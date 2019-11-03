«Химки» установили антирекорд. Но УНИКС всё равно разгромили

Непростая неделя выдалась у клубов, которые играют в своих чемпионатах и европейских турнирах. Три матча за неделю – серьёзное испытание. К главному матчу недели в Единой лиге ВТБ команды подошли в разном настроении. УНИКС вырвал героическую победу в Еврокубке, а «Химки» потерпели болезненное поражение.

Казанцы учли короткую дистанцию между играми и решили не заезжать в Казань, остановившись в Москве. Трудно сказать, что пошло не так, но уже со старта встречи было понятно, что зелёные ищут на паркете совсем не то, что имеет отношение к победе.

Йович

Возвращение сербского защитника получается если не странным, то скомканным точно. В Белград он скатался только для того, чтобы получить в подарок майку «Црвены Звезды» («Химки» там проиграли), в первом матче после возвращения он не доиграл до конца даже первую половину матча, загрузившись персональными замечаниями и покинув площадку, после неспортивного фола. В итоге: один бросок с игры – 3 очка, 8 минут на площадке… Хорошо, что матч для команды сложился комфортно.

Швед – пижон? Вы этого лысого из «Панатинаикоса» не видели Лидер «Панатинаикоса» играл красиво. А лидеры «Химок» играли эффективно. Результат на табло.

«Стефан Йович провёл с нами две тренировки, и все с ним хорошо. У него очень высокий баскетбольный IQ, но сегодня немного не сложилось с фолами, что выбило его из нормального ритма», — посетовал после матча Куртинайтис.

Швед

Нет, критики не будет. Откуда ей взяться? Алексей был прекрасен в бросках из-за дуги, со средней дистанции и со штрафных. В этом матче он бросал с процентом 73. Впечатляет, правда? С таким Алексеем у нас летом будут шансы обыграть две топовые сборные в олимпийском отборе. К Алексею, повторимся, у нас нет никаких вопросов.

Прифтис

Нам неведомо, что говорил своим парням перед матчем с «Химками» Димитрис Прифтис, но мы прочитали его предматчевое интервью.



«Это будет сложная игра на выезде против очень талантливой команды с прекрасным составом. «Химки» на данный момент — одна из самых стабильных команд в Европе, особенно хорошо они играют дома», — заявил специалист пресс-службе Единой лиги ВТБ.



Его парни вышли на паркет и проиграли первые 20 минут со счётом 40:57. Это был бы рекорд Единой лиги, если бы ЦСКА не набросал ЦМОКИ 58 очков за первые 20 минут игры. Но где белорусские студенты, а где – казанский клуб, играющий в Еврокубке? Парни в зелёном играли весь матч с опущенными головами, никаких попыток спастись, полнейшая обречённость.



«Плохой день для нашей команды и лично для меня. Мы ничего не показали в первой четверти и заложили плохую основу для того, чтобы в дальнейшем бороться с соперником, пропустив слишком много очков в начале. После этого было сложно что-то противопоставить «Химкам», хотя мы в некоторой степени отреагировали. Этого было недостаточно. Поздравляю «Химки» с победой», — цитирует наставника официальный сайт «Химок».

Судейство. Просто факты

«Химки» впервые в этом сезоне насобирали 35 персональных замечаний. Если уж быть совсем точными, то там были неспортивный и технический фолы. Очень странно и досадно, что за перебор замечаний паркет покинул Вячеслав Зайцев, на которого в нынешнем сезоне химчане возлагают большие надежды. Он много времени провёл на площадке, но ощутимой помощи команде не принёс.



Ну и относительно фолов, игроки «Химок» поставили рекорд сезона, 35 раз нарушив правила. Это не очень хорошая тенденция, кстати. В тех матчах, когда необходима максимальная концентрация, неукоснительное исполнение тренерского плана парни Куртинайтиса действуют максимально дисциплинированно. Но как только соперник даёт повод думать, что «зайдёт и так», химчане расслабляются. В Красноярске 6 октября игроки «Химок» заработали 32 фола.



Победа была разгромной, но фолы… Откуда это берётся? В матче с УНИКСом все вопросы были сняты ещё в первой половине, но откуда тогда взялся рекорд по персональным замечаниям? «Химки» собрали 35 фолов за матч. В Единой лиге такого у них в сезоне не было. Откуда что взялось? И откуда такое количество технических?

Моня

Сергей набрал 7 очков. Да, это, может быть, совсем скромный результат, но… Очень приятно видеть прежнего Моню, пусть и в одностороннем матче. Как бы там ни было, он показал, что всё ещё умеет делать то, за что его так любят болельщики. Две зрелищные трёшки из трёх, плюс штрафной – 7 очков, вполне достойно для ветерана, которому зрители аплодировали стоя.

УНИКС

В целом казанская дружина выглядела не тем соперником, который может хоть что-то противопоставить «Химкам». Если вы откроете страницу статистики, то вам покажется, что казанцы так или иначе в каждой четверти боролись и пытались зацепиться. Но это не так. Гости добирали более или менее приемлемый результат только тогда, когда химчане создавали запредельный отрыв и выпускали на площадку всех, кто только мог на неё выйти.



Дружине из Татарстана нужно забыть этот матч и двигаться дальше. «Рад, как сложилась игра. Рад за ребят, которые поняли важность этого матча, играли с полной отдачей и показали хорошую энергию. Этого нам не хватало в Белграде. Одним словом, все сыграли здорово. Я рад не столько набранным очкам, сколько нашему старанию и работе. Хорошая победа», — подвёл итог встречи Римас Куртинайтис.

Зайцев

Вячеслав отлично выглядит в этом сезоне, но… Конкретно в этой игре он вёл себя слишком нервно. Странные потери, разговоры с судьями (зачем в этом подражать Шведу?), технический фол. Такой парень не имеет ни малейшего права отправиться на скамейку за перебор фолов. Это провал, Вячеслав. Но мы всё равно верим в тебя.