Русский баскетболист отказался от серьёзных денег и отправился покорять Америку

18-летний центровой молодёжной команды ЦСКА Владислав Голдин решил продолжить карьеру в США. Владислав проведёт учебный год в «Патнэм Сайнс Экэдеми» – подготовительной школе в штате Коннектикут, известной своей баскетбольной программой. Команда «Патнэма» является действующим чемпионом Америки среди подготовительных школ.

18-летний российский баскетболист покинул ЦСКА и уехал в США

Для начала стоит более детально разобраться, куда именно попал Голдин. «Патнэм» действительно славится баскетбольной программой. Из этой организации вполне реально попасть в команды первого дивизиона NCAA. Большинство воспитанников «Патнэма» сейчас выступают далеко не в самых сильных колледжах, но несколько игроков смогли попасть в весьма авторитетные «Техас Тек» и «Вирджиния Тек».

Что касается кадров для НБА, то у «Патнэма» есть один повод для гордости. Это Хамиду Диалло, который после школы один год провел в «Коннектикуте», а затем был выбран под 45-м пиком на драфте-2018. «Бруклин Нетс» сразу же обменяли его в «Оклахома-Сити Тандер».

Хамиду Диалло Фото: Streeter Lecka/Getty Images

В сезоне новичка Диалло сумел более-менее постоянно попадать в ротацию главного тренера «Тандер» Билли Донована. Он отыграл 51 матч, набирая в среднем 3,7 очка за 10,3 минуты. Диалло стал победителем конкурса данков на Матче звезд НБА-2019. 20-летний баскетболист в майке Супермена пригласил Шакила О'Нила встать под кольцо — Диалло по задумке должен был перепрыгнуть легенду НБА (рост Шака — 216 см). Идея Диалло сработала — от его прыжка в восторге были и болельщики, и жюри.

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Как бы то ни было, успешный пример Диалло — единичный случай. Куда чаще воспитанники «Патнэма» попадают не в «Дьюк», «Канзас» или «Северную Каролину», а в малоизвестные организации NCAA вроде «Олд Доминиона», «Райдера», «Конкордии». Затем молодые парни выставляются на драфт и их не выбирают. Самый свежий пример: воспитанники «Пантема» защитник Энтони Дархем и форвард Джордан Батлер оказались незадрафтованными в этом году и сейчас выступают за скромные болгарский «Черноморец» (Бургас) и кипрский «Эносис» соответственно.



Таким образом, переезд Голдина в США не значит, что парня ждёт светлое будущее (или вообще какое-либо будущее) в НБА. Тем не менее, нет ничего невозможного. Тот же пример Диалло должен вдохновлять Владислава. Если центровой будет усердно работать, прогрессировать, проявлять свой талант на площадке, скауты это оценят.



ЦСКА на официальном сайте объяснил, почему Владислав решил уехать за океан.



«Цель Голдина — не столько заниматься тренировками, сколько повысить уровень знания языка и адаптироваться к американской системе образования, чтобы в следующем сезоне попробовать себя в первом дивизионе NCAA. Интерес со стороны сильнейших университетов уже есть. Мы искренне желаем Владиславу полностью реализовать свой немалый атлетический потенциал, дорасти до уровня НБА и однажды вернуться в родной ЦСКА в качестве состоявшегося профессионала», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.



Попасть в НБА сложно игроку из любой страны. В лиге только 450 рабочих мест. Да, есть игроки на двухсторонних контрактах, фарм-клубы G-Лиги, но гарантированные контракты в НБА получают избранные. На драфте ежегодно выбирают всего лишь 60 игроков со всего мира. Самый простой способ попасть в лигу — через систему студенческого баскетбола США (NCAA), в том числе и для европейских игроков, которые представлены там в весьма приличном количестве. В Европе есть своя «фабрика» по производству проспектов для драфта в лице сербского клуба «Мега», который подготовил Николу Йокича, Гогу Битадзе, Тимоте Луваву-Кабарро, но всё-таки американцы больше присматриваются к соревнованиям в своей стране. Да и адаптация к англоязычной среде и стилю жизни в США лишней не будет.

Одно можно сказать наверняка: Голдин — это не будущий Лука Дончич или Зайон Уильямсон. Владиславу уже 18 лет. В этом возрасте Лука был лидером мадридского «Реала», а Зайон разрывал соперников за топ-команду «Дьюк» в NCAA. Самым оптимистичным сценарием для Голдина видится попадание в более-менее авторитетную организацию NCAA после школы и выбор во втором раунде драфта в случае успеха в колледже в ближайшие несколько лет.



Хочется ещё раз подчеркнуть, что это кажется лучшим из возможных вариантов развития событий, а не самым вероятным. Если говорить о самом вероятном, то Владислав, скорее всего, не будет выбран на драфте и не сыграет в НБА. Это не принижение его потенциала и способностей, а простой статистический факт. Условно говоря, на одного Диалло найдется с десяток парней, которые оказываются незадрафтованными.

Голдин принял смелое решение уехать за границу в раннем возрасте. Это уже достойно похвалы. Конечно, ему далеко не гарантирована успешная профессиональная карьера, но у парня определенно есть амбиции. «Патнэм» — неплохой фундамент для перехода в NCAA. А дальше всё зависит от развития Владислава и его успешности на баскетбольной площадке. Голдин мог остаться в России. Возможно, его ждал бы хороший контракт от клуба Единой лиги ВТБ в обозримом будущем.



Однако он выбрал более сложный путь, в том числе потеряв в финансовом плане. Попадание в НБА — мечта каждого игрока. У большинства баскетболистов она не сбывается. Как бы то ни было, переезжая в США, Владислав Голдин повышает вероятность осуществления этой мечты. Вернуться в Россию он всегда успеет. Тот же ЦСКА не закрывает перед ним двери, исходя из сообщения на официальном сайте.