовать в постсезоне.

317 очков в Вашингтоне и массовая драка в Филадельфии Бой Эмбиида и Таунса, 59 очков Хардена и очередная неприятность для «Голден Стэйт» — в обзоре главных событий игрового дня в НБА.

О текущем положении дел в стане «Голден Стэйт» красноречиво говорит первая четверть матча с «Финиксом», которую «Уорриорз» проиграли с унизительным счётом 14:43. Карри набрал 7 очков за первые три минуты. Затем «Финикс» совершил рывок 30:1 и фактически превратил дальнейшую часть встречи в пустую формальность. По большому счёту, Карри можно было предоставить отдых после первой четверти. Его пребывание на площадке никак не повлияло бы на результат. Карри получил травму в третьей четверти, когда его команда уступала 29 очков.

Да, итоговая разница "-11" кажется не такой уж крупной, но «Финикс» просто бросил играть в четвёртой четверти. На перерыв перед последним игровым отрезком команды ушли при преимуществе "+26" в пользу «Санз». К сожалению, Стив Керр не умеет читать будущее. Иначе он бы определённо держал Карри вне игры. Для «Голден Стэйт» вдвойне обидно то, что Стефен травмировался в ничего не значащие минуты заведомо проигранной встречи.

«Уорриорз» бесили всю лигу. Теперь каждый хочет побольнее пнуть экс-чемпиона Матчи с «Клипперс» и «Тандер» обнажили все проблемы «Уорриорз». Слив сезона неизбежен.

«Уорриорз» не были похожи на команду уровня плей-офф с Карри. Но без него им даже не следует пытаться поддерживать конкурентоспособный уровень. Нужно откровенно «сливать» оставшуюся часть сезона-2019/20. Пора принять тот факт, что этот год останется «чёрной меткой» в новейшей истории франшизы. Владельцу Джо Лэйкобу это вряд ли понравится. Команда переехала на новую арену в Сан-Франциско и сразу же столкнулась с такими проблемами. Прозябание в нижней части турнирной таблицы скажется на доходах организации. Репутация Стива Керра пострадает. Всё-таки он зарекомендовал себя как тренер-победитель. Дрэймонд Грин тоже приучил всех к своему конкурентному характеру. Но не нужно пытаться прыгать выше головы, когда шансы на успех близки к нулю.



«Голден Стэйт» уже сейчас должен думать о сезоне-2020/21. Будущие перспективы калифорнийской команды выглядят не такими уж мрачными. Через год после разрыва крестообразных связок восстановится Клэй Томпсон. Перегружать Карри (после возвращения в строй) и Грина в этом регулярном чемпионате не стоит, чтобы не повысить вероятность получения травм. «Уорриорз» перед дедлайном следует рассмотреть варианты обмена Д’Анджело Рассела. Возможно, за него удастся получить что-то ценное. И самое главное: «сливать» и ещё раз «сливать».



В конечном счёте «Голден Стэйт» должен подойти к следующему сезону со здоровыми Карри, Грином, Томпсоном и Расселлом (или компенсацией за него в случае обмена). Весьма неплохой костяк. Генеральный менеджер Боб Майерс уже не раз доказывал свою квалификацию. Возможно, он совершит какие-то блестящие ходы на рынке свободных агентов или провернёт громкий обмен. То есть о длительном застое «Голден Стэйт» речь не идёт. Придётся помучиться только один год.

Можно вспомнить историческую аналогию, которая очень подходит для ситуации «Уорриорз». «Сан-Антонио Сперс» во главе с Греггом Поповичем вчистую провалили сезон-1996/97 и под первым номером следующего драфта выбрали Тима Данкана. Хорошо известно, к чему это привело в будущем. Данкан помог «Сперс» выиграть пять титулов. Команда из Техаса после 1997 года и по сегодняшний день ни разу не пропускала плей-офф. «Сан-Антонио» заработал себе репутацию чуть ли не самой образцовой организации НБА.



Конечно, это не значит, что «Голден Стэйт» точь-в-точь повторит путь «Сан-Антонио», выиграет пять титулов в течение следующей пары десятилетий и выдаст серию попаданий в плей-офф длиной почти в четверть века. Даже если «Уорриорз» получат высокий пик драфта-2020, нет никакой гарантии, что им достанется «новый Тим Данкан», а не «новый Энтони Беннетт». Просто у «Голден Стэйт» перед глазами есть хороший пример того, что иногда полезно погрузиться на дно, чтобы стать сильнее в будущем. Да, исторически успешной и доминирующей династии после ухода Кевина Дюранта у «Голден Стэйт» больше нет. Однако это не значит, что команда не способна вновь включиться в гонку за титул уже в следующем году. Это вполне достижимая цель, если грамотно разыграть все карты.