В НБА продолжают обновлять рекорды. Достали даже Хакима Оладжьювона

В НБА прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В восьми сыгранных матчах состоялось немало интересных событий.

1. Андре Драммонд вытащил «Детройт» и дал повод поностальгировать по эпохе 30-летней давности

В лазарете «Детройт Пистонс» в последнее время пребывали разыгрывающий Реджи Джексон и тяжёлый форвард Блэйк Гриффин. Перед матчем против «Бруклин Нетс» список травмированных дополнил Деррик Роуз, у которого обнаружились проблемы с бедром. Главный тренер «Пистонс» Дуэйн Кейси остался без ключевых атакующих опций. Казалось, что «Детройту» ничего не светит в игре против «Бруклина» (113:109). «Нетс» во главе с Кайри Ирвингом перед этим разобрались с «Хьюстоном» и вроде как начали приходить в себя после невнятно старта регулярного чемпионата.

Однако «Детройт» сумел выиграть очень важный матч и поднялся в зону плей-офф Восточной конференции. Примечательно, что главным творцом успеха «Пистонс» стал центровой Андре Драммонд, который набрал 25 очков, 20 подборов, 6 передач, 5 блок-шотов и 3 перехвата. Драммонд — чуть ли не единственное живое воплощение того, что в современной НБА ещё могут доминировать классические центровые. Андре — настоящий «динозавр». Ему не нужно быть эффективным на периметре, чтобы оказать влияние на площадке.

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В поединке против «Нетс» Драммонд дал повод вспомнить об эпохе 1980-х и 1990-х, когда традиционные «большие» были на коне. Драммонд стал первым игроком НБА, который покорил статистическую линейку 25-20-5-5-3 со времен легендарного Хакима Оладжьювона в 1989 году. Кроме того, Драммонд — первый игрок «Пистонс» после Билла Лэймбира в 1988 году, которому покорилась статистика 20+ очков, 5+ передач и 5+ блок-шотов в одном матче. «Детройт» остается на плаву без 3 вылетевших из строя ключевых исполнителей. Вклад Люка Кеннарда тоже заслуживает упоминания, но во многом тащит команду именно Драммонд.

2. Яннис Адетокунбо продолжает переписывать историю

Действующий MVP НБА Яннис Адетокунбо закладывает хорошую основу для того, чтобы стать обладателем почётной награды второй год подряд. Пока Джеймс Харден устанавливает антирекорды по количеству промахов из-за дуги, Адетокунбо отличается положительными достижениями.

Главный нытик планеты снова наказан. Постарался бывший клуб Прохорова Харден промазал трёхочковых больше, чем весь «Бруклин». Борода вляпался в историю и отдал матч.

В матче против «Торонто Рэпторс» (115:105) Яннис записал на свой счёт 36 очков, 15 подборов и 8 передач. После 6 матчей регулярного чемпионата в его активе в сумме 160 очков, 83 подбора и 46 передач. Прежде никому не удавалось набрать такую статистику в стартовых 6 играх сезона. Примечательно, что Яннис установил это достижение в игре против «Торонто». Яннис наверняка затаил обиду на «Рэпторс», которые обыграли «Бакс» в финале Восточной конференции прошлого сезона.

Адетокунбо так старался, что наработал на два включения в топ-10 моментов игрового дня. Яннис в эффектном стиле заблокировал форварда «Торонто» Паскаля Сиакама и в очередной раз показал мастер-класс по исполнению евростепа.

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3. Триллер в Портленде

Самый эмоциональный поединок игрового дня провели «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Филадельфия Сиксерс» (128:129). «Филадельфия» не могла рассчитывать на помощь стартового центрового Джоэла Эмбиида, которого дисквалифицировали на два матча после печально известной драки с Карлом-Энтони Таунсом. На бумаге это облегчало задачу достижения положительного результата для «Блэйзерс».

Таунса и Эмбиида дисквалифицировали на два матча за драку

По большому счету, матч протекал более чем в соответствии с ожиданиями в течении первых трёх четвертей. На перерыв «Портленд» ушёл с преимуществом +11 очков, «Филадельфия» ни разу не вела в счёте. В третьей четверти разница доходила даже до +21 очка в пользу «Блэйзерс». Как бы то ни было, «Филадельфия» не выбросила белый флаг и сократила отставание до -10 очков перед заключительным игровым отрезком.

Команды зашли в клатч, но «Филадельфия» всегда выступала в роли догоняющей стороны. Только на последней минуте игры «Сиксерс» сумели наконец-то вырваться вперед на 1 очко. Затем своё слово сказали молодые игроки обеих команд. Казалось, что 20-летний защитник «Портленда» Анферни Саймонс принес «Блэйзерс» победу трехочковым попаданием за 2,2 секунды до финальной сирены. Однако «Филадельфии» хватило времени, чтобы провести результативную атаку. За 0,4 секунды до истечения игрового времени дальним попаданием отметился 22-летний турецкий свингмен Фуркан Коркмаз.

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Лучшими по статистике за игру в целом стали Дэмиан Лиллард (33 очка, 9 передач), Родни Худ (25 очков), Си Джей МакКоллум (16 очков) в составе «Блэйзерс», а также Эл Хорфорд (25 очков, 7 передач), Тобиас Харрис (23 очка, 7 подборов) и Бен Симмонс (18 очков, 11 подборов, 8 передач) в стане «Сиксерс». Тем не менее, в концовке «решали» молодые исполнители Саймонс и Коркмаз, которые даже не имели постоянного места в ротации своих команд в прошлом сезоне.

4. «Голден Стэйт» продолжает опускаться на дно

«Голден Стэйт Уорриорз» дома проиграли «Шарлотт Хорнетс» (87:93). Последний «оставшийся в живых» из звезд «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получил разрыв связок пальца левой руки и пропустит несколько матчей. На днях стало известно, что Стефен Карри вылетел из строя минимум на три месяца из-за перелома руки. Клэй Томпсон из-за разрыва крестообразных связок рискует пропустить вообще весь сезон-2019/20.

«Голден Стэйт» потерял Др. Грина на несколько матчей

На игру против «Хорнетс» в стартовом составе «Уорриорз» вышло сразу три новичка. Подобное случилось впервые в эпоху Стива Керра. Ранее главный тренер «Голден Стэйт» никогда не выпускал в старте даже двух новобранцев.

Имена Эрик Паскаль, Джордан Пул и Кай Боуман вряд ли о чем-либо говорят широкой аудитории, поэтому результат игры против «Шарлотт» не должен удивлять. Да, «Хорнетс» сейчас сами находятся в ужасном состоянии, но положение «Голден Стэйт» ещё хуже.

5. «Финикс» не перестает удивлять

«Финикс» в гостях разобрался с «Мемфисом» (114:105). Это не какая-то суперсенсация, но «Санз» явно дают понять, что не собираются сбавлять обороты. После шести матчей команда Монти Уильямса выдает результат 4-2 и находится в верхней части турнирной таблицы рядом с главным фаворитом сезона «Клипперс». К слову, два поражения «Санз» от «Юты» (95:96) и «Денвера» (107:108 ОТ) были с минимальной разницей. Будь на стороне «Финикса» чуть больше удачи, команда сейчас бы находился на вершине Запада со 100%-м результатом.

«Санз» впервые за долгие годы производят положительное впечатление. Подписание испанского разыгрывающего Рики Рубио пока полностью себя оправдывает. Девин Букер наконец-то получил подходящего напарника в заднюю линию. Выменянные в межсезонье Арон Бэйнс и Дарио Шарич хорошо вписались в команду, хотя их приобретения изначально нещадно критиковались. 9-й пик драфта-2015 Фрэнк Камински вроде как начинает реанимировать свою карьеру после нескольких лет забвения в «Шарлотт», Келли Убре продолжает прогрессировать. «Финикс» показывает классный баскетбол даже без стартового центрового Деандре Эйтона, который отбывает 25-матчевую дисквалификацию.

Возможно, у «Санз» скоро «закончится бензин» и команда из Аризоны вернется на привычное для себя дно турнирной таблицы. Однако пока «Финикс» — один из главных претендентов на самое чудесное преображение сезона.